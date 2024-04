Cinci elevi de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, rezultate remarcabile la olimpiade: Care sunt materiile la care aceștia s-au făcut remarcați

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „David Prodan” au reușit să obțină performanțe foarte bune la următoarele materii: Limba Germană și lectura ca abilitate de viață, istorie și psihologie.

Fiind în plin sezon al olimpiadelor şi în aşteptarea etapelor naţionale, ne-am gândit ca între timp să vă mai prezentăm câteva rezultate ale elevilor noştri care pentru noi au reprezentat un mare motiv de bucurie şi de mulţumire sufletească. De la limba germană şi lectura ca abilitate de viaţă, la istorie şi psihologie, clasele 9-11 s-au remarcat şi de această dată la nivel judeţean, dovedind din nou cât de variate sunt interesele copiilor și cât de multe pot realiza atunci când sunt pasionaţi de ceea ce fac şi amintindu-ne cât de importantă este, pe lângă influenţa părinţilor, influenţa profesorilor de la clasă, care, dacă îi ghidează cu răbdare şi pricepere îi pot ajuta nu doar să îşi depăşească temeri şi obstacole ci să şi obţină performanţe care să-i surprindă până şi pe ei.

Astfel, Miron Robert din clasa a XI-a A, profilul științe ale naturii s-a clasat pe locul 2 la Olimpiada de Limba Germană, Bianca Cruceru și Bourah Marasim din clasa a IX -a A, profilul matematică informatică intensiv informatică au obţinut menţiuni la Lectura ca abilitate de viaţă, Șuvaina Adelina din clasa a IX-a C, profilul filologie intensiv limba engleză menţiune la Olimpiada de Istorie, iar Pascal Adriana din din clasa a XI-a B, profilul filologie intensiv limba engleză, mențiune la Olimpiada de Psihologie.

Nu am ratat bineînţeles şansa de a povesti cu aceşti elevi minunaţi şi de a afla ce a reprezentat această experienţă pentru ei şi ce aşteptări au de la viitor.

“Olimpiada de limba germană a reprezentat pentru mine oportunitatea de a-mi valorifica cunoștințele și deprinderile pe care le am la limba germană. Experiența a fost plină de emoții constructive și chiar mi-a plăcut.

Participarea de anul trecut mi-a fost foarte utilă pentru că m-am folosit de experiența dobândită și prin muncă și perseverență am obținut un rezultat de care sunt mândru. Am crezut în mine și în ceea ce știu cel mai bine, și anume limba germană. Anii în care am locuit în Germania și-au spus cuvântul pentru că atunci mi-am pus bazele limbii dar le-am completat și prin munca individuală și cea de la clasă și mă bucur că am reușit să fac performanță. Pentru mine limba germană nu este o limbă obișnuită, este limba lui Goethe adică o limbă care te provoacă să muncești mult și să fii ambițios pentru a o putea înțelege și vorbi.

Îi mulțumesc doamnei profesoare Lupu Andreea pentru tot sprijinul și răbdarea pe care mi le-a acordat. Sunt fericit că pot să mă perfecționez prin astfel de concursuri și la anul promit să fiu cel mai bun.”

Miron Robert clasa a XI-a A

„Aș vrea să încep prin a le mulțumi tuturor profesoarelor de limba română care m-au făcut să iubesc această materie încă din primii ani de școală. În cadrul acestor ore am descoperit oameni foarte dedicați care, prin eforturile lor, deschid drumul spre frumoasele căi ale performanței. Mereu mi-a plăcut limba și literatura română, însă cititul a avut o influență majoră în reușita și viața mea, așadar, consider că această olimpiadă mi s-a potrivit perfect. Chiar dacă profilul ales diferă din unele puncte de vedere, materia ale cărei roade am încercat să le culeg, a fost o provocare şi sunt fericită că am reușit.

Anul acesta școlar a fost al experiențelor, această olimpiadă fiind una dintre cele mai frumoase. Voi continua pe acest drum frumos al succesului!”

Bianca Cruceru, clasa a IX-a A

„Deşi a trecut un pic timp de la proba olimpiadei, mă simt de parcă ţin în mâini un succes recent. Chiar dacă este prima mea olimpiadă la care am participat în liceu, a fost o experienţă pe cât de utilă, pe atât de frumoasă ‒ care a necesitat însă mule zile de muncă. Una dintre cele mai mari inspiraţii pentru mine fost citatul: „Totul în viaţă poate fi scris dacă ai curajul să o faci şi imaginaţia de a improviza. Cel mai mare duşman al creativităţii este chiar îndoiala de sine”.

La început, am considerat că scrierea este doar o pierdere de vreme, până am început să aştern pe foaie tot ce simt, în poezii, în mici memorii, de-a lungul timpului. Încet, am ajuns la concluzia că lectura şi scrisul pot să vindece suflete şi, astfel, am început să le îndrăgesc, iar olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă” mi-a întărit această pasiune.

Încurajez cu drag pe oricine să participe la astfel de olimpiade, deoarece ele reprezintă atât o testare a cunoştinţelor cât şi o dezvoltare a spiritului competitiv.

Îi mulţumesc din suflet doamnei mele profesoare, Ionela Cozmescu, care m-a pregătit şi m-a încurajat să nu renunţ, deşi îmi era greu. Cu ajutorul ei am ajuns să îmi depăşesc aşteptările şi să mă ambiţionez, astfel încât să continui şi să excelez mai departe.”

Boruah Marasim, clasa a IX-a A

„Participarea la olimpiada de anul aceasta m-a făcut să-mi dau seama că nimic nu este imposibil și că pot să-mi depășesc limitele prin muncă și dedicare. Istoria nu a fost nici pe departe materia mea favorită în gimnaziu, mereu am avut impresia că e atât de greu să memorezi multitudinea de informații ale acestei materii, însă, odată cu începerea liceului, fiind și la profilul de filologie, pot spune că m-am îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă această disciplină.

Când am decis să mă înscriu la olimpiadă, nu aveam speranța, nici măcar pentru trecerea de etapa locală, dar, neîncrederea mea s-a dovedit a fi inutilă, deoarece am ajuns la faza județeană iar rezultatul obținut mi-a arătat că pot mult mai mult dacă acum am reușit această performanță. Mi-am propus ca în cei trei ani care mi-au mai rămas la acest colegiu să ajung până la faza națională.

Aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără ajutorul doamnei profesoare Rusan Simona, care mi-a oferit toată susținerea, sprijinul, empatia și încrederea, iar bucuria pe care mi-a transmis-o în momentul în care mai era un mic pas până la calificarea la națională, m-a motivat și mai tare să devin o versiune mai bună a mea în anii următori.”

Șuvaina Adelina, clasa a IX -a C

“Consider că orice încercare de a face ceva mai mult decât ceea ce este deja impus poate fi considerată un succes. În ciuda faptului că nu am ajuns la etapa națională, am câștigat experiență și am avut șansa să-mi îmbunătățesc capacitatea de a lucra sub presiunea anxietății.

Psihologia este foarte complexă, iar pentru mine, faptul că am decis să particip la această olimpiadă reprezintă un câștig; în mare parte pentru că, în trecut, am refuzat visceral să particip la astfel de competiții. Deoarece psihologia este domeniul pe care mi l-am ales să profesez în viitor, în mod cert, a meritat întreg procesul de pregătire.

Îi mulțumesc mult doamnei diriginte Serafina Oarga pentru îndrumare și încurajare, dar în special pentru încredere, care a însemnat enorm și m-a motivat să particip din nou și la anul.”

Pascal Adriana, clasa a XI-a B

Felicitări dragi elevi și mult succes în continuare! Noi vom fi aici să vă susţinem şi să vă ghidăm în parcursul pe care vi l-aţi ales! Au transmis reprezentanții Colegiului Național David Prodan din Cugir.

