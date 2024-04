Comunicat de presă Beniamin Todosiu (deputat PSD): Victorie în Parlament! Scoatem păcănelele din peste 90% din localitățile din România

Beniamin Todosiu (deputat PSD): Victorie în Parlament! Scoatem păcănelele din peste 90% din localitățile din România

Partidul Social Democrat a obținut, marți, o nouă victorie legislativă în Parlamentul României: a fost aprobată legea care interzice păcănelele în localitățile sub 15.000 de locuitori. De asemenea, în cadrul aceluiași act normativ cresc taxele pentru jocurile de noroc și este reglementat mult mai bine acest domeniu.

După aplicarea noii legi, sălile de jocuri sunt interzise în peste 90 % dintre localitățile României, respectiv vor putea fi organizate doar în unitățile administrativ cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Practic, în județul Alba, vor mai exista păcănele doar în 5 localități: Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud și Cugir.

„Sunt unul dintre parlamentarii care a militat activ pentru interzicerea păcănelor, în special în localitățile mici, lângă școli, biserici sau în zonele aglomerate. Mă bucur că am reușit să obținem o primă victorie în Parlamentul României și am votat pentru scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localități. Este o victorie în lupta cu cei care profită cu lăcomie de românii care sunt dependenți de jocurile de noroc și le vând iluzii oamenilor. Nu trebuie să ne oprim aici, ci trebuie să continuăm cu alte măsuri până când fenomenul păcănelor va fi sub control și nu va mai crea victime. Prioritatea noastră este să protejăm oamenii, nu să obținem niște bani la buget prin suferința și drama unor familii”, a spus deputatul PSD de Alba Beniamin Todosiu.

În România, statisticile sunt alarmante și, potrivit estimărilor, sunt peste 100.000 de persoane dependente de jocurile de noroc. Neoficial, numărul este mult mai mare deoarece nu există evidențe clare cu jucătorii care au dezvoltat adicții față de păcănele. Îngrijorătoare sunt și studiile realizate în rândul dependenților, care arată că 40% dintre aceștia au avut la un moment dat o tentativă de sinucidere.

