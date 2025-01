Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” Blaj reprezentat la o conferință națională: Transformarea educației, obiectiv prioritar

În a doua decadă a lunii ianuarie 2025 s-a desfășurat, la București, conferința Asociației pentru Valori în Educație (AVE), care a avut drept scop formarea facilitatorilor de Comunități de Practică Didactică.

Programul urmărește transformarea educației din școala românească. Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” Blaj a fost reprezentat la conferință de profesoarele Lucia Popa și Diana Aftenie. Activitățile se înscriu în programul de transformare AVE, din care face parte și unitatea de învățământ din Blaj.

Asociația pentru Valori în Educație (AVE), inițiatoarea Programului de Transformare, este o organizație non-profit formată și finanțată de profesioniști din business. În doar nouă ani, comunitatea AVE a ajutat și format peste 5.800 de directori și 16.000 de profesori, cu impact direct asupra a peste 233.000 de elevi din România.

Programul de Transformare a Școlilor din România, inițiat în 2023, are o durată de trei ani și se adresează tuturor unităților școlare din mediul urban și rural. „Pornind de la experiența pe care am acumulat-o până în prezent prin programele și proiectele pe care le-am derulat an de an la AVE, ne-am dat seama că putem sprijini și mai bine școlile din România dacă punem toată această expertiză sub umbrela unui singur program. Astfel, vom putea oferi sprijin fiecărei școli în funcție de nevoile punctuale pe care le are, pornind de la o primă etapă de descoperire, care ne va indica ariile în care școala performează deja, precum și cele care pot fi direcții de creștere”, a declarat Silvia Toth, director Programe Educaționale AVE.

