Comunicat de presă Beniamin Todosiu (deputat USR): Ministrul Muncii, Marius Budăi, trebuie demis. Din cauza incompetenței sale, România riscă să piardă banii din PNRR

Colectarea și salubritatea nu pot rămâne la nesfârșit o problemă! Există soluții. PNL solicită conducerii primăriei punerea lor în aplicare.

Suntem, din păcate, în situația de a admite că lucrurile nu stau deloc cum trebuie, foarte departe de ce ar merita albaiulienii, la capitolul curățenie și salubritate. Iar conjunctura pare să nu deranjeze și să fie pe placul celor care nu o vor rezolvată. În schimb, sunt gata să indice tot felul de scenarii conspiraționiste atunci când cineva îndreaptă arătătorul spre cele mai notorii și deplorabile situații pe care cetățenii le semnalizează.

Să nu uităm că bugetul de anul acesta, pe care PNL l-a amendat cu cauze și destinații precise, arată, dincolo de optimismul ireal manifestat spre investițiile cu fonduri europene, hibe și neajunsuri mari. Acolo unde doar banii orașului sunt puși în lucru, pentru obiective ce pleacă de la reabilitarea de străzi noi până la salubritate, lucrurile nu stau bine deloc.

Ne-am fi așteptat ca în 2023, la aproape doi ani de la preluarea de către noul operator a serviciului de salubritate, lucrurile să se normalizeze. Mai ales că la momentul schimbului curgeau comunicatele de presă cu pilde despre „cum se poate corecta situația”. Însă, această normalitate e departe să fie atinsă fără susținerea primăriei. În toate privințele: de la echilibrarea zonelor și graficului de ridicare a deșeurilor municipale, până la informarea și corectarea atitudinii cetățenilor. Ca să nu mai vorbim că mulți operatori economici nu au, nici azi, contracte de salubritate. Sau, dacă au, așteaptă și două săptămâni ridicarea deșeurilor.

Bani sunt puși în buget, an de an, pentru a transforma punctele de colectare în zone controlate, utilizate doar de rezidenți și operator. Realitatea ne arată cu totul altceva! În acest moment, la nivelul municipiului Alba Iulia există 41 de platforme subterane ce nu sunt folosite. O bună parte dintre acestea sunt ieșite din garanție. Iar apropiații primarului, consilierii acestuia, declară public că „modulele de colectare a deșeurilor, cele de suprafață, sunt lăsate la liber”. La liber?? Cu doar 1748 tone colectate selectiv într-un an? La așa mare distanță de obiectivul minim cerut de lege pe 2022? Cu alte cuvinte, nu doar că nu se urmăresc țintele de colectare selectivă, prin asta primăria fiind obligată, prin lege, să determine operatorul la plata sumelor compensatorii către Fondul de Mediu, dar mai sunt prinși bani degeaba, în buget, pentru automatizări și cartele. Și nu puțini ci, aproximativ, 650 000 de lei. Plus alți bani, peste 1 000 000 de lei, pe contractul, de acum, vechilor si nefolositelor platforme. Ce scuze și pe cine mai poți da vina după mai bine de doi ani și în condițiile în care presa anunța recepționarea a încă 13 astfel de platforme, în ianuarie 2022.

Ce înseamnă recepționat? Nu ne putem permite să ne imaginăm că nefuncțional! Sau, vom cere ferm Curții de Conturi să verifice de ce se plătesc bani degeaba pe cartele, platforme etc.

Orice poveste legată de ADI Salubris, în astfel de situații, nu are fundament. Alba Iulia a delegat competențe către această asociație exclusiv pentru achiziția serviciilor. Modul în care acestea sunt gestionate ține de obligațiile prevăzute în regulamentul de salubritate peste care suverane sunt doar Consiliul Local sau inițiativa primarului de modifica/completa/schimba.

Solicităm ca, în cel mai scurt timp, primăria să intre în acord cu operatorul de salubritate cu privire la capacitățile și modul de colectare ținând cont de Legea Compostului. Cerem să se prezinte public care sunt sumele puse în sarcina operatorului pentru nerespectarea indicatorilor de performanță. Penalitățile imputabile orașului, municipalității, sunt uriașe dacă situația nu se îmbunătățește. Astfel de probleme nu se rezolvă la televizor, vorbind vrute și nevrute despre alții, în timp ce orașul e mai murdar ca niciodată. Iei orașul din poartă-n poartă sau discuți cu fiecare asociație de proprietari, nu spui public că s-a dat liber la aruncat gunoiul, oriunde și în orice formă.

Marius Hategan, Președinte PNL Alba Iulia