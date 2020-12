Cine sunt consilierii locali din Aiud în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

În urma alegerilor din acest an, primarul Oana Badea va administra municipiul Aiud împreună cu un consiliu local format din reprezentanți de la 5 partide. Sunt 7 consilieri de la PNL, 4 de la PSD, 4 de la USR PLUS, 3 de la UDMR și unul de la ALDE, majoritatea aleșilor fiind la primul mandat pe această funcție. Cine sunt aceștia și ce averi au puteți afla din rândurile următoare, scrie aiudinfo.ro



Ștef Ioan-Horațiu (PNL) este antreprenor. Deține, în municipiul Aiud, un teren intravilan de 1.500 mp, cumpărat în 2008; o casă construită în 2013 și 3 autoturisme – Audi (an de fabricație 2004), Dacia Logan (din 2002), Mercedes (din 2011). Are un credit de 50.000 de euro (contractat în 2008 și scadent în 2033), iar veniturile sale din ultimul an au fost de 49.260 de lei din salariul de la firma pe care o deține, la care se adaugă veniturile soției sale – 45.260 de lei din salariu, 237.000 de lei dividende de la aceeași firmă și alocațiile copiilor – 3.600 de lei.

Gâlea Gabriela-Anamaria (PNL) este profesor și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Nu are în proprietate terenuri, apartament sau casă, dar deține două autoturisme – Opel Corsa (an de fabricație 2006) și BMW X3 (din 2013). Are un credit în valoare de 83.100 de lei (contractat în 2019 și scadent în 2024), iar veniturile sale din ultimul an au fost de 73.868 de lei din salariul de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud și 9.636 de lei din indemnizația de consilier local. Soțul său, medic la Penitenciarul Aiud, a încasat 101.821 de lei.

Cocioran Alexandru-Lucian (PNL) este operator, angajat la o firmă privată. Potrivit declarației de avere, nu are în proprietate terenuri, apartament, casă sau autoturism, iar în ultimul an a avut venituri de 33.301 lei, din salariu.

Mihăilă Adina Daciana (PNL) este profesor și a mai fost consilier în mandatul 2016-2020. Nu deține terenuri, apartament, casă sau autoturism, iar veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 58.049 de lei din salariul de profesor consilier la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 16.790 de lei din salariul de profesor la Școala Gimnazială „Axente Sever” din Aiud; 6.912 lei ca profesor la Grupul Școlar Agricol „Al. Borza” din Ciumbrud și 8.677 de lei din indemnizația de consilier local, iar copilul său a încasat 400 de lei – bursă de merit.

Bande Otniel-Lucian (PNL) este inginer silvic și antreprenor. Are în proprietate, potrivit declarației de avere, o casă cumpărată în 2007 (fără a fi precizată localitatea unde este situată) și un autoturism Mercedes (an de fabricație 2002). În ultimul an a avut venituri de 17.169 de lei din salariu și 127.368 de lei, dividende de la firma pe care o deține, soția sa, angajată la aceeași firmă, a încasat 15.852 de lei, iar alocația celor 3 copii a însumat 4.608 lei.

Năndrean Paul-Ioan (PNL) este medic stomatolog și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Deține un teren intravilan de 259 mp cumpărat în 2020 și o casă, cumpărată în 2018 (fără a fi precizată localitatea în care acestea sunt situate). Mai are două autoturisme – Mitsubishi (an de fabricație 2010) și Mercedes (din 2006) – 5 conturi de economii în valoare totală de 207.000 de lei și 12.600 de euro (deschise în anii 2010 și 2011), iar veniturile sale din ultimul an au fost de 45.000 de lei de la cabinetul privat și 14.500 de lei din indemnizația de consilier local. Soția sa, medic cardiolog, a încasat 145.000 de lei ca persoană fizică autorizată, iar familia a mai avut venituri de 500 de lei din activități agricole și 500 de lei din dobânzi.

Barbu Anamaria (PNL) este economist și a primit în 19 noiembrie validarea pe funcția de consilier local, astfel că își va prelua oficial atribuțiile în următoarele zile, după ce va depune jurământul de credință. Potrivit declarației de avere, nu deține terenuri, apartament, casă sau mașină. Veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 28.800 de lei din salariul de la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, la care se adaugă veniturile soțului său (angajat al MApN), care sunt confidențiale, și alocația copilului, 1.800 de lei.

Gheorghiță Delia-Angela (PSD) este profesor, inspector la IȘJ Alba. Potrivit declarației de avere, nu are în proprietate terenuri, apartament, casă sau mașină și deține un cont de economii în valoare de 27.000 de lei. În ultimul an a avut venituri de 72.234 de lei din salariul de la IȘJ Alba, 20.913 lei din proiecte europene derulate de IȘJ Alba, 2.508 lei din salariul de profesor la Liceul Tehnologic Aiud, 1.450 de lei – tichete de vacanță și 11.530 de lei ca persoană fizică autorizată, pentru servicii de formare profesională.

Ciortea Ștefania-Liana (PSD) este profesor și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de avere, deține un apartament în Aiud cumpărat în 1994 și un autoturism Mitsubishi (an de fabricație 2011). Are un credit în valoare de 7.000 de euro (contractat în 2018 și scadent în 2023), iar veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 78.706 lei – din salariul de director adjunct la Școala Gimnazială „Axente Sever” din Aiud, 1.450 de lei – tichete de vacanță, 500 de lei ca persoană fizică autorizată și 7.830 de lei – indemnizația de consilier local. Soțul său, subofițer la ISU Alba, a încasat 61.000 de lei și 1.450 de lei – tichete de vacanță.

Dărămuș Nicolae-Bogdan (PSD) este economist, acționar la două firme private. Nu are în proprietate teren, apartament sau casă și deține 2 autoutilitare – Ford (an de fabricație 2001) și Mercedes (din 2006). În ultimul an a avut venituri de 14.400 de lei din salariul de la una dintre firmele private la care este acționar, la care se adaugă veniturile soției: 20.400 de lei, precum şi indemnizația de creștere a copilului și alocațiile celor 2 copii – 8.600 de lei.

Ursa Ionuț Claudiu (PSD) este profesor. Potrivit declarației de avere, nu are în proprietate terenuri, apartament sau casă și deține un autoturism Opel (an de fabricație 2011). Are un credit de 50.000 de lei (contractat în 2019 și scadent în 2024), iar veniturile sale din ultimele 12 luni au însumat 63.719 lei, din salariul de director la Școala Gimnazială Rădești, inspector școlar și profesor la Școala Gimnazială „Axente Sever” din Aiud. Soția sa a încasat 34.200 de lei ca asistent de farmacie la Spitalul Municipal Aiud, iar alocația copilului a fost de 1.668 de lei.

Crișan Dragoș-Ionuț (USR PLUS) este inginer și deține o firmă. Are în proprietate, în Aiud, un teren agricol de 7.800 mp, dobândit în 2015, prin donație; 3 terenuri intravilane cu suprafața totală de 2.260 mp, cumpărate în 2006, 2017, 2020; o casă moștenită în 2014; o casă cumpărată în 2014; un spațiu comercial construit în 2019 și două autoturisme: Hyundai i30 (an de fabricație 2010) și VW Passat (din 2020). Are un credit de 100.000 de lei (contractat în 2017 și scadent în 2047), iar în ultimul an a avut venituri de 15.200 de lei din salariul de la firmă, la care se adaugă veniturile soției sale, consilier principal la Primăria Rădești – 43.597 de lei și alocațiile celor 2 copii – 3.204 lei.

Nistea Roxana-Corina (USR PLUS) este medic. Potrivit declarației de avere, deține 3 terenuri agricole cu suprafață totală de 67.200 mp, în localitățile Mirăslău, Lopadea Veche și Cicău, moștenite în anul 2017; 3 terenuri agricole cu suprafața totală de 9.268 mp, în localitățile Aiud, Vălișoara și Mărișel, cumpărate în anii 2000, 2017 și 2018; un teren intravilan de 460 mp în localitatea Râmeț, cumpărat în 1994; un apartament și o casă în Aiud, cumpărate în anii 1997 și 2001; două autoturisme: VW Polo (an de fabricație 2005) și Mitsubishi Eclipse (din 2019); un cont de economii în valoare de 29.601 lei (deschis în 1997), un cont în valoare de 31.492 de lei (deschis în 2018) și 30.000 de lei la fonduri de pensii private (din 2003 și 2011). Veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 130.000 de lei din salariul de la Spitalul Municipal Aiud și 20.000 de lei de la cabinetul medical individual, iar soțul său (tot medic) a încasat 162.000 de lei de la Spitalul Municipal Aiud și 14.000 de lei de la cabinetul medical individual.

Man Teodora-Etelca (USR PLUS) este economist și deține o firmă. Are în proprietate un teren agricol de 9.172 mp, în localitatea Meşcreac, moștenit în 2006; un spațiu comercial în Aiud, dobândit prin partaj în 2013 și o mașină VW Passat (an de fabricație 2002). Mai are un depozit bancar de economii deschis în 2018, în valoare de 107.067 de euro, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 20.412 lei din salariul de director economic la firma pe care o deține, 235.998 de lei, dividende de la firmă și 10.800 de lei, dintr-un contract de închiriere.

Florea Adrian (USR PLUS) este inginer, administrator de firmă. Deține, în localitatea Gârbova de Jos, un teren agricol cu suprafața de 1 ha, cumpărat în 2006 și o casă construită în 2008; mai are două autoturisme: Mercedes Sprinter (an de fabricație 2006) și Dacia Dokker (din 2018). Potrivit declarației de avere, nu a avut niciun venit în ultimul an, iar soția sa a încasat 15.156 de lei ca secretară la firma pe care familia o deține.

Lőrincz Helga (UDMR) este profesor și a fost viceprimarul municipiului Aiud în mandatul 2016-2020. Are în proprietate un teren agricol de 0,5 ha, moștenit în 2010 (fără a fi precizată localitatea); o casă construită în 2016 (fără a fi precizată localitatea) și un autoturism Dacia Duster (an de fabricație 2011). Are un credit de 80.000 de lei (contractat în 2020 și scadent în 2025), iar veniturile sale din ultimul an au fost de 101.369 de lei din salariul de viceprimar și 22.383 de lei din salariul de profesor la Colegiul Național „Bethlen Gabor”, la care se adaugă veniturile soțului său, care a încasat 11.122 de lei din salariul de profesor la Colegiul Tehnic din Aiud.

Szőcs Ildico (UDMR) este profesor, director al Colegiului Național „Bethlen Gabor” din Aiud. Deține o casă, cumpărată în 1998 (fără a fi precizată localitatea unde este situată) și două autoturisme: Chevrolet Aveo (an de fabricație 2008) și Mazda 3 (din 2007). Are un credit de 20.000 de euro (contractat în 2007 și scadent în 2031) și veniturile sale din ultimul an au fost de 72.358 de lei, din salariul de director. Soțul său, profesor la același colegiu, a încasat 24.246 de lei din salariu, iar alocația copilului a fost de 1.668 de lei.

Fűlőp Szabolcs-Simon (UDMR) este economist, administrator de firmă. Potrivit declarației de avere, are mai multe terenuri intravilane (6.931 mp) și agricole (în total 19.000 mp) în Aiud și Sovata, moștenite în 2015; un teren agricol de 5.800 mp în Mirăslău, cumpărat în 2015; un teren intravilan de 359 mp în Aiud, cumpărat în 2000; un apartament în Aiud, cumpărat în 2005; o casă în Aiud, moștenită în 2015 și un autoturism Ford (an de fabricație 2002). Are un credit de 5.200 de euro (contractat în 2005 și scadent în 2025), iar veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 21.864 de lei din salariul de administrator la firmă, la care se adaugă salariul soției sale (angajată la aceeași firmă) – 18.832 de lei.

Bogdan Mircea-Ciprian (ALDE) a fost prezentat pe lista de candidați a partidului ca având ocupația de manager de proiect. Deține un apartament în Aiud (cumpărat în 2012) și un autoturism VW Sharan (an de fabricație 2010). În ultimul an a avut venituri de 48.000 de lei din indemnizația de consultant la Consiliul Europei, la care se adaugă veniturile soției sale (pedagog la un ONG din Aiud) – 8.500 de lei și alocația celor 3 copii – 5.400 de lei.