Ciprian Bogdan, președintele ALDE ALBA: ”Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă şi în sus cu recunoştinţă”

Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba: ”Vă doresc , tuturor care numiți Alba „acasă”, un simplu: ”sănătate!” Cuvântul ce rezumă, cel mai simplu, povestea anului care tocmai se încheie este, cred eu, ÎMPREUNĂ. Alături de colegi, de prieteni, de cei cu care, profesional, am colaborat permanent, am făcut din acest an unul considerabil ca rezultate. Acești […]