Comunicat de presă| Clement Negruț luptă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Numai un Parlament suplu și cu cheltuieli mai mici va funcționa eficient (P)

Candidat pentru Camera Deputaților, președintele PMP Alba, Clement Negruț luptă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Numai un Parlament suplu și cu cheltuieli mai mici va funcționa eficient.

Votul clar exprimat de români la referendumul din 2009 trebuie respectat. La întrebarea „Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?” s-au înregistrat 7.765.573‎ de răspunsuri „DA”. Temele de importanță națională întemeiate pe dorințele și pe voința sau votul dumneavoastră trebuie să devină legi în Parlament. Trebuie să demonstrăm că ştim să ne respectăm angajamentul faţă de cetăţeni. Reprezentativitatea în Parlament a PMP va oglindi faptul că avem aceleași obiective și aceleași așteptări. Împreună, le vom face posibile.

Petronela C. Trîmbițaș se află pe lista PMP Alba pentru Senatul României unde are încredere că va putea implementa schimbarea sănătoasă de care are nevoie România.

Sistemul politic are nevoie de o administrație transparentă care să ofere posibilitatea fiecărui român să urmărească cheltuielile realizate din banul public. Întreaga administraţie trebuie organizată astfel încât fiecare leu cheltuit să poată fi identificat printr-un serviciu de informare online, de către fiecare cetăţean. Trebuie distinse clar cheltuielile pentru servicii de bază şi cele de importanţă secundară. România merită să se bucure de un sistem administrativ digitalizat care să fie ușor accesibil și să sprijine eficientizarea țării noastre.

Pe lista PMP Alba pentru Senatul României se află și Marius Adrian Hațegan, un adevărat patriot care își dorește o Românie unită de tradiție și de valorile creștine.

“Uniți în Europa”, sloganul PMP pentru alegerile europarlamentare, înseamnă toți românii în Uniunea Europeană, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin unirea celor două state românești. Așadar, Unirea Republicii Moldova cu România este un obiectiv național pentru PMP. Împreună putem construi o țară puternică care împărtășește o cultură plină de tradiție și are la bază principii demne.

Pe data de 1 decembrie, de ziua ta, gândește-te cum putem construi o Românie sănătoasă. Ziua României este un prilej să ne bucurăm că suntem români, să ne apreciem istoria și să ne mândrim cu tradițiile noastre. La mulți ani, români!

La alegerile parlamentare din 6 decembrie poți schimba România, alege PMP pentru a #MișcaRomânia înainte. Votează Mărul!

