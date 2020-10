Comunicat de presă| Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a primit distincția de ambasador al digitalizării

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a primit distincția de ambasador al digitalizării în semn de apreciere pentru contribuția sa în dezvoltarea acestui domeniu, foarte important pentru România. Decorația a fost oferită din partea reprezentanților industriei digitale.

”Cred cu tărie că digitalizarea României reprezintă soluția pentru dezvoltarea țării iar primul pas este să investim în modernizarea educației și alfabetizarea digitală. Digitalizarea înseamnă acțiune. Printre altele, anul acesta am dezvoltat prima tabletă educațională românească și distribuit 1000 de dispozitive, am atras 2,4 milioane de euro pentru noi tehnologii în domeniul educației, am ajutat la conectarea la internet a unor zone izolate și am influențat pozitiv legislația europeană în materie. Mulțumesc reprezentanților sectorului digital că s-au gândit la mine și dumneavoastră pentru tot sprijinul”, a scris Victor Negrescu pe rețelele sociale.

Încă de la începutul crizei cauzate de contextul epidemiologic, Victor Negrescu a subliniat necesitatea alocării unei finanțări mai consistente astfel încât pentru toți elevii din statele membre școala online să devină un drept, nu un privilegiu. În acest sens, a întocmit o rezoluție, privind educația în contextul COVID-19, care a fost adoptată cu un vot masiv al parlamentarilor europeni.

În această rezoluție, Parlamentul European solicită, între altele, Comisiei Europene și statelor membre alocarea de resurse financiare suplimentare educației și formării profesionale atât la nivel național, cât și european. De asemenea, se solicită triplarea programului Erasmus+, dar și alocarea de resurse dedicate din planul european de relansare economică. Rezoluția are în vedere îmbunătățirea cooperării și coordonării la nivelul UE în privința gestionării efectelor pandemiei asupra educației.

În plenul legislativului european, Victor Negrescu a semnalat că în România există un număr semnificativ de elevi și studenți care nu au acces la nicio formă de învățământ online. În acest sens a propus, printre altele, extinderea, la scară largă, a proiectului său pilot, în valoare de 2,4 milioane de euro, menit să asigure accesul la educație digitală pentru copii din zonele defavorizate, rurale, montane sau izolate.

Victor Negrescu s-a implicat personal pentru accesibilizarea educației online la nivelul județului Alba și a oferit personal tablete educaționale românești, conectate la internet, elevilor din Munții Apuseni.

România are nevoie de dezvoltarea sectorului digital care va conduce, în final, și la dezvoltarea comerțului online, extrem de important în contextul pandemic. Industria comerțului online este mult mai evoluată în statele membre dezvoltare ale Uniunii Europene decât în țara noastră.

Potrivit Eurostat, românii sunt reticenți în privința comerțului electronic

Datele arată că 80% dintre românii ce utilizează internetul, doar 23% au efectuat achiziții online, media UE fiind de 63%. În UE, pentru 73% dintre respondenți unui sondaj de opinie întocmit în 2019, de Eurostat, principalul motiv în a nu face achiziții online se referă la preferința de a vedea produsul în prealabil, precum și din loialitate pentru magazine sau din obișnuință. Grijile referitoare la confidențialitate și securitatea plăților online reprezintă un alt factor de descurajare (24%), alături de lipsa cunoștințelor privind plățile online (21%), preocupările referitoare la recepția și returnarea bunurilor (17%) și lipsa unui card corespunzător pentru efectuarea plăților (12%).