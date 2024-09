Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (deputat PSD de Alba): PSD propune un plan fiscal care garantează că, în următorii 7 ani, nu vor fi introduse taxe și impozite noi

Partidul Social Democrat și premierul Marcel Ciolacu propun un plan fiscal de reducere graduală a deficitului, care pune accent pe investiții și pe dezvoltare, garantând totodată faptul că în următorii 7 ani nu vor fi introduse taxe și impozite noi.

Planul României, pe care guvernul condus de Marcel Ciolacu îl va prezenta și susține în fața Comisiei Europene, are în vedere reducere deficitului cu câte 0,7% din PIB, în fiecare an din următorii 7, astfel încât la final să se ajungă sub pragul de 3%. Viziunea și angajamentul Partidului Social Democrat sunt ca România să continue ritmul susținut de investiții publice și măsurile axate pe dezvoltare economică, în paralel cu această reducere graduală a deficitului.

Planul propus de Marcel Ciolacu are în vedere ca reducerea deficitului să nu afecteze absorbția fondurilor europene, având în vedere faptul că fiecare proiect finanțat cu bani europeni impune și o cofinanțare națională. Astfel, dacă s-ar impune o reducere mai accelerată și mai drastică a deficitului s-ar diminua resursele de la bugetul național pentru cofinanțare proiectelor, ceea ce ar duce, nu doar la întârzieri, ci și la pierderea fondurilor europene, cum e în cazul PNRR, unde termenul de finalizare al proiectelor este 2026. Un exemplu concludent este Autostrada Moldovei, unde investiția este asigurată în proporție de 60% de la bugetul de stat și 40% din PNRR (componenta împrumuturi).

În ceea ce privește deficitul economic al României, trebuie să menționăm că o mare parte din acesta îl reprezintă dobânzile la împrumuturile colosale făcute de guvernele de dreapta în anii 2020 și 2021. De asemenea, cele mai mari valori ale deficitului s-au înregistrat în timpul guvernărilor de dreapta – 2020 – 9,81 % (101 miliarde de lei), respectiv 2021 – 6,72 % (80 miliarde de lei).

În primele 6 luni ale anului, deficitul total a fost de 63,7 miliarde de lei, din care peste 27%, adică 17,6 miliarde lei, au fost cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate în principal de guvernele de dreapta conduse de liberalii Ludovic Orban și Florin Cîțu. Diferența rămasă, în valoare de 46,1 miliarde lei, este mai mică decât valoarea totală a cheltuielilor cu investițiile făcute de Guvernul Marcel Ciolacu.

De asemenea, în timpul celor două guverne de dreapta amintite, datoria României a crescut de la 34,7% din PIB (în timpul guvernării PSD) la 48,9% din PIB. Această creștere este a doua cea mai mare din istoria României. Pe primul loc a fost creșterea cu aproape 24 de puncte procentuale, într-o altă guvernarea de dreapta Boc-Băsescu, când deficitul a crescut de la 13,4 % din PIB în 2008, la 37,3% din PIB.

Aceasta este realitate: guvernele de dreapta au însemnat creșterea datoriilor și împrumuturilor României, dar mai ales sărăcirea românilor prin tăieri de pensii și salarii (în timpul guvernării Emil Boc), respectiv cheltuieli exagerate în timpul guvernelor Orban și Cîțu. Guvernele de dreapta s-au împrumutat pentru consum, împovărând România, în timp ce Guvernul condus de Marcel Ciolacu folosește împrumuturile pentru a face investiții și pentru a dezvolta sănătos România.

Beniamin Todosiu

Deputat PSD de Alba

Prim vicepreședinte al PSD Alba

