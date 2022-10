Codul rutier, modificat: Mașinile parcate pe trotuare vor putea fi ridicate

La cât timp după recoltare trebuie să consumăm fructele și legumele pentru a absorbi destulă vitamina C

Vegetalele au toate mijloacele să extragă din sol minerale indispensabile organismului uman. Dar și să producă vitamine.

Chiar și așa, carențe pot apărea foarte ușor.

Lumina solară ne oferă glucidele primare. Primele calorii.

Prof. univ. dr. Florin Stănică, Universitatea de Ştiinţe Agronomice: „Plantele verzi aborb energia de la soare și o transformă în glucoză. Substanțe nutritive sunt dirijate către fructe.

Vegetalele conțin substanțe esențiale pentru organism

Fructele sunt organe-depozit de zahăr şi calorii. Alături de glucidele primare, în vegetale grăsim micro-elemente indispensabile organismului uman.

Prof. univ. dr. Florin Stanica Univ. de ştiinţe agronomice din Bucureşti: „Plantele, când absorb apa, absorb și azot, fosfor, potasiu și microelemente, adică mineralele. Ajung în fructe și completează necesarul deminerale. Fructele și legumele noastre au calciul extras din sol prin rădăcini și apoi prelucrat.”

Agricultura intensivă, din păcate, rar poate să ofere aceste minerale în cantitate optimă. În plus, solul poate să fie sărac pur și simplu în anumite minerale. În România, nu găsim iod. De aceea, sarea se iodează.

Dr Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Avem nevoie de 100 de microgram gram de iod cea mai simplă sursa e sare iodată, cinci grame sare au 100 de micrograme e iod. Câte nuci să mănânci? E foarte greu!”

Odată consumat iod prin alimente, acesta e preluat de sânge. Tiroida începe să capteze iod prin vasele capilare. Și produce hormonii numiți T3 şi T4. Toate organele au receptori pentru hormonii tiroidieni.

Vitamin C, vitală pentru sănătate, se autodistruge în fructe și legume după o perioadă

Din păcate, nici vitamine hidro-solubile nu pot fi luate optim din vegetalele obținute prin agricultura intensivă. În plus, o vitamină vitală are o particularitate, care nu e în favoarea noastră. Vitamina C se autodistruge la 24-48 de ore de la recoltarea legumelor, a fructelor ori a frunzelor.

Cecilia Caragea, comunicare medicală: „Avem nevoie de vitamina C zilnic. Corpul nostru utlizează cât are nevoie. Există diferite combinații de vitamine C, D, zinc, seleniu, coercitină, gândite special să susțină imunitatea. Cei care au probleme gastrointestinale ar fi bine să aleagă vitamina C alcalină.”

Vitamina C este factor de construcție pentru toată armata de apărare a organismului uman.