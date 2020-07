Centru Multifuncțional de Servicii Integrate (medico-sociale), în Ghirbom: Lucrări în valoare de peste 130.000 euro

Asociatia AS 2001 Alba Iulia a lansat de curând în SEAP o licitație pentru Lucrări de construcţii la obiectivul de investiţii „Construire Centru Multifuncțional de Servicii Integrate (medicosociale) ”

Obiectivul de investiţie este situat în localitatea Ghirbom, str. Principala nr. 326, comuna Berghin, judeţul Alba. Imobilul este amplasat in intravilanul localitatii Ghirbom, fiind proprietatea privata a Asociatiei AS 2001 Alba Iulia, conform Cărţii Funciare nr. 71400.

Obiectul lucrării îl constituie construirea unui centru multifunctional de servicii integrate (medico-sociale), pentru persoane varstnice si care se va desfasura pe doua niveluri, parter si mansarda, în conformitate cu Proiectul Tehnic anexat prezentei documentaţii în SEAP.

Necesitatea investiţiei şi demararea proiectului a fost luată deoarece in prezent, in regiunea Tara Secaselor nu exista centre care sa dezvolte servicii de ocupare, de informare, formare profesionala, motiv pentru care se impune infiintarea unui centru de servicii integrate, care sa asigure servicii complexe adaptate nevoilor persoanelor aflate in situatie de vulnerabilitate .

Valoarea totală supusă licitației este de 644.309,16 lei fără TVA echivalentul a 138.160,00 euro la curs 4,6635 lei/euro din contractul de finanțare.

FUNCȚIUNI PROPUSE – centru multifuncțional de servicii integrate (medico-sociale)

Parterul (cota ± 0.00 ) – cuprinde două zone cu accese separate:

– o zona cu funcțiunea de cabinet medical – Medic de familie, cu acces de pe fațada

principala (Nord) ce cuprinde:

O sala de așteptare pentru pacienți cu acces direct din exterior. Din această sala se face

accesul în toate celelate spații ale cabinetului.

Boxa curățenie , folosită pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.

– o zona cu funcțiunea de servicii integrate – Medico sociale, ce se desfășoară pe două nivele Parter+Mansardă), cu acces de pe fațada principala (Nord) ce cuprinde:

Accesul în construcție , casă scării , o sala de așteptare și o recepție unde eventualiibeneficiari vor fi preluați , înregistrați și direcționați mai departe funcție de nevoi. Din această zona se face legătură directă cu Mansardă și celelalte zone de la Parter.

Mansardă (cota +3.00 m) – zona administrativă, conține: