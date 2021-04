Comunicat de presă: Anunț începere proiect „Reparații capitale la Școala Gimnazială din localitatea Țelna, comuna Ighiu, județul Alba”

Comunicat de presă

Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA IGHIU, JUDETUL ALBA, a semnat contractul de finantare nr. 6774 / 22.03.2021 cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar , pentru proiectul „Reparatii capitale la Scoala Gimnaziala din localitatea Telna, comuna Ighiu, judetul Alba „, cod SMIS 2014 + : 123615

Finantarea este asigurata prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 10: Imbunatatirea Infrastructurii Educationale, Prioritatea de investitii 10.1 : Investiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltaea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul specific 10.1 : Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat invatamantului obligatoriu.

Obiectiv general: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu in COMUNA IGHIU, prin investitii in educatie si formare pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii, prin dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare, respectiv prin reparatii capitale, echipare /dotare la Scoala Gimnaziala Telna

Scopul proiectului: Cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea infrastructurii in mediul rural prin cresterea calitatii invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv – educativ in comuna IGHIU.

Obiectivele specifice ale proiectului

Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Reparatii capitale la Scoala Gimnaziala din Localitatea Telna, comuna Ighiu, Judetul Alba

Echiparea/dotarea Scolii Gimnaziale din Localitatea Telna, comuna Ighiu, judetul Alba

Valoare totala a proiectului: 3.335.636,60 lei

Valoare nerambursabila : 2.439.064,95 lei

Data inceperii si data finalizarii proiectului: 1 februarie 2018 – 31 decembrie 2023