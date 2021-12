Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Jos mâinile de pe JUSTIȚIE, PNL şi PSD!

Viorel Bumbu: Ilegalitățile și ipocrizia primarului Pleșa ”revarsă paharul” fostei administrații

Dacă în articolul anterior, intitulat ”NOUA ADMINISTRAȚIE PREIA METEHNELE, «FRÂIELE» ȘI BOLILE INCURABILE ALE VECHII ADMINISTRAŢII”, publicat în ziarul UNIREA, arătam ilegalitatea constituirii unei comisii de evaluare, sub bagheta maestrului de ceremonii, la propriu – primarul Pleșa, constituită cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de șef al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al municipiului Alba Iulia, la care subsemnatul am participat, astăzi arăt alte ilegalități ale acestuia, care justifică pe deplin titlul articolului.

Îmi doresc, prin acțiunea care, aparent, mă vizează pe mine, prin exemplele pe care le dau, să arăt că acesta este un fenomen cu care se confruntă majoritatea cetățenilor, dar mulți nu înțeleg să reacționeze, nu pot, nu cunosc, nu au capacitatea educațională sau spiritul de reacție.

Or tocmai acest lucru îmi doresc! Am suficientă educație, experiență în zona societății civile, a drepturilor și libertăților cetățenești, dar mai ales a spiritului justițiabilului și am curajul să înfrunt orice ”lichea politică” căruia i-am dat votul, ca apoi să suport batjocura lui, să suport mizeria lui și să îmi croiască drumul vieții el, pentru că este ”chiriaș” 4 ani într-o instituție locativă cu sprijinul nostru. Aș putea să îmi văd ”de ale mele”, că pe urmă aș putea fi ”executat” de instrumentele lor: finanțe, poliție, judecători, procurori etc., instrumente de exercitare a forței, găsibile în mâna lor.

Dacă nu am fi și persoane care să avem curajul să facem acest lucru, ne-am nega propria istorie, adică am nega că acest popor a avut eroi vreodată, ne-am renega propriii copii, părinți, prieteni, rude apropiate, care s-au sacrificat în ultimul eveniment sângeros din istoria României: Revoluția poporului român de la 1989. Atunci au murit oameni pe fruntea cărora nu a scris de ce etnie sau naționalitate sunt. Acolo au murit ROMÂNI! Ca apoi profitorii să își bată joc de chiar poporul lor.

Revenind la ale noastre, într-un articol din 25.08.2021 – un site de ştiri din Alba Iulia titra: Concurs de angajare la Primăria Alba Iulia, anunțat de pe o zi pe alta, apoi suspendat. Se caută ”experți” cu zero experiență.

Având calitate de membru într-o structură numită GAL Alba Iulia, o structură care are responsabilitatea de a superviza implementarea a două proiecte în cartierul Lumea Nouă, mi-a fost ușor să descifrez ”misterul” despre care se scria în articol. Dar, mai corect, să intuiesc, având o experiență în domeniu, deși ar trebui să cunosc cu exactitate, pentru că membrii acestei structuri trebuie să știm ce se întâmplă în aceste proiecte.

Deși este obligatoriu ca fiecare proiect, fiind două, intitulate IRIS și ”O viață nouă în ”Lumea Nouă” – Alba Iulia”, să aibă site-ul lor, urmare a condițiilor impuse de finanțator (fonduri UE și Granturi SEE și Norvegia), acestea nu sunt publicate nici pe site-ul structurii de care vorbeam, pentru a nu cunoaște eu și alții ce se întâmplă în proiect, fiind vizată comunitatea romă. Proiectul IRIS dă aparența vizibilității, numai că pagina este în ”reconstrucție”.

De ce să nu știu eu? Pentru că sunt ”incomod și știu prea multe”, am citat din ”păstorița” celor două proiecte în calitate de manager, posturi care le ocupă ilegal, după cum voi descrie mai jos. Nu este străin de acest aspect nici ”oficiantul” primăriei – primar, care are calitatea de președinte al GAL Alba Iulia.

Profit pe această cale să îi ”rog” să facă vizibile aceste proiecte pe site-ul GAL, iar instituțiile care au reprezentanți acolo să fie atente la aceste aspecte semnalate, pentru că răspundem solidari. Chiar dacă în proiectul IRIS, GAL Alba Iulia este doar partener.

Răspund de ceea ce ar trebui să știu. Subsemnatul sunt membru în această structură în calitate de președinte al Uniunii Democratice a Romilor Alba, cea mai veche organizație a romilor din România, înființată la 19.02.1990. Remarc că de la începutul mișcării romilor am fost implicat în tot ce a însemnat acest lucru. Mai puțin în accesarea de finanțări pentru implementarea de proiecte destinate grupurilor vulnerabile, printre care și romii.

Acolo, s-au ”aciuat” alții, care posedau ”expertiză”. Sub forma aparentului mesaj subliminal, cam așa sună criteriile de eligibilitate ale solicitanților de finanțări, indiferent de ce natură se definesc ca entități. Ambele proiecte sunt destinate grupului țintă, respectiv locuitorilor din zona Talciocului.

Proiectul IRIS, făcând parte din apelul de proiecte ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, se încadrează în aria de program nr. 7, ”Incluziunea și abilitarea romilor”. Al doilea face parte din programul POCU, AP5 /PI9.vi/OS 5.1, implementarea lui fiind în zona din cartierul Lumea Nouă, identificată ca zona urbană marginalizată, gestionată direct de GAL Alba Iulia.

În acest context, fiind apropiat de comunitate, având capacitatea de a comunica cu membrii ei, dar și înțelegând ce se întâmplă în aceste proiecte, le-aș induce o anumită percepție obiectivă despre ce se întâmplă cu ei. Mai ales că această comunitate trăiește fără documente pe locuințe și au teama demolării acestora. Nu vor să cunosc lucrurile acestea (așa cred ei), pentru ”a-i descoperi”, că experții în implementare fac ”gargară” în munca lor, iar rezultatele proiectelor sunt un ”morman de hârtii… pe care tragi apa”, așa cum spunea un sociolog de etnie romă. Să vă descriu o gargară conform obiectivului 2 din acest apel de proiecte: ”Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi (…) este considerată a fi procesul extinderii capacităților și acumulării acestora, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv”; și un pic din Obiectivul 3 (pe stilul lui Mircea Badea), Combaterea oricăror forme de discriminare: „Apelul va sprijini proiecte ce vor promova respectarea drepturilor omului, vor lupta împotriva atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii”. Mă opresc! Cam asta se face! Ce ați înțeles? Desigur, nimic.

Nu vi se pare, dragi cititori, că ni se sugerează că am fi prin anii 1960 în America și că romii ar fi în situația mai să fie ”linșați”? Realitatea este că discriminarea o fac instituțiile prin reprezentanții lor, mai ales atunci când se pune problema accederii la funcții și ”revendicarea” drepturilor, descoperite sub ”excitația” scrierilor din proiecte. Este cazul subsemnatului, în raport cu numitul Pleșa (nu îl numesc primar, că nu e primarul meu, ci ar putea fi ”primașul” meu, dacă ar ști să cânte din gurdună).

Revenind la ”experții zero”, funcții care ar trebuie propuse pentru a fi cuprinse în COR (Codul ocupațiilor din România), când presa i-a prins cu ”cioara vopsită”, ”maestrul de ceremonii” se prevalează de propria dispoziție, nr. 1438 din 12 august 2021 privind modificarea și completarea Procedurii interne de aplicare a Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, dispoziție prin care, el ”leagă și dezleagă” acte normative după bunul său plac, ca să creeze pentru necunoscători aparența unei depline legalități. Primarul invocă propria-i dispoziție ca fiind supremă și poate modifica și cerințele de ocupare a postului din Cererea de finanțare.

Iată, în baza actului mai sus amintit, ce spune primăria:

”Primăria Municipiului Alba Iulia (…) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi funcție contractuală vacantă, pe perioadă determinată, în data de 17 august 2021, ora 10:00, proba interviu. (De menționat, că anunțul nu apare pe site-ul primăriei, la secțiunea locuri de muncă).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 16 august 2021, ora 15:00, la Registratura Municipiului Alba Iulia”.

În ceea ce privește angajările, reprezentanții primăriei spun că acestea nu au mai avut loc, ”Comisia de concurs inițial constituită nu a putut fi întrunită, procedura de recrutare a fost suspendată, urmând a se relua când condițiile procedurale prevăzute vor fi întrunite”. Aceste condiții procedurale ”par a fi întrunite” la data de 11 octombrie, respectiv la 28 octombrie, cu ocazia reluării procedurii de concurs, când maestrul de ceremonii, în baza propriei dispoziții 1438/12.08.2021 și a Raportului privind nivelul de acceptare a romilor (??!!) în zonele de intervenție aferente proiectului precum și de cerințele Programului de finanțare (??), a considerat necesar angajarea în cadrul echipei de implementare a proiectului a doi experți antidiscriminare, unul cu studii superioare și altul cu studii medii, dând astfel șansa de a participa la concurs și unor potențiali lideri/ formatori de opinie din comunitatea romă locală. Din analiza socio-economică realizată la momentul depunerii cererii de finanțare s-a constatat faptul că media nivelului de educație în rândul acestor persoane este de maximum 12 clase (studii medii).

Adică acest primar ne face să credem că el și raportul respectiv pot să schimbe condițiile de studii, experiență etc. din Cererea de finanțare? Că programul de finanțare ar permite așa ceva? De ce minți opinia publică, domnule ”primaș”?

Vă spun ce prevede programul de finanțare: ”Pe parcursul implementării programului se urmărește respectarea în cel mai înalt grad a principiilor legate de cost-eficiență, transparență și responsabilitate în gestionarea fondurilor, precum și respectarea principiilor care vizează buna guvernare (…) Programul se va derula cu respectarea legislației la nivel regional și a Uniunii Europene, precum și a regulilor specifice aplicabile Mecanismelor SEE și Norvegian 2014-2023”.

Ai în ”vână”, domnule ”primaș”, predispoziția de a modifica documente cum vrea mâna ta, când scri dispoziții ale ”primașului”.

Determini pe mulți funcționari să se ralieze la ilegalitățile tale! Până într-o zi când te vor repudia, așa cum fac locuitorii orașului, care regretă că te-au votat. Ai văzut pe ”fb” cum te cataloghează lumea? Te face cel mai incapabil primar și te trimite acasă.

De ce, ”maestre de ceremonii”, nu ai aplicat aceeași regulă, evident, invocând o altă decizie a propriei tale invenții, care ”modifică” regulamentul cadru și în proiectul ”O viață nouă în «Lumea nouă» – Alba Iulia”?, beneficiarii proiectului fiind din același areal, proiectul IRIS, având 500 de beneficiari, iar în al doilea cca. 700 de beneficiari, existând în același timp și riscul dublei finanțări, care conduce la neeligibilitatea cheltuielilor făcute cu aceștia.

Domnule primar, susținător al ideii machiavelice de a steriliza femeile rome din același cartier, lansată de colegul dumneavoastră de partid, ambii PNL-iști pe vremea aceea, vă erijați dintr-odată în ”iubitor de romi”?

Tot ce descrieți în răspunsul către ziarul respectiv este ”gargară” preluată din proiect, regăsibilă în toate proiectele europene – POSDRU, anterior și POCU, în prezent, în care ”obiectul muncii” sunt cetățenii romi. Astfel, se dă impresia că sute de milioane de euro se îndreaptă spre acești ”cei mai mulți amărâți”, exacerbând fenomenul de discriminare față de romi, din partea populației majoritare. În urma implementării acestor proiecte, romii se aleg cu mai nimic, doar cu ”consilieri”, ”medieri” și câteva ”parale” pentru participarea la cursurile de formare profesională, în nici un caz și cu un loc de muncă sau îmbunătățirea condițiilor de viață. Cei mai mulți rămân acolo de unde au plecat, ca apoi să devină ”grup țintă” defavorizat, de către vânătorii de proiecte!

Și dacă în studiul acela sociologic de care vorbiți, care s-a făcut anterior depunerii cererii de finanțare, și nu ”în momentul” depunerii cererii, ați fi observat că sunt cetățeni romi, cu 5-6-7 diplome de calificare, dar fără loc de muncă, pentru că nu le oferă nimeni, și de la programul POSDRU încoace acest lucru se întâmplă cu caracter repetabil, acel studiu sociologic ar trebui să reconsidere toate gândirea asupra efectelor acestor proiecte.

Cei mai mulți bani se cheltuiesc cu salarii pentru clientela casei (tocmai asta arăt, cum se ocupă posturile în aceste proiecte), conferințe, promovare, cursuri de formare profesională, care nu le servește la nimic, pentru că nu îi angajează niciun angajator, iar cei care implementează proiectele îi angajează, eventual pentru o oră/ zi, așa cum s-a întâmplat într-un proiect la Vințu de Jos, implementat de un ONG, având partener UAT-ul Vințu de Jos. Există o sesizare la DNA în acest sens, făcută de ITM Alba ca urmare a descoperirii acestor aspecte.

Și cu privire la actele pe proprietăți totul a fost un fiasco, iar cele 100 de persoane beneficiare în proiect așteaptă ”lunga zi a unei veri fierbinți” să se întâmple acest lucru (numele unui film). Voiam să scot în evidență cum se ”manevrează fondurile europene” și din această cauză dau exemple de lucruri verificabile.

Iar în ceea ce privește Primăria Alba Iulia, foarte mulți bani (salarii din proiect) ajung în buzunarele acelorași persoane. Din descrierea proiectului IRIS, dar și a celui intitulat ”O viață nouă în «Lumea Nouă» – Alba Iulia”, dați senzația că romii sunt marginalizați, că există o tendință de discriminare acută, discursuri instigatoare la ură față de această populație supusă riscului de excluziune socială, sau defavorizată. Dumneavoastră (instituțiile) creați false realități, sugerând, de fapt, ca aceste lucruri să se întâmple, inducând parcă o predispoziție a populației majoritare să o facă, iar în aparență studiul sociografic necesar scrierii ”proiectului” să descopere acest lucru.

Domnilor, cea mai mare discriminare este suportată de cetățenii romi din Alba Iulia din partea primăriei și a altor instituții. Nicidecum din partea populației! Alba Iulia a fost unul dintre cele mai cosmopolite orașe din România, aici trăind în pace multe etnii. În urma proiectelor, nu romii sunt câștigătorii, ci alții, iar în raport cu instituțiile statului nimeni nu ține cont de prerogativa de a fi ”defavorizat” să obțină anumite ”aparente privilegii”.

Să se angajeze doi ”experți antidiscriminare”, unul cu studii medii, fără diplomă de bacalaureat, iar celălalt cu studii superioare, numai de drept, că așa le are soția celui cu studii medii, respectiv soții B.N. și soția G., soțul – un trâmbițător de ”osanale” ale primarului, este un act de mare ilegalitate. Ambii au fost câștigătorii ”panaramei” de concurs (ri), tot organizate fără a fi întrunite condițiile procedurale prevăzute de Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 (*actualizat*) privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Secțiunea 3 – Publicitatea concursului, art. 7.

Așa cum rezultă din anunțul de concurs nr. 113771/01.10.2021 – pentru studii medii și anunțul 120550/18.10.2021 – pentru studii superioare ”numai de drept”, că era dedicat persoanei în cauză, constatăm că ambele au ca și experiență specifică în domeniul activităților postului vizat – zero ani, dar și bibliografiile identice.

Iată ce spune articolul 21, alin (3) din Regulamentul-Cadru:

„Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul”. Păi aceeași bibliografie poate fi recomandată unor persoane cu capacități diferite, ca urmare a diferenței de studii? La Primăria Alba Iulia se poate orice, că jupân este Pleșa.

Având în vedere recomandarea programului de finanțare pe care îl invocați, să dați aparența legalității, unde este ”principiul eficienței utilizării fondurilor”? Un expert ”cu studii medii” poate fi la fel de eficient ca unul ”cu studii superioare”, dacă se poate, numai cu “fac. de drept”, pentru aceleași costuri? Subscrieți astfel la eliminarea barierelor impuse de nivelurile de educație cuprinse în ISCED! Oare acest primar este atât de TARE, cum ar spune Mircea Badea? Eu cred că nu e tare deloc!

Revenind la articolul care titra: „Primăria Alba Iulia a anunțat organizarea unui concurs de angajare pe proiectul IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills”, de pe o zi pe alta, iar ”experții” căutați de instituție nu aveau nevoie de nicio zi de experiență, și pentru că ziarul v-a prins cu mâța în sac privind organizarea concursului ilegal mediatizat, ați invocat, citez:

”Având în vedere faptul că comisia de concurs inițial constituită nu a putut fi întrunită, procedura de recrutare a fost suspendată, urmând a se relua când condițiile procedurale prevăzute vor fi întrunite”.

Dar, acoperindu-vă de aparența legalității dispoziției, ați organizat concursul pentru aceiași viitori” experți” cu vechime zero, în luna octombrie, tot în mod fraudulos. V-ați prefăcut că o lasă moale presa. Dar v-am descoperit eu!

De pildă, pentru concursul organizat pe 11.10.2021, dedicat lui B.N., iată cât de ”întrunite” sunt condițiile: anunțul în data de 5.10.2021, iar depunerea actelor până în data de 6.10.2021, ora 15.00, și concursul în data de 11.10.2021, adică fără respectarea regulamentului-cadru prevăzut de Hotărârea nr. 286/2011 în privinţa publicării anunțului cu 15 zile înainte de concurs, cum prevede articolul 7 invocat mai sus. Adică aceeași mârșăvie a primarului Pleșa, sesizată în august de ziarul care titra cele de mai sus, repetată în sfidarea legii, a opiniei publice, a presei. Este corect, domnule Pleșa?

Dar acum să o descriu pe cea mai ”tare” dintre toate.

Iată, ce apare pe site-ul primăriei:

„21.10.2021

CONCURS ÎN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2021

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, organizează concurs de recrutare în data de 28 octombrie 2021, ora 10:00, proba interviu, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului «IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills», după cum urmează:

– un post de expert antidiscriminare.

Concursul va consta într-o probă de selecție dosare și interviu”.

În anunțul nr.120550/18.10.2021 redactat sub egida aceleiași decizii nr. 1438/2021, apare ca scos la concurs un singur post de expert.

Evident că nici acest anunț nu respectă criteriile de legalitate privind cele 15 zile.

Dar surpriza este alta: În procesul-verbal de selecție a dosarelor pentru concursul din 28.10.2021 nr. 124146/26.10.2021 apar două persoane, nu sub numele lor (obligatoriu, pentru transparență – cum zice programul), ci sub două indicative, respectiv: 123037/22.10.2021 și 123248/25.10.2021, ambii admiși, fiind soțul și respectiv soția?

Aici se pune întrebarea: oare cineva e chiar atât de prost să ne creadă tâmpiți? Sau sunt șmecheri, că USR-iștii se numesc neoprogresiști? Dar tu, M.A., ce te crezi? Te târăști singură în rahatul asta? Perseverezi în infracțiuni? Ai prins curaj, că îl ai pe Pleșa în spate? Ești și tu o neoprogresistă?

Pleșa te va vinde, dacă e să dea de belea. Îți aduc aminte și în egală măsură și lui Pleșa ce spunea fostul tău șef, domnul Hava, citez: ”Cine a trădat azi, trădează mâine, trădează în fiecare zi”. Se referea la actualul tău șef care te îndeamnă la ilegalități, iar el se spală pe mâini, ca Pilat din Pont. Evident că a avut în vedere trăsăturile psihosomatice ale acestui individ, predispus la ”pofta ce a poftit” și la care orice medic ar ralia.

Chestia cu cele două posturi, cum o arată primarul, pentru că ”primăria este primarul”, este ”gargară” şi în totalitate ilogică. Nu există în Cererea de finanțare ce vrea Pleșa și nici nu poate schimba regulamentul-cadru prin dispozițiile sale, cum vrea ”carul” lui dacă ar fi tras de boi care nu își mai ascultă stăpânul. Dar se pare că cele două posturi le-a preparat în bucătăria internă a Direcției de programe, unde este un fel de bucătar-șef pentru cei doi soți, soția mai evoluată, că are ”fac. de drept”, iar el, doar școala ”până la 12-13 clase” făcută la programul cu frecvență redusă, dar fără Bacalaureat. Din dispozițiile Legii 1/2011 rezultă că studiile medii liceale pot fi deținute de persoane absolvente ale învățământului liceal, studiile fiind finalizate cu diploma de Bacalaureat sau cu diploma de absolvire.

Practica inspectoratelor teritoriale de muncă a statuat că pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă era nevoie de diploma de Bacalaureat pentru angajarea în ocupații ce presupuneau îndeplinirea condiției studiilor medii. Diploma de Bacalaureat va completa actele din dosarul personal al salariatului, putând face obiect al controlului inspectorilor de muncă, fapt pentru care ITM-ul va fi sesizat.

În contradicție cu cele arătate, cerințele postului de consilier (expert antidiscriminare) din proiectul ”O viață nouă în «Lumea Nouă» – Alba Iulia”, sunt la limita a 10 ani vechime experiență în implementarea proiectelor din fonduri europene, studii superioare, competențe etc. Din perspectiva aceasta, arăt manevrele domnului primar Pleșa, împreună cu camarada sa, C.D., director la Direcția de Programe, dar și manager în cele două proiecte într-un mod ilegal, așa cum voi descrie în cele ce urmează, dar nelipsind din acest ”cocktail” și d-ra (d-na) A.M., șefă la Biroul Resurse umane, a cărei semnătură o regăsim pe toate actele care vizează organizarea concursurilor.

Concret, subsemnatul am aplicat în proiectul ”O viaţă nouă în «Lumea Nouă» – Alba Iulia”, pentru postul de Coordonator de combaterea discriminării și a segregării.

Deși am absolvit ASE București, am o vastă experiență în funcții de conducere, o vastă experiență în implementarea de proiecte, fiind manager în cca. 3 proiecte, dar şi altele ca expert, având mai mult de 15 diplome de formare profesională, dobândind peste 80 de competențe, mi-a fost respins dosarul la selecție pentru că nu aveam diplomă de licență sau echivalentă, master în afaceri europene și management de programe, postul fiind ”croit” pentru destinatarul prestabilit, cum a afirmat C.D.: ”posturile se cuvin celor ce au scris proiectul”, în condițiile în care la primărie există Direcția Programe, care are sarcina să facă acest lucru remunerându-i pe salariați. Postul era destinat d-nei G.A., în contradicție cu subsemnatul, care prin organizația pe care o conduc de 30 de ani, acest rol mi l-am asumat, iar experiența mea era de necontestat, fiind și de etnie și bun cunoscător al fenomenului. S-a preferat omul ”cu afaceri europene”, nefiindu-mi nici măcar selectat dosarul pentru a intra la interviu.

Același lucru mi s-a întâmplat și cu dosarul depus pentru participarea la postul de Coordonator responsabil grup țintă în cadrul aceluiași concurs din 10.05.2021 și în cadrul aceluiași proiect, iar prin anunțul 52499/10.05.2021 dosarul meu nu a fost selectat pentru a-mi da șansa să particip la concurs.

Mai evidentă discriminare și manevră ca aceasta nu cred că se poate! Aici nu a mai ținut cu ”mila măriei sale”, primarul, pentru că a constatat: ”păi aici avem de a face cu mai mult de 12 clase și nu e bine, e chiar periculos” și nu ține treaba cu ”gargara” de explicații. Nu, și pentru că eu nu-i cânt ”osanale” și nu am cântat nimănui și nu le voi cânta niciodată! Și sunt incomod! Că știu prea multe. (citez din d-na C.D.). Pentru aceasta, domnul ”de ceremonii matrimoniale” se teme de subsemnatul și se crede că are ”dreptul-stângul” să îmi încalce un drept constituțional și mai ales anii mulți de instruire și educație școlară pe care am dobândit-o prin muncă asiduă într-o familie de nouă copii, realizați numai prin muncă și învățătură, ”ca să fim de folos țării”, cum spunea tatăl meu. Și acum vine acest ”personaj” setos de putere să mă ”facă”, că așa vrea ”mușchii-le lui”. Să încalce toate acele principii invocate în obiectivele apelurilor de proiecte și arătate mai sus vizând discriminarea, dar pe care le invocă când e vorba de scrierea proiectelor.

Toate acestea se datorează și faptului că l-am divulgat la ziar că a fost autorul constituirii unei comisii de concurs în afara legii, acompaniat de doamna A.M. Ba mai mult, am convingerea că apariția mea la acel concurs pentru ocuparea postului de șef al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al municipiului Alba Iulia i-a stricat socotelile. Arătam în CV-ul meu că eram prima promoție (1982) a Facultății de turism din cadrul ASE, unde am reușit cu media 10, ca apoi să lucrez cca 18 ani la Oficiul Județean de Turism pe funcții de conducere, iar de atunci și până în prezent, să îmi administrez propriul restaurant.

Privitor la d-na C.D., așa cum am spus, am să descriu cum a ajuns manager în mod ilegal, ”mușcând” astfel din tariful maximal prevăzut în bugetul proiectului, și nu cotă procentuală din salariul de director, pentru orice alte activități desfășurate în proiect, prin suplimentarea atribuțiilor din fișa postului.

Concret, stimatei doamne îi sunt aplicabile dispozițiile Legii 153/2017, care, conform art. 1 – reglementează stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Articolul 16, alin. (1) dispune:

Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

Alin. (3):

Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin. (1), conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.

Alin.(10):

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției.

Coform Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile aprobat prin Hotărârea 325/2018, art. 1:

Instituțiile și/sau autoritățile publice beneficiare ale proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile pot înființa posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituţiei/autorităţii publice, în limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanțare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul din care este finanțat acesta;

b) în urma evaluării posturilor existente și a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituției și/sau autorității publice beneficiare prin care se constată că personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă se află în imposibilitatea de a prelua atribuții suplimentare sau nu există suficient personal de specialitate cu competențele necesare desfășurării unor activități specifice din cadrul proiectului;

c) toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului şi se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul.

În cazul d-nei C.D., ne situăm la aliniatul b), adică postul de manager trebuia scos la concurs, dumneaei fiind în ”imposibilitatea de a prelua atribuţii suplimentare necesare desfăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului”, respectiv cea de manager, şi să beneficieze de o creștere salarială procentuală din salariu de încadrare.

În aceste condiții, ea nu avea dreptul să participe la concursul pentru ocuparea postului de manager din afara organigramei, întrucât ea face parte din organigrama primăriei. Putea fi numită manager prin act administrativ al primarului, completarea fișei cu noile atribuții și plătită cu o cotă procentuală din salariu, în funcție de numărul de ore prestate lunar. Numai că ea ”s-a prefăcut bine” și i-a zis maestrului de ceremonii Pleșa: ”Ce-ar fi să merg eu la un concurs, că oricum eu sunt «zeița frumuseții», nu se prinde nimeni și bag la buzunar tariful orar maxim prevăzut în bugetul proiectului și mă prefac că joc dublu rol: personal și în cadrul organigramei, dar și în afara organigramei”.

De ce cu maestrul de ceremonii mai sus invocat? Pentru că art. 2 din Regulament spune:

Înfiinţarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei şi/sau autorităţii publice şi va conţine cel puţin numărul şi denumirea posturilor, precum şi nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanţare de către autoritatea finanţatoare care gestionează programul din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

Cu alte cuvinte, domnul primar, prin act administrativ, acceptând candidatura d-nei C.D., a procedat la tentativa de fraudare a fondurilor europene, coroborată și cu fapte privind modul de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor în proiect, nerespectându-se nici procedura din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 (*actualizat*) privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Secțiunea a 3-a, Publicitatea concursului: Art.7(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop, dar și uzurparea condițiilor prevăzute în Cererea de finanțare pentru ocuparea unor posturi în proiect.

La toate acestea personalul de la biroul Resurse Umane, împreună cu d-na A.M., sunt complici. Complici și imorali sunt și pentru faptul că în baza ”dispozițiilor” date, este privată participarea unor categorii de persoane îndreptățite să participe la concurs, în general tinerilor, aspect care, culmea, este în contradicție cu cei doi experți, căci lor li se cere ”experiență” în ani vechime.

Astfel, în proiectul ”O viață nouă în «Lumea Nouă» – Alba Iulia”, ați impus pentru participarea la concurs pentru ocuparea postului de manager, redau din anunțul 48445/28.04.2021: Condiții specifice de participare: Studii superioare de lungă durată (5 ani), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

De ce ați stabilit 5 ani studii superioare de lungă durată? Și cei cu 4 ani de studii superioare se încadrează la categoria de studii de lungă durată, așa cum chiar din același anunț rezultă, pentru ocuparea altor posturi. Ați procedat în acest fel pentru că d-na C.D. are studii superioare de 5 ani și postul era dedicat ei, chiar dacă erați conștient că încălcați prevederile dispozițiilor legale invocate mai sus.

Și atunci v-ați prevalat de Dispoziția 2031/2018 modificată prin Dispoziția 762/2021, care modifică Regulamentul-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile aprobat prin Hotărârea 325/2018.

Nu spuneți cine emite aceste dispoziții, lăsând impresia că le modifică ”extratereștrii” și trebuie să vă supuneți lor. Dumneavoastră le emiteți, domnule primar, și le ”croiți” după bunul plac al dumneavoastră, pentru că tovarășul care vă cântă ”osanalele” este ”puțin” și croitor.

Pentru toate acestea, domnule primar, ”ați devărsat paharul”, așa cum rezultă din titlul articolului. Furați dreptul multor tineri de a-și croi un drum în viață prin participarea la un examen corect, în care cred.

Această C.D. are un salariu și venituri de cca. 150.000 de lei pe an (conform declarației de avere 2020 – mai mult de 10.000 lei lunar, adică 100 de milioane de lei vechi) și mai încasează cca. 7.000 de lei din cele două proiecte, lunar, aceasta în cazul în care ar lucra doar două ore. Și nu îi ajunge!, mai ales că banii din proiect, fiind bani europeni, îi încasează ilegal.

De aceea ascundeți prezentarea proiectului, atât membrilor GAL Alba Iulia, cât și pe site-ul primăriei, pentru a-i asigura publicitatea și transparența. Presei prezentați doar ceea ce vreți dumneavoastră, domnule primar.

După același model ați procedat și la concursul pentru postul de expert antidiscriminare, ”doar studii de drept”. Total și împotriva legii, cu atât mai mult cu cât vechimea solicitată era de zero ani.

În contextul studiilor invocate de 5 ani, în cazul d-nei C.D., raportându-mă la vârsta ei, nu putea fi decât absolvent al facultății de inginerie sau stomatologie.

Or ingineri și stomatologi nu prea am văzut în posturile de manageri în proiecte europene în programele POSDRU și POCU și în niciun caz că aceasta ar fi în exclusivitate doar dreptul lor. Or ar fi culmea ca d-na C.D. să fie chiar inginer! Stomatolog în niciun caz, că stomatologii nu puteau lucra la Direcția de programe. Deci, evident, este inginer.

Sigur și indubital, toate acestea au o legătură cu subsemnatul, pentru a-mi obstrucționa dreptul constituțional de a participa la un concurs. Încă nu am fost discriminat în România, dar mi-au fost încălcate drepturile aici, pe meleagurile locurilor unde subsemnatul m-am născut și am învățat carte, alături de familia mea, dar unde ai ajuns dumneata primaș.

Indignat de cele aflate, o cunoștință, fost coleg, a exclamat: ”Dar cine e borfașul ăsta de Ferentari?”. Răspunsul meu a fost: ”…știu că nu e din Ferentari, chiar dacă e brunet, se aude doar că s-ar trage din București”.

Nu apreciez eu faptele, dar în mod cert voi sesiza DNA-ul pentru a cerceta aspectele pe care le descriu, dar și alte instituții abilitate cu supravegherea utilizării fondurilor europene.

Cu privire la posturile de manager ocupate de d-na C.D., subsemnatul, în calitate de membru GAL Alba Iulia, am informat asupra acestui fapt, toți membrii fiind responsabili cu supervizarea proiectelor. În mod special m-am adresat d-nei A., în calitate de coordonator GAL, să consemneze în procesul-verbal cele spuse de subsemnatul, să-l informeze pe președintele GAL-ului în persoana domnului primar şi să procedeze ca atare.

Nu s-a întâmplat nimic, dar domnul primar a găsit o cale să îmi plătească o poliță.

Și ca să lămuresc un lucru privind polița pe care urma să o plătesc, citez din Ordonanța de Urgență 137/2000:

”Constituie discriminare de asemenea orice reacție, acțiune a unei persoane fizice, persoane juridice sau entități publice, împotriva celui care a depus o plângere, la instanțele judecătorești competente, sau organele de cercetare penală, care îi aduce atingere drepturilor și demnității umane”.

Adică maestrul de ceremonii la propriu, domnul primar a găsit ca țintă de răzbunare pe fiul meu, B.A.H., consilier juridic la Clubul Sportiv Municipal.

Astfel, au pus la cale o votare de reorganizare a clubului, adică o organigramă nouă, fără postul de consilier și votată de consilieri prin Hotărârea 360/28.09.2021. Bineînțeles, avizată de cele două comisii de specialitate, care au fost de fapt dezinformate, întrucât raportul de specialitate nr. 577/21.09.2021 al directorului și referatul primarului nr. 108338/21.09.2021 nu au ajuns la comisiile de avizare, acestea au primit doar proiectul de hotărâre, necunoscând că acolo se desființează postul de consilier juridic.

Aceasta în condițiile în care rezultatul auditului făcut la Primăria Alba Iulia viza doar desființarea posturilor celor 35 de angajați din Poliția Locală.

Prin aceeași organigramă, rezultat al reorganizării Clubului Sportiv, a crescut schema de personal cu un director executiv și un șef serviciu – funcții de conducere și alte multe posturi.

Urmare a acestei mârșăvii, directorul clubului, U.R., îi trimite notificarea nr. 714/25.11.2021 prin care îl informează în virtutea art. 518, alin. 1 şi alin. 2 din OUG 57/2019, că îi oferă post de: îngrijitor, muncitor electromecanic, muncitor mecanic. Evident că acest articol nu are nimic cu ce au transmis ei, dar directorul a recunoscut că în acea formă a primit notificare și el doar a semnat-o.

Amândoi, primarul şi directorul deopotrivă, când am vorbit cu ei, aruncau vina unul asupra altuia. Dar în mod cert, cred în ceea ce a spus U.R.: „Mi-a dat ordin Pleșa. Nu am avut ce face!”.

În timp ce desființa postul de consilier juridic de la Clubul sportiv, la Direcţia de creșe, prin anunțul nr. 120806/19.10.2021 se organiza concurs pe data de 12.11.2021, pentru ocuparea postului de consilier juridic, gradul I A și consilier resurse umane, gradul I A.

Deci, maestre Pleșa, nu mai puteți susține afirmația, către subsemnatul, că primăria are prea mulți juriști care ”freacă menta”. (am citat)

Și ca să închei într-un ton optimist, vă urez tuturor Sărbători fericite, dar nu înainte de a-l cita pe domnul Mircea Hava: ”Am votat pentru orașul care nu trebuie să moară, pentru orașul care nu trebuie să intre pe mâna aventurierilor, a trădătorilor și a derbedeilor”. Se referea la candidatul pentru primar Pleșa Gabriel.

Viorel BUMBU, cetățean Alba Iulia – România

***Acest material este o opinie proprie, semnatarul asumându-și întreaga răspundere pentru conținut.