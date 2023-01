Cine ar câștiga alegerile dacă ar fi săptămâna viitoare? PSD și PNL rămân în topul preferințelor. SONDAJ CURS

Ajutorul de încălzire 2023: Cum și când se vor face plățile pentru beneficiari

Anul acesta, plățile pentru ajutorul de încălzire al celor cu venituri mici vor fi făcute prin Poșta Română, deoarece aceasta are structuri în mediul rural.

Plăţile vor fi făcute prin cititoare optice cu care vor fi dotaţi poştaşii, iar banii vor intra pe 20 februarie, a declarat ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș, la Digi24.

„Sunt peste 7.200 de cititoare optice pentru care este în curs de încheiere contractul de achiziţie, termenul de livrare este de 20 de zile. Deci practic tot ce înseamnă echipamentele necesare pentru ca această citire a facturilor să aibă loc direct de către poştaşi şi să nu mai avem nevoie ca beneficiarul să meargă la oficiul poştal. E nedrept să creăm cozi la oficiile poştale. Am gândit în detaliu aceste mecanisme pentru ca oamenii să aibă acces la bani”, a afirmat ministrul.

Marcel Boloș spune că că 20 februarie este termenul limită pentru virarea banilor.

„Data de 20 februarie este termenul. Aceste cititoare vor fi la dispoziţia oficianţilor poştali. Vineri am fost la Poşta Română, am stat de vorbă personal inclusiv cu directorii teritoriali pentru a înţelege ce probleme mai sunt pentru ca mecanismul să funcţioneze”, a precizat Boloş.

Întrebat de ce a fost aleasă Poşta Română pentru acest serviciu, Boloş a explicat că instituţia are structuri în mediul rural.

„Este singura instituţie, entitate din România care are structuri în mediul rural. Gânditi-vă câţi oameni puteau să rămână fără acest sprijin. Al doilea lucru foarte important, este singura entitate care prin serviciile de mandat poştal are posibilitatea ca orice factură care se emite de furnizorul de energie să fie plătită. De la factura de curent, de gaz, lemne de foc, gazul lichefiat. De aceea am ales la Poşta Română să deruleze acest mecanism”, a adăugat Boloş.