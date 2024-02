Cine sunt acționarii Gabriel Resources și cât este prejudiciul uriaş pe care România l-ar putea plăti în cazul Roşia Montană: Compania canadiană care ar putea primi miliarde de dolari din partea României

Compania minieră Gabriel Resources are acționari semnificativi în cinci fonduri de investiții cu sediul în SUA. Cumulat, acestea dețin peste 70% din acțiunile firmei canadiene, inițiatoarea proiectului Roșia Montană din Alba.

În total, cele cinci fonduri de investiții din SUA dețin 0,39% din acțiunile companiei canadiene.

Acționarii celor cinci fonduri ar urma să fie beneficiari ai unui eventual verdict privind acordarea de daune de către România, în cadrul procesului desfășurat la tribunalul ICSID al Băncii Mondiale. Hotărârea ar putea fi publicată în cursul zilei de vineri, 9 februarie 2024.

Deja, în cele șase zile de tranzacționare de după dezbaterile și controversele din România, acțiunile Gabriel Resources au crescut cu circa 40% la bursa din Toronto, câștigul fiind de peste 200 de milioane de dolari canadieni. În spațiul public din România se discută despre un verdict care ar obliga țara noastră la plata unei sume de cel puțin 2 miliarde de euro, pentru neavizarea proiectului miniere din Munții Apuseni.

Acțiunea companiei miniere a fost înregistrată în 2015, la tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții al Băncii Mondiale (ICSID).

Acționari cu portofolii de peste 10 miliarde de dolari

Potrivit datelor publice, existente pe site-ul Gabriel Resources, cel mai important acționar este fondul Kopernik Global Investors, care deține un pachet de 17.11% din acțiuni ți este deținut în proporție de 100% de angajați. Firma a fost înființată în iulie 2013 de Dave Iben, membru director, fondator și director de investiții. Fondul are 42 de angajați, administrează aproximativ 6 miliarde de dolari și are sediul în Tampa, Florida, SUA.

Tenor Capital Management este al doilea acționar semnificativ cu un pachet de 16,73%. Fondul funcționează ca o societate de administrare a investițiilor, având sediul la New York și administrând, potrivit informațiilor publice, un portofoliu de circa 4,1 miliarde de dolari.

Electrum Global Holdings, care deține, de asemenea, 13,25% din acțiunile Gabriel Resources, își are sediul în New York și a fost fondat și condus de Thomas S. Kaplan, un antreprenor și investitor în domeniul resurselor naturale. Este specializat în investiții „strategice” în principal în domeniul metalelor prețioase. Grupul din care face parte administrează plasamente de investiții cifrate la 1,7 miliarde de dolari.

Paulson & Co. Inc are o participație de 12,46% la capitalul firmei canadiene. Își are sediul tot în New York și este specializat în „fuziuni globale, arbitraj de evenimente și strategii de credit”. Firma a avut un profil relativ scăzut pe Wall Street până la pariul său de mare succes împotriva pieței creditelor ipotecare subprime în 2007. Portofoliul curent are o valoare de circa 1,2 miliarde de dolari.

Ultimul acționar semnificativ este The Baupost Group, LLC, cu un procent de 10,84%. Este un fond speculativ fondat în 1982 și este considerat, în prezent, unul dintre cei mai mari investitori speculativi din lume, cu un portofoliu de investiții cifrat la 5,2 miliarde de dolari.

