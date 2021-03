Comunicat de presă| Călin Matieș: Abuzurile neputinței la Direcția pentru Agricultură Alba

Pentru a-și justifica importanta existență în peisajul bugetar al județului Alba, Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Alba, aflată în subordinea bombardierului Adrian Oros (ministrul PNL al agriculturii) este una dintre instituțiile bugetofage care a dus birocrația la rang de mare artă.

Încă din primăvara anului trecut, în plină pandemie și criză economică, DAJ Alba a început să impună săptămânal tuturor producătorilor din sectorul agro-alimentar să trimită câte un raport cu stocurile proprii pe fiecare sector în parte.

Sub puterea amenințării cu controale și amenzi, Direcția pentru Agricultură Județeană Alba cere fiecărui agent comercial din acest sector în parte câte un raport săptămânal din care să reiasă cât a produs, cât are pe stoc, vânzări etc.

Adică, unui agent comercial care este în domeniul producție produse lactate, i se impune cu sula în coaste ca o zi pe săptămână să lucreze la un raport detaliat în care să prezinte câte kg de telemea, brânză, smântână etc. a produs, plus stocurile de la săptămână la săptămână. Totul pentru ca DAJ să își justifice existența și salariile!!

Ceea ce este foarte important este că la nivelul legislației României nu există nicio lege organică, OUG sau vreun ordin de ministru în baza căruia Direcția să ceară și să impună abuziv o astfel de birocrație mediului privat! Tot ceea ce există în materie este doar o recomandare europeană, care nu are rol de lege!

Nici în Europa, nici în România!!!

Cum de cere Direcția pentru Agricultură Județeană Alba, în mod abuziv, asemenea rapoarte? Cred că nici măcar bombardierul Oros. Ministrul agriculturii nu are habar…

Pentru că este clar că oricum nu se uită nimeni pe rapoartele scrofulos cerute de angajații Direcției pentru Agricultură Județeană Alba!

Dar așa este când avem agenții plătite degeaba din bani publici, care își inventează subiecte de tăiat iarbă la câini, că altfel nu știe lumea pe ce sau de ce își mai iau salariile.