Chef Flaviu Tothăzan, din Alba Iulia, a lansat un grup dedicat celor care își doresc să gătească sănătos și gustos, fără să stea ore întregi în fața aragazului

Chef Flaviu Tothăzan, din Alba Iulia, își propune să te învețe cum să gătești sănătos și gustos fără a sta ore întregi în fața aragazului, cum să îți alegi corect ingredientele și alimentele și să ai tot timpul controlul caloriilor.

„GATA! Am lansat grupul privat de Facebook dedicat celor care își doresc să gătească sănătos și gustos, fără să stea ore întregi în fața aragazului!

O să înveți cum să gătești carnea suculentă și aromată, cum să combini corect alimentele și bineînțeles cum să îți pregătești deserturi healthy slab calorice și nu numai.

Și eu am avut dificultăți când am început să gătesc sănătos, însă după cursurile de nutriționist pe care le-am urmat și mai bine de 11 ani de când sunt CHEF, am acumulat cunoștințele necesare ca să te pot ajuta să depășești și tu aceste probleme.

Grupul va fi locul unde îți voi putea urmări progresul, te voi putea îndruma și îți voi putea răspunde întrebărilor legate de dificultățile pe care le întâmpini.

MAI MULT! Este o comunitate de oameni care își dorește același lucru, care discută soluții și subiecte de interes comun. În toți acești ani am învățat un lucru în bucătărie, oricât de bun ai fii ca Chef, fără echipă nu îți atingi potențialul maxim.

Așa că, dacă vrei să faci parte din această comunitate de Sous-chefi, lasă un comentariu cu “YES CHEF!” și îți trimit invitația în privat!

Abia aștept să dăm drumul la focuri și să gătim sănătos!”, a transmis chef-ul albaiulian Flaviu Tothăzan.

