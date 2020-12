Cine sunt consilierii locali din Baia de Arieș în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

Consiliul Local Baia de Arieș, constituit oficial după validarea mandatelor stabilite în urma alegerilor din acest an, este format din 4 reprezentanți ai PSD, 3 de la PNL, 3 de la ALDE, câte unul de la PMP și Pro România și un independent, scrie campeniinfo.ro



Majoritatea dintre aceștia au deja experiență în administrarea orașului, deoarece nu sunt la primul mandat de consilier local. Cine sunt aleșii și ce averi au, puteți citi în rândurile următoare:

Vasile Pitea (PSD), este șef de birou la o întreprindere din localitate, președintele Composesoratului Silvic Baia de Arieș și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de avere, deține în oraș un teren intravilan de 0,36 ha, un teren forestier de 1 ha, un teren extravilan de 4 ha și o casă, toate dobândite în 2002, prin moștenire. Mai are un autoturism Skoda Octavia (cu an de fabricație 2007). În ultimul an a avut venituri de 28.000 de lei din salariu, 4.272 de lei din indemnizația de președinte al composesoratului și 6.843 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 26.000 de lei, ca economist la o firmă privată.

Ioan Nemeș (PSD), este medic veterinar și deține o firmă în dom eniu. Are în proprietate un teren intravilan de 408 mp (cumpărat în 2004), un teren extrabvilan de 295 mp în satul Poiana Horii (cumpărat în 2012), o casă construită în 2008 în Baia de Arieș și un apartament în oraș (cumpărat în 2011), un apartament în Cluj-Napoca (achiziționat în 2018), un autoturism Renault (an de fabricație 2010) și un Volkswagen (din 1999). În ultimele 12 luni a acumulat venituri de 38.840 de lei de la cabinetul privat și 27.470 de lei ca administrator al firmei pe care o deține, la care se adaugă veniturile soției sale – secretarul orașului Baia de Arieș – de 65.048 de lei și alocația copilului, de 2.000 de lei.

Teodor Augustin Baic (PSD), este inginer, angajat la o firmă privată. Conform declarației sale de avere, nu are în proprietate terenuri, casă, apartament sau mașină și nu are conturi de economii, însă are un credit de 15.300 de lei, contractat în 2020 și scadent în 2025, iar în ultimul an a avut venituri de 48.000 de lei, din salariu.

Cristin Ștefan Toader (PSD), este tehnician, angajat la CNCAF Minvest Deva și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține un teren agricol de 1 ha, un teren extravilan de 3,8 ha și o casă – toate moștenite în 2016 (fără a fi precizată localitatea în care acestea sunt situate); mai are două autoturisme Voklswagen (cu ani de fabricație 2004 și 2011). Veniturile sale din ultimul an au fost de 26.300 de lei din salariul de tehnician și 8.040 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 15.000 de lei din indemnizația de consultant la CED România și 20.000 de lei din salariul de îngrijitor la Liceul Dr. Lazăr Chirilă din Baia de Arieș.

Sorin Ioan Miheț (PNL) a fost consilier local și în mandatul 2016-2020. Are în proprietate, în Baia de Arieș, un teren extravilan de 5,5 ha (moștenit în 2007) și o casă, tot în oraș (construită în 1996); mai are un autoturism Audi (an de fabricație 2011) și un cont de economii în valoare de 5.000 de lei, iar în ultimul an singurul său venit, de 7.981 de lei, a fost din indemnizația de consilier local.

Maria Ignat (PNL) are o firmă pe care o și administrează și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține, potrivit declarației de avere, un teren agricol de 1 ha, în Baia de Arieș, moștenit în 2001; un apartament (cumpărat în 1990); un spațiu comercial (construit în 2014), o casă (moștenită în 2001) și un autoturism Kia (fără a fi specificat anul de fabricație). În ultimul an a avut venituri de 48.000 din administrarea firmei, 9.720 de lei din indemnizația de colaborator cu CAR Teiuș și 7.981 de lei din indemnizația de consilier local, iar soțul său a încasat 42.000 din salariul de conducător auto, la o firmă privată.

Petru Țimonea (PNL), este pensionar și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Are în proprietate un teren intravilan de 750 mp, în Baia de Arieș (cumpărat în 2001), un teren extravilan de 180 mp, în comuna Poșaga (cumpărat în 2005), o casă în Baia de Arieș (construită în 2013) și un spațiu comercial, tot în oraș (construit în 2006). De asemenea, mai deține 3 autoturisme – Mercedes (an de fabricație 1996), Mercedes (din 2015), Grand Cherokee (din 2006). Veniturile sale din ultimul an au fost: 36.000 de lei din pensie și 7.981 de lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției – 18.000 de lei, din pensie.

Sorin Ganea (ALDE), are o firmă pe care o și administrează, însă conform declarației de avere nu a avut niciun venit în ultimele 12 luni. Nu deține terenuri, apartament sau casă și are în proprietate are doar două autoturisme Audi (unul fabricat în 2001, iar celălalt în 2005).

Gheorghe Bora (ALDE), este șeful Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației sale de avere, are în proprietatate un apartament în Alba Iulia (cumpărat în 2004) și două autoturisme – Hyundai i30 (an de fabricație 2008) și Dacia Logan (din 2012). În ultimul an, veniturile sale au fost de 56.732 de lei din salariul de la DGASPC Alba și 7.981 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa – inspector de specialitate la AJOFM Alba – a încasat 49.249 de lei din salariu.

Emil Goia (ALDE), deține o firmă unde este angajat împreună cu soția sa și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Are în proprietate un apartament în Baia de Arieș (cumpărat în 1999), un apartament în Alba Iulia (cumpărat în 2011) și două autoturisme – VW Golf (an de fabricație 2007), Dacia (din 2011). În ultimul an a avut venituri de 16.152 de lei din salariul de la firmă, 4.400 de lei din chirie și 7.981 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 16.453 de lei din salariul de la firmă și 4.400 de lei din chirie.

Filip Vasile Holobuț (PMP), este la primul mandat de consilier local. Are în proprietate un teren intravilan de 670 mp (cumpărat în 2012) și o casă (construită în același an), în satul Muncelu și două autoturisme – Mercedes (an de fabricație 2010), VW Passat (din 2001). Conform declaraâiei de avere, nu a avut niciun venit în ultimele 12 luni.

Ileana Nicoleta Pandor (Pro România), este asistent social. Are în proprietate, în Baia de Arieș, un teren forestier de 3 ha, un teren extravilan de 20 ha și o casă, moștenite în 1990 și 4 autoturisme – Suzuki (an de fabricație 1986), Volkswagen (din 2004), Volkswagen (din 2011) și Peugeot (din 2007). În ultimul an a avut venituri de 8.000 de lei ca laborant la o firmă privată, 25.600 de lei ca asistent social la Asociația Arion Alba, 3.400 de lei ca și contabil la CIA Baia de Arieș și 64.000 de lei subvenții de la APIA.

Silviu Mârzan (independent) este fostul viceprimar al orașului Baia de Arieș, în mandatul 2016-2020. Are în proprietate două terenuri intravilane, în suprafață totală de 2.300 mp, în Baia de Arieș (cumpărate în 2004 și 2007); două terenuri intravilane în suprafață totală de 10.000 mp, în localitatea Iara din județul Cluj (moștenite în 1996 și 1998); un teren intravilan de 1.500 mp în Cluj-Napoca (achiziționat în 2007); o casă în Baia de Arieș (cumpărată în 2007); un apartament în Cluj-Napoca (achiziționat în 2003); un autoturism Cielo (an de fabricație 2005) și un autoturism Skoda Octavia (din 2006). De asemenea, potrivit declarației de avere, are un credit de 41.800 de lei, contractat în 2007 și scadent în 2032 (reprezentând ipoteca pentru apartamentul deținut în Cluj-Napoca). În ultimele 12 luni a avut venituri de 65.490 de lei din salariul de viceprimar și 22.700 de lei subvenții de la APIA, iar soția sa – consilier la SPCLEP Baia de Arieș – a încasat 44.333 de lei.

Prima ședință a noului CL Baia de Arieș a avut loc în 3 noiembrie, într-o sală de la etajul casei de cultură din oraș, în cadrul căreia s-a stabilit componența comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și s-a ales viceprimarul orașului. Liberalul Petru Țimonea a obținut 9 voturi valabile și a preluat funcția pentru următorii 4 ani.