Cele mai frumoase mesaje de Crăciun 2020. Urări și felicitări pe care le puteți trimite celor dragi

Cele mai frumoase mesaje de Craciun 2020 • Texte cu urări și felicitări de Crăciun

MESAJELE DE CRĂCIUN sunt dovada că nu uităm de nicio persoană dragă în seara de Ajun. Vă punem la dispoziție câteva idei de mesaje de Crăciun pe care le puteți trimite prietenilor și părinților.

Cand ultimele zile cad din miile de calendare, se-aprind stelutele-n crengi de brad,ca semn de mare sarbatoare,cand toti ureaza celor dragi cuvinte de iubire, la fel iti urez eu tie Multi ani iubitul meu si multa fericire!

In ziua de Craciun , cand magi pornira steaua , Isus s-a ridicat, si cand, oameni au vrut sa il ucida , el a fost puternic si s-a ridicat.

CRACIUN BINECUVANTAT SI PRUNCUL DIN IESLEA BETLEEMULUI SA SE NASCA IN INIMA FIECARUI ROMAN Dumnezeu sa va binecuvinteze. Anul care vine sa va aduca multa prosperitate si binecuvantare.

„Fie ca Naşterea Domnului să vă lumineze sufletele şi casa, să aveţi parte de sănătate, belşug şi fericire!”

Dorim ca Nasterea Domnului sa va aduca in suflet lumina si caldura sufleteasca.Sarbatori fericite si sa aveti parte de bucurii in noul an.Sarbatori binecuvantate!

Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire. Iar Mosul sa va aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor apropiati.

Cete de ingeri sa coboare in casa voastra si sa va aduca vestea cea mare. iar cel ce sa nascut, sa va umple casa cu pacea si binecuvantarea sa. Craciun fericit !

UN INGER ALB PE UN FULG DE NEA,VA TRECE AZI PRIN CASA TA,SA VA SPUNA BLAND SOPTIT,CRACIUN BUN SI FERICIT. LA MULTI ANI!

Se zvoneste ca pe seara,

Cineva o sa apara,

Pe furis pe la balcon,

Pe fereastra sau pe horn,

Vine, vine Mos Craciun sa-ti vesteasca un an bun!

„În prag de sărbători, cu pacea, lumină şi căldură în suflet, vă doresc sa aveţi parte de zile minunate, de un Moş Crăciun darnic şi bun. Crăciun fericit şi La multi ani!”

„Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!”

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă linişte, căldură şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

„Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tutror dorinţelor şi sănătate celor dragi. La multi ani!”

„Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc şi sănătate alături de cei dragi! La multi ani!”

„Fie ca sărbătorile de iarna sa vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţa, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”

„Strălucirea stelei de Crăciun să vă lumineze inimile, iar în sufletele voastre să se oglindească lumina caldă a lumânărilor. Crăciun fericit va doreşte ….”

„Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”

„Sărbători Fericite în jurul pomului de iarnă şi în mijlocul celor dragi!”

Mos Craciun bate la usa,

scoate mana din manusa,

si va da din palma lui

darurile cerului,

langa brad si langa foc

sa va umple de noroc!!!

Craciun fericit tuturor!!!

Cu colinde de Craciun va dorim un an mai bun si cu dragoste crestina,sa primiati in dar lumina,zurgalai din flori de gheata sa va bucure in viata,mult noroc s-aveti in toate:La Multi Ani cu sanatate!!!!

Ȋn seara asta ȋngerii coboarӑ, cu Vestea Bunӑ te ȋnconjoarӑ, amintindu-ţi de Isus, pruncul iubit nespus. Doresc ca cel nӑscut ȋn ieslea cea sӑracӑ, loc ȋn inima Ta sӑ-şi facӑ. Sӑrbӑtori Fericite şi numai bucurii

Fie ca lumina lui “ISUS” sa iti patrunda inima si sufletul …..

El sa se nasca si in inimile noastre ca sa avem viata si putere ca sa’i Multumim ‘ pent’ru orce zi buna dar si pt zilele in care ni se pare ca nu mai avem putere ….

Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna sa te invaluie ca un vis frumos. Sarbatori Fericite

Datorita lipsei de inspiratie cauzata de absenta zapezii de afara va urez un simplu Craciun Fericit, si mega sanatate

La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer… Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace

La ceas de sarbatoare cand anul are tamplele ninse, iar colindele ne incalzesc sufletul cu bucuria Craciunului, va doresc sanatate, pace si prosperitate

Ma uit pe cer rasare o stea. oare-i a mea, sau Domnul vestitu-nea sosirea lui, a mantuitorului? deie Domnul sanatate, pace si bunastare asupra dvs. si familiei dvs.Craciun fericit

Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi

Reteta de craciun: se ia binecuvantare se adauga un strop de soare si o pulbere de stele se amesteca-ntre ele se mai pune bunatate si iertare de pacate iar iubire cat cuprinde si de la Iisus Hristos s-aveti un craciun frumos

Un plinset a trezit intreaga lume. O nastere a schimbat istoria. O viata a facut diferenta.Fie ca cel nascut in iesle sa va umple inimile de bucurie.

Sfânta sărbătoare a Crăciunului să vă aducă belşug în casă, dragoste în suflet şi lumină tuturor celor dragi.

Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Craciun fericit! Sa fii iubit(a)!

Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.

La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer… Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace!

De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.

Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite.

Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!

Ridica-ti fruntea ta CRESTINE Azi catre RASARIT, Si-n casa CANDELA SA ARDA Caci DOMNUL NOSTRU S-A NASCUT!!

Craciunul aduce armonie, iar armonia incepe cu un zambet. Zambeste in fiecare zi a vietii tale. Craciun fericit!

Nu suntem niciodata singuri, acesta este mesajul Craciunului. Craciunul inseamna mai mult decat brazi impodobiti, lumanari aprinse si miros de cozonaci. Craciunul este spiritul dulce al prieteniei, sufletul cald al mamei, al parintilor, al celor dragi care lumineaza tot anul. Este bunatatea, speranta renascuta. Este pace si intelegere… Craciuni fericit pentru toata lumea !

Un batranel cu chip drag

A aparut la tine in prag,

Sa nu-l gonesti ,e Mos Craciun

Si iti aduce un an mai bun !

Sfanta seara de Craciun,

Langa brad si langa foc

Sa va umple de noroc !

Am trimis mosul la tine,

Sa aduca de la mine,

Sanatate,spor la toate,

Multumiri si impliniri,

Ceva bani si LA MULTI ANI!

CRACIUN FERICIT!

Mos Craciun cu suflet bun,

Sa va aduca in Ajun,

Carduri VISA Diamant,

Carnavaluri pe la Rio,

Brazilience in custodie,

Hai gata cu visatul,

S-a mai ars si cozonacul!

Craciun Fericit!

De Craciun trebuie sa transmitem mesaje de bunatate celor din jur, sa facem acte de filantropie, de aceea am facut acest cozonac minunat pe care o sa ti-l aduc cu drag

Pe la colturi unii spun,

Ca exista Mos Craciun,

Ca i-ai scris si c-o sa vina ,

Sa-ti aduca-n pumn lumina,

Langa brad si langa foc

Sa-ti aduca mult noroc!

Sarbatorile Craciunului si Anului Nou sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate.

„Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucura-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!”

„Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SARBATORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!”

„Anul 2010 ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! LA MULTI ANI!”

„Sfintele Sarbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani !”

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îţi doresc multa sănătate, fericire şi numai împliniri să-ţi aducă noul an!”

„Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cat pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii sa zboare!”

„Sărbătorile albe să vă găsească veseli, fericiţi şi multumiţi de realizările din acest an! Vă doresc ceea ce-mi doresc şi mie: SĂNTĂTE, că-i mai bună decât toate!”

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! Sărbători Fericite!”

”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

„Din lumina sărbătoririi naşterii Domnului şi din speranţa ce însoţeşte Noul An, gânduri bune şi urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!”

Bucuria Craciunului sa salasluiasca vesnic in inima ta luminandu-ti sufletul. Sa fii vesela si iubita si sa te bucuri de cadouri frumoase. CRACIUN FERICIT!

Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun Fericit!

Reteta de craciun: se ia binecuvantare se adauga un strop de soare si o pulbere de stele se amesteca-ntre ele se mai pune bunatate si iertare de pacate iar iubire cat cuprinde si de la Iisus Hristos s-aveti un craciun frumos

Mos Craciun bate la usa, scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului, langa brad si langa foc sa va umple de noroc

Un plinset a trezit intreaga lume. O nastere a schimbat istoria. O viata a facut diferenta.Fie ca cel nascut in iesle sa va umple inimile de bucurie.

Sfânta sărbătoare a Crăciunului să vă aducă belşug în casă, dragoste în suflet şi lumină tuturor celor dragi.

Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.

De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.

„Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!”

„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”

Nimic mai frumos,mai curat si mai sincer!

Nici nu mai era nevoie de cuvinte alaturi de felicitarea pe care mi-ai trimis-o!Si stii ceva?!

Ai reusit sa ma faci sa cred ca n-am uitat sa simt!!

Intelegi?

Simti ca vine CRACIUNUL

Craciunul e momentul magic al anului. Hai sa calatorim dincolo de nori pentru a le aduce celor dragi o frantura de stele. Sarbatori fericite!

In noaptea sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile. Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte!

Un gand frumos pentru toti cei dragi si un gand de multumire pentru darul pe care ni l-a trimis Dumnezeu acum 2000 de ani. Sa nu uitam ca aceasta noapte este Darul lui Dumnezeu pentru noi, este noaptea in care Dumnezeu s-a nascut ca om.

Traieste bucuria, linistea, regasirea… Uita acum de toate, uita si de tine, deschide-ti inima si traieste increzator emotia Sarbatorilor.

Traieste in culori de Craciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfintenia de alta data…

Cu ocazia sfintelor sarbatori de Craciun, guvernul Romaniei aduce la cunostinta cetatenilor introducerea impozitului special pe Sarbatori!

Invata sa culegi din fiecare Craciun sfintenie, bucurie, lumina pe care sa o imparti tot anul cu cei dragi!

Sa ninga in noaptea de Craciun cu vise implinite! Invata sa visezi, paseste dincolo de real, Craciunul face minuni!

In aceasta noapte uita gandurile negre. Ai multe alte nopti in care sa te ocupi de ele. Linisteste-ti sufletul si trimite cate un gand frumos catre fiecare dintre cei dragi si o sa te simti impacat.

Acest mesaj e marturia ca Sarbatoarea Craciunului trebuie sa fie in noi in fiecare zi si sa nasca dorinta de a duce lucrurile pana la capat. Craciun fericit!

Iti aduc in dar o impletire de ganduri curate, deschide-ti inima si paseste cu sfintenie in acest cerc, care ne uneste prin aceleasi trairi. Simte Craciunul!

Miracolul Nasterii Domnului, cu dalbe datini de Craciun sa va invaluie in magia sperantei, sa va umple viata cu bucurii soare si impliniri. Sarbatori fericite!

Sfanta seara de Craciun

Sa ne-adune bun cu bun

Sfanta seara de Craciun.

Ca-i mai Sfanta decat toate

La multi ani cu sanatate!

Iata vine Mos Craciun,fara sanioara,

Un ren e bolnav nu-i zapada afara,

Dar in sacul lui are incarcate,

Sincere urari,multa sanatate

Doar belsug in casa si o viata frumoasa

LA MULTI ANI

Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.

Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului.Langa brad si langa foc sa va umple de noroc.

Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire. Iar Mosul sa aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor dragi. CRACIUN FERICIT!

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”

„Reţeta pentru un an bun: Se iau 12 luni şi se curăţă foarte bine de obosealăşi stres. Se împarte fiecare lună în 28-31 zile, după caz, astfel ca proviziile să ajungă exact 1 an! Fiecare zi se prepară separat: 1 parte muncă, 1 parte linişte, 1 parte umor. Se mai adăugă 3 linguri optimism, 1 linguriţă toleranţă, şi o picătură de speranţă! Peste aluatul astfel obţinut se toarnă apoi dragoste din belşug… Preparatul gata făcut se aseaza pe farfurie şi se împodobeşte cu frunzuliţe de curaj şi încredere în sine. Se serveşte zilnic, cu bucurie, alături de ceaşca de cafea din fiecare dimineaţă! Prezenta reţetă nu se compensează, ea este gratuită şi se transmite liber de la om la om, însoţită de urarea: Un An Nou darnic şi bun, Sănătate Deplină, Fericire Maximă şi Abundenţă Absolută!”

Iti mai aduci aminte primul Craciun? Erai invaluit de puritate, siguranta, iubire… Traieste de fiecare data Primul Craciun!

…chiar sa fii fericit, sa ai un brad plin de lumini, sa trimiti felicitari, sa fii in familie, sa daruiesti, sa fii alaturi de jumatatea ta, sa te bucuri, sa razi din suflet cu adevarat!

Ganduri bune fug spre tine, sanatate si mult bine! Sarbatori fericite si un Craciun de poveste!

De Craciun sa fim mai buni si sa ne iubim mai mult!

Ne despart multi km, dar eu iti sunt aproape si iti doresc un Craciun minunat, bogat in emotii, dragoste si fericire.

E sarbatoare! Bucura-te de pace, lumina si caldura alaturi de cei dragi tie. Daruieste din toata inima si deschide-ti sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasa-ti sufletul sa renasca si traieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.

Sa ai parte de cele mai fericite sarbatori din viata ta! Te imbratisez si iti transmit cu toata dragostea gandurile mele cele mai frumoase de Craciun.

Fie ca un fulg de nea razlet si vesel sa bata-n usa casei tale si sa-ti aduca bucurii si lumina in seara sfanta de Craciun.

Sfintele Sarbatori ale Craciunului si Noul An sa va aduca, bucurie in case, mult noroc si sanatate alaturi de cei dragi! La multi ani!

Dulce amagire, Zile rupte parca dintr-o povestire, O lume-n alb stralucitor Fulgii cad incet din rasul unui nor, Pe geamul inghetat,pictura cristalina Tablou cu flori de gheata fina….

E frig,dar ce frumos Ne incalzim cu un colind voios. In suflete-i caldura,in jur o frumusete Si clinchete de sanii cu ritmuri prea razlete, E un peisaj de iarna cu brad impodobit, E un Craciun cu daruri de-mpartit, Iar noi datori ramanem in pace sa-l primim Si liniste,iubire la toti sa impartim!

„Crăciun plin de bucurii, căldură şi imaginaţie”

„La ceas de sărbătoare când anul are templele ninse, iar colindele ne încălzesc sufletul cu bucuria Crăciunului, vă doresc sănătate, pace şi prosperitate.”

„Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani”.

„Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat”.

”Mult belsug in casa, painea mai gustoasa, datorii putine, in anul care vine”