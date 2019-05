Comunicat de presă: ALDE Alba a reclamat PSD, PNL, Pro-România și USR-PLUS la BEJ, pentru încălcarea legislației privind afișajul electoral în mai multe localități din județ

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) Alba solictă celorlalte partide, aflate în cursa electorală, să respecte prevederile legale în ceea ce privește numărul afișelor electoarele expuse și utilizarea exclusiv doar a locurilor special amenajate, în scop electoral, pentru afișare.

In acest sens, partidul ALDE Alba a sesizat Biroul Electoral Județean Alba ( BEJ) cu privire la încălcarea gravă a legislației privind desfășurarea campaniei electorale, de către PSD, PNL, Pro-România si USR-PLUS, in ceea ce privește afișajul electoral.

Astfel, ALDE a sesizat faptul ca in localitățile: Berghin, atat in centrul de comuna, cat si in satul Ghirbom, aparținând aceleași comune, PNL si Pro-România au expus mai multe afișe in locurile special amenajate, încălcând astfel prevederile legale.

De asemenea in comuna Spring, in centrul de comuna si in satul aparținător Drasov, PNL si Pro-România au afișat mai mult de un afiș electoral pe panourile electorale, încălcând legea.

In plus cele trei partide, PNL, Pro-România si Alianța USR-PLUS, au folosit in aceste localități si alte locuri de afișaj, in afara de celor prevăzute de legea 334/2006.

PSD a utilizat, in orașul Abrud, locatii de afișare, altele decat cele special amenajate, de către Primaria Abrud.

Biroul de presă al ALDE Alba