Comunicat de presă Crinela Toader, ALDE Alba: Până când vă mai bateți joc de noi?

La vremuri noi, infrastructura veche: numărul locuitorilor din zona Arex s-a mărit foarte mult in ultimii doi ani, însă străzile și canalizarea nu s-au adaptat trendului. Acest cartier arată dezastruos din punct de vedere al infrastructurii, iar după fiecare ploaie este mai rău decât pe o uliță din vechile timpuri. Gropi, nămol, mizerie… practic asta este ceea ce poate oferi la acest moment Primăria Alba Iulia propriilor cetățeni.

Când s-a realizat proiectul stradal de iluminat public, strada Humulești nu a fost inclusă în acel proiect. De ce?! Nimeni nu a știut să dea o explicație pertinentă. Astfel, in luna Februarie am fost in audiență la Dl director de la Investiții din cadrul Primăriei Alba Iulia și ne-a promis solemn că cel târziu în luna mai vom beneficia și noi de iluminat stradal. Iată, că suntem în luna Iulie și, ca de fiecare dată, am rămas la stadiul de promisiune.

Ultima dată când s-a încercat a se remedia cât de cât strada principală Emil Racoviță din cartier, lucrarea s-a efectuat pe un timp ploios. Astfel că întreaga operațiune nu a avut niciun rezultat. Am observat că de fiecare dată când s-a încercat remedierea străzii principale, pe lista dată de cineva din primărie nici măcar nu figurau străzile secundare unde gropile și noroiul ne trec peste “ghete”.

Și poate cel mai deranjant este modul în care suntem tratați de actuala administrație. De cele mai multe ori când auzea problemele din acest cartier, dl primar ne reteza ușor și sictirit: “Dacă v-ați făcut case pe câmp!”. Și asta pentru că voturile noastre chiar nu mai contează. Așa cum ne-a și spus. Noi cei din zona Arex și așa nu votăm cu el la alegeri, așa că de ce să își facă treaba?!

Ne lăudăm că suntem printre primele orașe SMART și totuși zona la care ne referim se află aproape de centrul orașului și arată ca în anii ‘60-‘70.

Noi toți locatarii din zona AREX din Alba Iulia – cel mai SMART dintre toate orașele Smart suntem curioși: până unde merge nepăsarea autorităților locale de a rămâne mereu la stadiul de promisiune??? În aproape toate zonele orașului s-au făcut modernizări, dar în această zonă nici cea mai mică investiție.

RUȘINE să vă fie pentru faptul că noi ne plătim taxele la plătim, dar nu beneficiem de un minim de condiții!! Sunt comune și sate în județul Alba care au o infrastructură mult peste ceea ce Alba Iulia are la acest moment! Ar trebui să vă fie RUȘINE !!! Un termen care nu cred că vă este cunoscut, nu-i așa d-le primar?

Crinela Toader

Albaiuliancă din cartierul AREX