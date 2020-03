Compania Transavia iși continuă activitatea. Măsuri SPECIALE de protecție a angajaților

În contextul special creat de pandemia COVID-19 și a stării de urgență, instaurate la nivel național, compania Transavia anunță că este pregătită în totalitate și din toate punctele de vedere să funcționeze la capacitate maximă în perioada următoare, precum și să implementeze toate măsurile care sunt impuse de autoritățile centrale și locale.

Transavia, lider al pieței cărnii de pasăre din România, are asigurată baza materială și absolut tot ce este necesar pentru realizarea producției la capacitate de 100% până inclusiv în luna septembrie a anului curent. În acest sens, avem asigurate din surse proprii toate capacitățile de transport mărfuri și produse finite.

Măsurile de protecție în această perioadă sunt drastice, compania fiind organizată într-un sistem de circuit închis, “De la bob la furculiță“, astfel încât nimic nu intră și nu iese din companie, fără a avea un control foarte strict.Trasabilitatea tuturor materiilor prime și a produselor ne ajută să garantăm o calitate și o siguranță maximă, la același nivel ca și până acum. În magazine produsele ajung prin distribuția noastră proprie, prin parcul auto propriu.

Toate spațiile, imobilele societății, precum și aleile de acces pietonal și auto sunt dezinfectate zilnic, ca și până acum. Toate persoanele care intră în societate sunt controlate și respectă toate procedurile de filtru, igienă și dezinfecție. Accesul în societate a persoanelor străine în această perioadă este strict interzis.Tuturor autovehiculelor care intră în societate li se aplică regula de igienizare și dezinfecție. Toți conducătorii auto de pe vehiculele societății au în dotare măști și mânuși de protecție, precum și dezinfectant atât pentru mâini, cât și pentru cabina mașinii.

Protecția angajaților

În prezent, personalul societății este la nivelul optim, toți sănătoși la această oră și apți de muncă. În fiecare zi, la fiecare punct de lucru, sunt desemnate persoane care inspectează fiecare angajat la începerea activității. Fiecare angajat respectă procedura standard de filtru prin care se schimbă de hainele de stradă, face duș, se dezinfectează, după care se echipează cu hainele de lucru.

În toate punctele critice din sectoarele de lucru, angajații sunt supravegheați video, în vederea respectării tuturor normelor de igienă și securitate în muncă.Toate punctele de lucru a societății sunt dotate cu echipamente de igienizare și dezinfecție.

Personalul societății este instruit și informat în fiecare zi, în ceea ce privește evoluția epidemiei de COVID-19 și măsurile care trebuie luate de fiecare în funcție de noile situații apărute. Niciun angajat care are un simptom asemănător unei răceli, boli respiratorii sau gripă sezonieră nu mai poate veni la muncă, acesta fiind izolat acasă sau după caz trimis la medic sau la spital. În plus, au fost luate măsuri de a avea la dispoziție aproximativ 100 persoane care ar putea înlocui în situațiile necesare eventuali angajați care nu își mai pot desfășura activitatea.

Personalul a fost instruit, este controlat și verificat în a respecta circulația de acasă la serviciu și de la serviciu-acasă. În proporție de 90% personalul este transportat la punctele de lucru și acasă cu mijloacele de transport puse la dispoziție de societate, care sunt igienizate și dezinfectate zilnic. Ceilalți angajați sosesc cu autoturisme de serviciu sau personale.

În orice situație toți angajații sunt instruiți să nu participe la evenimente cu mai multe persoane și să evite pe cât posibil socializările cu prieteni, vecini, rude, precum și să sesizeze compania cu privire la apariția oricărui caz special care poate crea o posibilă contaminare cu COVID-19. Personalul medical uman care deservește compania urmărește în fiecare zi orice activitate și informație de la toate sectoarele societății în ceea ce privește starea de sănătate a angajaților. În interiorul companiei nu se mai desfășoară ședințe și analize în grup, ci doar prin sisteme de video și tele-conferință, pe care societatea le are în dotare.

Pentru comunitate

Asigurăm autoritățile statului român, cât și pe cetățeni că suntem capabili să livrăm în continuare aceleași cantități de carne ca și până acum, la un nivel de maximă siguranță alimentară.

Transavia este prima companie din România care a acordat sprijin financiar Spitalului Județean Alba-Iulia în lupta împotriva COVID-19, așa cum am anunțat în 13 martie 2020. Vom păstra legătura cu comunitatea și avem convingerea că putem trece împreună peste aceste momente prin responsabilitate, încredere și disciplină.