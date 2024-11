Cifrele unui deceniu cu Iohannis Președinte al României. Cristian Păun, profesor universitar originar din Alba: „După zece ani ne aflăm într-o mare fundătură”

Cristian Păun, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice București, originar din județul Alba, revine în atenția publicului cu o sinteză în cifre a unui deceniu în care Klaus Iohannis a fost Președinte al României și situația actuală a țării.

Devastator acel reportaj al Recorder despre mandatul de un deceniu al lui Klaus Iohannis. După zece ani ne aflăm într-o mare fundătură.

La toate cele menționate în reportaj, las și eu niște date pe economie care compară 2014 cu 2024:

– Dinamica PIB în 2014 era de 2,8% / În 2024, avem până acum o scădere de 0,2% (trimestrul 3 2024 la trimestrul 3 2023);

– Inflația în 2014 era de 1,1% / În 2024, avem o inflație foarte probabil de peste 5%;

– Deficitul bugetar în PIB în 2014 era de 1,7% din PIB / În 2024, avem un deficit care se va situa cel mai probabil între 8 și 9% din PIB;

– Datoria publică în PIB în 2014 era de 39,4% / În 2024, avem o o datorie publică în PIB de 52,7%. În cei 10 ani, guvernările care au fost numite de la Cotroceni au acumulat nu mai puțin de 624 miliarde lei (circa 130 miliarde de euro în plus adică 13 miliarde euro / an adăugat la această datorie, circa 13.000 de km de autostradă în acești 10 ani care corespund la 1300 de km de autostradă pe an).

– În 2014, plecau din țară definitiv circa 11.251 români / În 2024, au părăsit țara de 5 ori mai mulți români (peste 50.000 de români; în 2023 au părăsit definitiv țara 48.616 români). În cei 10 ani, au părăsit definitiv România peste 320.000 de români. Cam cât un județ ca Sibiul, Brașovul sau Constanța. Un județ mai puțin în 10 ani…;

– În 2014, dobânda medie la creditele noi era de 6,46% pe an; În 2024, dobânda medie la creditele noi a ajuns la 7,96%;

– În 2014, cursul de schimb valutar era 4,44 lei / EUR și 3.35 lei / USD; În 2024, cursul de schimb valutar este de 4,97 lei / EUR și 4,71 lei / USD.

– În 2014, deficitul comercial al României (importuri – exporturi) era de 6,05 miliarde euro (-0,4% din PIB, cel mai mic din ultimele decenii). În 2024, deficitul comercial al României a atins 23,5 miliarde euro (de 4 ori mai mult), pe primele 9 luni doar. Se îndreaptă pe final de an vertiginos către 25 miliarde euro.

– În 2014, rating-ul de țară al României conferit de Moody’s era de Baa3 (stabil). În 2024, avem fix același rating de Baa3 (stabil), mai aproape de C (junk) decât de A.

– În 2014, scorul libertății economice pentru România era de 65,5; în 2024, scorul libertății economice pentru România este sub cel de atunci, de 64,4 (locul 51 în lume).

Ce jalnic ar trebui să te simți să lași o țară și mai devastată de cum a lăsat-o Ponta după guvernarea lui din 2014… Eu aș intra în pământ de rușine. Nu aș mai ridica privirea ani buni…

Acesta este prețul liniștirii noastre! Afirmă Cristian Păun, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice București, originar din județul Alba.

