Comunicat de presă: Deputatul PNL de Alba Sorin Bumb a fost ales Președinte al Comisiei pentru Industrie și Servicii a Camerei Deputaților

Deputatul PNL de Alba Sorin Bumb a fost ales Președinte al Comisiei pentru Industrie și Servicii a Camerei Deputaților.

Am fost ales astăzi în funcția de Președinte al Comisiei Permanente pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, Comisie în care am activat încă de la începutul mandatului meu de deputat și în care am deținut anterior funcția de vicepreședinte.

Alături de colegii mei din PNL am susținut și aprobat importante proiecte de lege în cadrul acestei Comisii, referitoare la piața energiei sau dezvoltarea industriei și economiei. Am descentralizat sectorul distribuției de gaze, declarând această infrastructură drept una de utilitate publică și am dat posibilitatea primăriilor să înființeze direct rețele de distribuție a gazelor naturale, finanțate din fonduri europene. Alte modificări importante de legislație pe care le-am adoptat permit cetățenilor și agenților economici sa se racordeze mult mai ușor, mult mai rapid și mult mai ieftin la rețelele de energie electrică.

Alegerea mea in această funcție este o responsabilitate care mă onorează și mă motivează să continui acest mod de a face politică pentru oameni și pentru nevoile lor. Le mulțumesc colegilor mei din PNL, domnului președinte Ludovic Orban, domnului Ministru Virgil Popescu și domnului Florin Roman, liderul deputaților liberali, pentru încrederea acordată, dar și alegătorilor din județul Alba, care, prin votul lor, fac posibilă reprezentarea directă a județului Alba în cele mai importante foruri decizionale ale României.

Sorin Ioan BUMB

Deputat PNL de Alba