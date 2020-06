Claudiu Necșulescu, președintele Grupului Jidvei: „Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este produs în România, să ne ţinem românii acasă, să avem iniţiativă şi să depăşim acest moment”

Claudiu Necșulescu, președintele Grupului Jidvei, cel mai mare producător de vin din România și care deține cea mai mare plantație viticolă din țară și din Europa cu proprietar unic, spune că toate companiile care produc local trebuie să fie susţinute, iar românii întorşi în ţară trebuie să rămână în ţară şi să fie angajaţi pe plan local.

„Ţine strict de antreprenori să devină voci autentice care pot genera reacţii din partea autorităţilor. Consider că nu trebuie să ne concentrăm pe brandurile autentic româneşti, ci pe ceea ce este produs în România, trebuie să ne ţinem românii acasă, să avem iniţiativă şi să depăşim acest moment”, a spus Claudiu Necşulescu, în cadrul videoconferinţei Branduri româneşti pentru revenirea economiei organizată de Ziarul Financiar în parteneriat cu Raiffeisen Bank.

Alte declaraţii:

Cred că ne-am dat seama cât de nepregătiţi suntem în ceea ce înseamnă sectorul sănătăţii şi ce înseamnă sănătatea ca element de siguranţă. Probabil, în urma acestei secetei vom evalua ce înseamnă siguranţa alimentară, care este pe locul doi după sănătate.

Pentru toţi a fost o perioadă în care am reflectat la ceea ce am făcut şi la ce avem de făcut.

În zona de modern trade care a rămas în vigoare nu am avut sincope, cel mai mult ne-a afectat zona de HoReCa şi relaţia cu distribuitorii. Am avut o politică conciliată şi am încercat să susţin distribuitorii, realizând că întârzierile la plată nu vin din rea voinţă. Trebuie să îi susţinem pentru că tot cu ei repornim activitatea.

S-au creat disconfort în zona de cash flow, dar am avut rezerve şi am putut depăşi. Trebuie să vedem în cât timp vom reveni. Eu estimez că mai devreme de vara lui 2021, sectorul horeca nu va reuşi să revină, şi nici atunci nu va ajunge la mai mult de 80% din ceea ce a fost.

Trebuie să investim în educaţia consumatorului.

Eram încrezători în potenţialul anului 2020, luna martie şi aprilie au fost până azi puţin dezarmante, mai ales pe partea de HoReCa. Partea de comerţ modern nu a suferit.

Vinul este un produs aparte, dacă la alte produse originea nu contează, la vin, originea este foarte importantă. Iar vinul românesc suferă dacă imaginea României nu este foarte riguroasă şi frumoasă.

Azi în tot sectorul vinului sunt jucători care zic că au un raport preţ calitate net superior multor ţări dar dacă nu beneficiem de o imagine pozitivă şi bună în lume acest joc nu ne ajută foarte mult.

Impozitarea proprietăţii este subdimensionată, pe când impozitarea muncii este descurajantă pentru a ne ţine oamenii în câmpul muncii.

Această măsură cu şomajul tehnic nu a avut relevanţă, în sectorul agricol nu poţi face treburile peste o lună sau două. Statul trebuie să gândească mecanisme corecte.

Noi să găsim soluţii, dar prin politici coerente.

Programul IMM Invest- dacă nu avem strategie, ce vrem să dezvoltăm în România? România a fost condusă în ultimii 30 de ani haotic, nu am avut nicio strategie pe anumite sectoare de importanţă.

