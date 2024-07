Centura ocolitoare de pe latura de Nord a municipiului Alba Iulia, mai aproape de realizare: Va avea trei giratorii, două pasaje, două viaducte și un pod. Investiție de peste 76 milioane lei

Agenția Națională pentru Protecția Mediului a anunțat miercuri, 24 iulie 2024, depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Drum de legătură în partea de nord a Municipiului Alba Iulia, propus a fi amplasat în județul Alba, municipiul Alba Iulia/ comuna Ighiu, intravilan și extravilan, beneficiar CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA.

Drumul de legătură se desfășoară pe teritoriul județului Alba, în intravilanul și extravilanul Municipiului Alba Iulia și în extravilanul satului Șard, comuna Ighiu. Drumul de legătură proiectat unește sensul giratoriu al Autostrăzii A10 din zona de nord a Municipiului Alba Iulia și DN74 la Șard, în zona râului Ampoi.

Accesul pe traseul drumului de legătură se poate realiza atât prin drumurile naționale DN1 și DN74, cât și din Strada Turnătoriei.

Obiectivul de investiții „Drum de legătură în partea de nord a Municipiului Alba Iulia”, va fi inclus în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014 – 2020, sau în funcție de momentul implementării în următorul program de finanțare pentru proiecte de infrastructură rutieră din domeniul transporturilor.

În momentul de față orașului Alba Iulia îi lipsește o variantă de ocolire prin Nord, care împreună cu Drumul Național 1 și Drumul Național 74 ar realiza un inel de centură complet.

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele:

• lucrări de infrastructură și suprastructură, terasamente (lucrări de săpătură, umplutura, etc.);

• lucrări de consolidare a terasamentelor (lucrările de consolidare a taluzurilor de rambleu, a terenurilor slabe de fundare şi drenarea apelor subterane);

• lucrări de artă (construcție viaducte, pasaje, poduri, podețe);

• lucrări de construcție a legăturilor rutiere în zonele intersectate sau ramificare cu alte căi de comunicație;

• lucrări de siguranța circulației;

• lucrări de colectare și evacuare a apelor;

• lucrări de mediu (ex.: panouri fonoabsorbante, împrejmuire, subtraversări pentru faună etc.);

• lucrări de mutări și protejare a instalațiilor.

Lungimea drumului de legătură propus este de circa 6,10 km. Suprafața estimată afectată de construcție este de 180310 mp. Viteza de proiectare conform Ordin M.T. 1296/2017, este 80 km/h.

Traseul drumului de legătură se intersectează cu DN1, DN74, Strada Turnătoriei și câteva drumuri agricole.

Pentru realizarea legăturii cu străzile și drumurile mai sus menționate se vor amenaja un număr de trei girații care să faciliteze accesul spre și dinspre drumul de legătură Alba Nord, totodată se vor amenaja drumuri de folosință agricolă paralele cu varianta de ocolire pentru facilitarea riveranilor la terenurile agricole.

La kilometrul 0+000 al drumului de legătură vor fi efectuate lucrări de amenajare pentru intrarea/ieșirea din sensul giratoriu deja existent pe DN1.

Pe traseul drumului de legătură au fost proiectate două pasaje, două viaducte și un pod.

Viaduct la Km 0+740

Podul are o lungime totală de 664,40m, cu 15 deschideri şi o lungime a suprastructurii de 662.00m.

Lățimea totală a pasajului este de 11.40m, cu o parte carosabilă de 3.90m x 2 ( 2×3.50m benzi de circulație, 0.40m efectul de bordura), trotuare cu lățimea utilă de 1.00m şi două grinzi de parapet a câte 40cm lățime (inclusiv prefabircatul de trotuar), pe care s-au prevăzut parapete pietonal și stâlpi de iluminat.

Viaduct peste Valea Bărăbanț (Km 2+530)

Podul are o lungime totală de 80,50m, cu o deschidere și o lungime a suprastructurii de 70.00m.

Lățimea totală a pasajului este de 11.40m, cu o parte carosabilă de 3.90m x 2 ( 2×3.50m benzi de circulație, 0.40m efectul de bordura), trotuare cu lățimea utila de 1.00m și două grinzi de parapet a câte 40cm lățime (inclusiv prefabricatul de trotuar), pe care s-au prevăzut parapete pietonal și stâlpi de iluminat.

Pasaj susținere Calea Ferată neelectrificată CF 224 (DL Alba Km 2+922, CF 224 Km 4+786)

Pasajul are o suprastructură alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate cu lungimi de 40 de m și înălțime de 1,80m.

Lățimea totală a pasajului este de 7.20m, zona așternere prism de piatră spartă cu lățimea de 4.40m, margini cuva prism de piatră spartă 2×0.25m, trotuare cu lățimea utilă de 0.75m și două grinzi de parapet a câte 40cm lățime (inclusiv prefabricatul de trotuar), pe care s-au prevăzut parapete pietonal. Înălțimea de liberă trecere sub pasajul de cale ferată este de minim 5.50m.

Pasaj legătură subtraversare cale ferată neelectrificată CF 224 (Km 2+960 – km 3+180)

Podul are o lungime totală de 223,55m, cu 6 deschideri și o lungime a suprastructurii de 220.55m.

Pasajul are o suprastructură alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate cu lungimi de la 28m la 43m și înălțime de 2,00m.

Lățimea totală a pasajului este de 11.40m, cu o parte carosabilă de 3.90m x 2 ( 2×3.50m benzi de circulație, 0.40m efectul de bordura), trotuare cu lățimea utilă de 1.00m și două grinzi de parapet a câte 40cm lățime (inclusiv prefabricatul de trotuar), pe care s-au prevăzut parapete pietonal și stâlpi de iluminat.

Pod peste Râul Ampoi (Km 5+240)

Podul are o lungime totală de 168,00m, cu 3 deschideri și o lungime a suprastructurii de 155.00m.

Lățimea totală a pasajului este de 11.40m, cu o parte carosabilă de 3.90m x 2 ( 2×3.50m benzi de circulație, 0.40m efectul de bordura), trotuare cu lățimea utilă de 1.00m şi două grinzi de parapet a câte 40cm lățime (inclusiv prefabricatul de trotuar), pe care s-au prevăzut parapete pietonal și stâlpi de iluminat.

Se va asigura semnalizarea verticală prin semne de circulație de avertizare și reglementare conform normelor în vigoare. Se va executa pe baza unui proiect de semnalizare rutieră avizat de poliția rutieră, care va cuprinde totalitatea lucrărilor de siguranța circulației, amplasarea indicatoarelor rutiere, forma, dimensiunile și modul de inscripționare al acestora, tipul și culoarea marcajelor longitudinale, transversale și laterale. Se va avea în vedere execuția marcajelor laterale pentru evidențierea elementelor din zona drumului (coronamentele timpanelor podețelor, zidurile de sprijin de debleu etc.). Toate aceste măsuri și elemente privind asigurarea desfășurării circulației rutiere în condiții de

siguranță

Principalii beneficiari ai prezentului proiectul sunt locuitorii din aria de proiect (localitatea Alba Iulia), dar și locuitorii din zonele limitrofe (Șard, Micești) și cei aflați în tranzit. Soluțiile propuse prin acest proiect vor influența infrastructura rutieră națională în special la nivelul drumurilor naționale din zona proiectului DN1 și DN74 și bineînțeles fluidizarea traficul local din oraș. Astfel, construcția Drumului de legătură în zona Alba nord va reduce traficul auto din oraș, parte din traficul de tranzit est-vest și invers fiind direcționat prin acest drum de legătură spre DN1 și DN74, având efecte benefice în decongestionarea traficului rutier în interiorul Municipiului Alba Iulia.

Obiectivele generale ale proiectului se constituie din:

• creșterea siguranței circulației rutiere;

• creșterea vitezei de deplasare și scurtarea timpului de traversare a municipiului;

• asigurarea unor condiții superioare de confort;

• crearea de noi locuri de muncă în zonă;

• scăderea costurilor de operare pentru utilizatorii drumurilor din interiorul orașului și descongestionarea arterelor urbane

• reducerea poluării fonice.

Obiectivele specifice ale proiectului preconizate a fi atinse sunt următoarele:

• Proiectul va urmări reducerea emisiilor de C02 echivalent provenit din transportul rutier cu un procent de minim 10% bazat pe devierea traficului din orașul Alba Iulia;

• Proiectul contribuie la devierea traficului actual din zona orașului Alba Iulia, respectiv reducerea traficului actual cu minim 40%;

• Facilitarea accesului pe direcția Nord a traficului auto;

• Reducerea traficului auto prin oraș, traficul de tranzit Est-Vest și invers fiind direcționat prin drumul de legătură spre DN1 și DN74.

Unul din obiectivele generale ale strategiei este construirea de drumuri noi și de variante de ocolire care să permită dezvoltarea pe viitor a orașelor și a unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate a orașelor ce au devenit în timp zone urbane funcționale.

Lipsa infrastructurii de transport este o piedică în calea dezvoltării. Astfel, plecând de la premisa că accesibilitatea este o condiție esențială a dezvoltării economice și sociale, iar rețeaua de transport subdezvoltată și calitatea slabă a serviciilor sunt o barieră în calea dezvoltării orașelor, constatăm că efectele negative se reflectă în siguranța și confortul participanților la trafic, mobilitatea scăzută a forței de muncă și, prin urmare, în lipsa exploatării acesteia, dar și prin reducerea accesului la servicii de bază, costuri ridicate și timpi de călătorie mari, cu multiple efecte negative.

Oportunitatea proiectului este argumentată prin efectele maxime ale proiectului după implementare ce vor fi atinse în momentul în care drumul de legătură va fi gata și traficul în interiorul orașului Alba Iulia va fi diminuat.

Astfel, soluțiile propuse vor influența infrastructura rutieră națională în special la nivelul drumurilor naționale din zona proiectului DN74 și DN1 și bineînțeles fluidizarea traficul local din oraș. Aceste influențe se vor resimți în primul rând prin:

• Reducerea timpului de tranzitare localității Alba Iulia ca urmare a creșterii vitezei de deplasare prin utilizarea drumului de legătură;

• Sporirea considerabilă a capacității de circulație la intrarea în localitate cât și pe arterele de pe teritoriul localității Alba Iulia.

• Degrevarea de trafic a orașului Alba Iulia. Această degrevare de trafic va conduce inclusiv la reducerea numărului de accidente prin preluarea unui trafic de tranzit major pe un drum de ocolire mai sigur;

• Reducerea degradării și a uzurii arterelor existente în localitatea Alba Iulia, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu

• Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a nivelului de vibrații și zgomot de pe teritoriul localității prin devierea traficului rutier de tranzit în afara zonei urbane

• Îmbunătățirea condițiilor de viață;

• Îmbunătățirea confortului utilizatorilor;

• Va influența, la nivel local, o dezvoltare socio–economică a zonelor adiacente.

Valoarea investițiilor propuse în proiect este de aproximativ 76.505.444,77 lei fără TVA, iar durata de execuție a obiectivului propus este estimată la circa 24 de luni.

