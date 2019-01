Claudiu Răcuci (PNL – Alba): Fără buget de stat aprobat, investițiile publice din anul 2019 sunt puse în pericol

Deputatul PNL Claudiu Răcuci critică alianța de guvernare PSD-ALDE deoarece amână de la o zi la alta aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019, în condițiile în care, fără un buget aprobat, nicio investiție publică nu se poate demara în România:

„În ultimii douăzeci de ani, niciun guvern aflat în funcție nu a întârziat aprobarea bugetului de stat până în primăvara anului următor. Le este frică să facă publice datele bugetare, care ar arăta cât de incompetenți sunt și ce probleme uriașe au creat macrostabilității României. Nimeni și nimic nu a împiedicat Guvernul Dăncilă să transmită Parlamentului proiectul de buget, așa cum prevede legea finanțelor publice, adică până la data de 15 noiembrie. Dragnea a promis că bugetul va fi aprobat în decembrie, pentru ca mediul de afaceri să își poată organiza planurile de afaceri, în funcție de prevederile bugetare. Teodorovici, la rândul lui, a promis că bugetul va fi aprobat în ianuarie, pentru ca toți ordonatorii de credite să știe pe ce bani se bazează în anul 2019. Aflăm acum că bugetul va ajunge în luna februarie și va fi publicat în Monitorul Oficial, cel mai probabil, aproape de luna martie, adică la începutul primăverii!

Miniștrilor incoștienți și incompetenți care conduc România nu le pasă de faptul că nicio primărie sau consiliu județean nu poate să demareze niciun proiect de investiții, atâta vreme cât nu se cunoaște nici acum câți bani vor fi alocați pentru cheltuieli de investiții, dacă vor avea suficienți bani pentru plata salariilor și pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Nimeni nu-și asumă riscul să înceapă un proiect, fără să aibă scris, negru pe alb, alocarea banilor necesari. Prin această întârziere nepermisă, Dăncilă și Teodorovici au compromis și în anul 2019 investițiile publice, pentru că timpul trece în defavoarea modernizării țării. Un buget care va ajunge pe masa primarilor sau a altor ordonatori de credite abia în martie, înseamnă investiții amânate cu 3-5 luni, pentru că declanșarea organizarea procedurilor și organizarea licitațiilor corecte, durează!

Așadar, la vară nu se va construi mai nimic, iar abia la toamnă poate auzim de nu știu ce proiect demarat, dar ca nu poate să fie realizat pentru că începe vremea rea – ploi, lapovițe etc. Dragnea și Tăriceanu sunt principalii vinovați pentru că nu au impus Guvernului să respecte legea și să aprobe bugetul în termenele legale, adică înainte de 1 ianuarie. Nu le pasă că din această cauză am intrat în al treilea an consecutiv în care, deși ne împrumutăm zeci de miliarde anual, în România nu se construiește și nici nu se renovează nimic. Absolut nimic!”

Claudiu-Vasile RĂCUCI, deputat PNL de Alba