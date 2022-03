Col. rtr. ec. Străjan Ioan a împlinit 89 de ani! Cetățeanul de onoare al municipiului Alba Iulia s-a remarcat ca om de cultură şi patriot

Col. rtr. ec. Străjan Ioan, cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia, a împlinit astăzi vârsta de 89 de ani, el primind felicitări sincere din partea cunoscuților săi.

„Cine nu are bătrâni, să își cumpere! Așa spune un vechi proverb românesc. Parafrazând proverbul, la Alba Iulia am putea spune: „Cine nu are un Ioan Străjan, să își găsească unul!”. Pentru „Străjanul” nostru, vârsta e doar un număr.

Personal, îl cunosc de când eram copil și pot spune că este un om care iubește Alba Iulia și România cu toată ființa sa. Sunt sigur că mulți am vrea să avem vivacitatea dânsului și spiritul mereu tânăr și dinamic.

LA MULȚI ANI, Ioan Străjan – cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia!”, a transmis primarul orașului, Gabriel Pleșa.

Domnul col. rtr. ec. s-a născut în Alba Iulia la data de 5 martie 1933, unde a urmat cursurile şcolii primare, ale Liceului „Mihai Viteazul” şi ale Liceului Comercial. După finalizarea liceului, s-a angajat contabil la OCL Alimentara Alba Iulia.

De tânăr a practicat fotbal şi atletism, iar datorită preocupărilor sportive, a fost ales membru al Federaţiei Român de Fotbal şi observator federal de fotbal.

Este membru fondator al Filialei Judeţului Alba a ANCE „Regina Maria”, al Fundaţiei „Alba Iulia – 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi a revistei „Dacoromania” şi face parte din colectivul redacţional, fost director, iar în prezent este „preşedinte de onoare” şi autorul a numerose articole istorice. Este autorul unor cărţi de istorie reală şi profund documentată. S-a preocupat îndeaproape la confecţionarea şi amplasarea de plăci comemorative, busturi, statui, în amintirea unor personalităţi cultural-istorice.

Ioan Străjan, pe lângă materialele publicate în revista „Dacoromania” (nr. 1-101) şi în presa locală, a reeditat lucrarea istoricului N. Densuşianu „Independenţa Bisericescă a Mitropoliei Române”, iar împreună cu poetul Ioan Mărginean, a scris cartea „Alba Iulia, Aleea Scriitorilor”.

În anul 2009, a întocmit o lucrare cu documente mai puţin cunoscute, intitulată „Deznaţionalizarea şi maghiarizarea românilor din Ardeal, prin biserică şi şcoală înainte de 1 decembrie 1918”.

Domnul Străjan s-a remarcat ca om de cultură şi patriot prin contribuţia sa la realizarea unor noi legături ştiinţifice, istorice, patriotice şi culturale favorabile municipiului Alba Iulia. A demarat acţiuni de cinstire a memoriei veteranilor de război şi a eroilor neamului, precum şi acţiuni de protejare a unor monumente istorice, de artă, ale naturii şi mediului înconjurător. Prin donaţiile şi activitatea umanitară, acesta a contribuit, în mod semnificativ, la sporirea patrimoniului cultural al municipiului Alba Iulia.

Domnul Străjan a desfăşurat şi desfăşoară acte de caritate, atât în municipiul Alba Iulia şi în ţară, cât şi în străinătate, a căror beneficiari sunt copii orfani sau abandonaţi, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi sau instituţii care se ocupă de aceste categorii defavorizate.

Pentru contribuţia remarcabilă adusă prestigiului Municipiului Alba Iulia, propun conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului col. rtr. ec. Străjan Ioan.