Comunicat de presă| Alexandru Dumitru, consilier local USR Alba Iulia: Copiii noștri merită ce e mai bun.

DREPT LA REPLICĂ, Radu Cristian, președintele PSD Sebeș: Un atac mârșav și injust al lui Dorin Nistor la adresa mea!

Îl suspectez pe Dorin Gheorghe Nistor, citind ultimul său comunicat de presă, de rea credință ori de neștiință.

Instituția din județul Alba, la care muncesc, nu are nici o legătură cu stabilirea/creșterea tarifelor la apă și canalizare în municipiul Sebeș.

Dorin Nistor este contrazis inclusiv de colegul său de partid, primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, dar mai ales de lege, pe care fie nu o cunoaște, fie o sfidează.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 144/2021, semnată de șeful său pe linie politică, prim-ministrul Nicolae Ciucă, strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară (…) în baza mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care operatorul regional prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare (…). Instituția la care muncesc are calitatea de reglementator tehnic şi economic pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

În cazul de față, tocmai Dorin Gheorghe Nistor este președintele Asociației de Dezvoltare intercomunitară, respectiv președintele Asociației Apa Alba care, împreună cu operatorul regional APA CTTA Alba, a propus spre avizare, la București, planul tarifar pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Nu am nici o atribuție privind avizarea vreunor tarife, iar Gheorghe Nistor știe, dar e plin de mârșăvie.

Primarul din Sebeș se simte cu musca pe căciulă și atacă pentru a ieși basma curată. Principalul beneficiar al majorării prețului la apă și canalizare este APA CTTA, operator regional care furnizează serviciile și încasează banul pentru ele.

Avem, astfel, un Dorin Nistor – președinte al Asociației Apa Alba, respectiv al PNL Sebeș și un Ștefan Bardan, șef la APA CTTA Alba fost PDL-ist, actual PNL-ist, cu state vechi în partid, care se pun de comun acord cu scumpirea tarifelor la apă și canalizare pentru populație, iar apoi cel dintâi caută țapul ispășitor și aruncă vina pe PSD. Este o rușine ceea ce face Gheorghe Nistor pe care îl îndemn să ia notițe de la Silviu Ponoran.

Liberalii de la APA CTTA Alba, instituție aflată în subordinea CJ Alba, au crescut continuu, în ultimii 5 ani, tarifele la serviciile de apă și canalizare, sub pretextul îmbunătățirii serviciilor pentru populație. Cu toate acestea, după acești ani de scumpiri, sunt localități care nu sunt racordate la sistemul de apă și canalizare, altele care primesc apă potabilă cu țârâita, iar calitatea de multe ori lasă de dorit.

Atacul lui Dorin Nistor vine după alte atacuri succesive și nedrepte ale altor liberali la adresa mea. PNL-iștii sunt deranjați de politica constructivă pe care am făcut-o în municipiul Sebeș.

Ultima activitate constrictivă, care a dat roade, a fost pentru modernizarea maternității Spitalului din Sebeș. Am inițiat, în acest sens, o petiție și am strâns alături de colegii mei peste 1.200 de semnături, obținând în final finanțare pentru acest obiectiv. Această reușită a fost neplăcută pentru cei care nu știu să construiască și aleg să distrugă.