Cei mai bogați oameni de afaceri din județul Alba, prezenți în ”TOP 300 Capital”: Care sunt cei 9 milionari în euro și pe ce loc se clasează în funcție de averile lor

Revista Capital a publicat, recent, topul celor mai bogați români, fiecare avere având povestea sa și arătând astfel că fiecare milionar din țara noastră poate fi un exemplu în privința conducerii unei afaceri în mod competitiv. Chiar dacă rezultatele calculelor statistice arată că polul bogăției rămâne Bucureștiul, trebuie făcut cunoscut faptul că între cei 300 de milionari are și județul Alba 9 reprezentanți. Aceștia s-au aflat și anii trecuți în clasamentul bogaților României, iar unii au avansat în top, însă alții nu au reușit să își mențină locurile fiind acum plasați pe poziții inferioare.

Despre cei 9 milionari din județul Alba prezenți în TOP 300 Capital 2020, despre locurile pe care se clasează și despre averile pe care le dețin puteți citi în rândurile de mai jos.

*Ioan Popa (63 de ani), proprietarul companiei ”Transavia”, se menține pe locul 15 (poziție pe care a deținut-o și cu un an înainte), cu o avere între 300 – 320 de milioane de euro. Liderul local al industriei de carne de pui este cel mai bogat om de afaceri din regiunea Centru (formată din județele Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita și Covasna), fiind președintele și fondatorul unuia dintre cele mai importante business-uri de familie românești. Potrivit reprezentanților companiei ”la nivelul anului 2019, rezultatele financiare ale grupului Transavia au fost în creștere, cu o cifră de afaceri totală de 165 milioane euro și un profit brut de 27 de milioane de euro. Bugetul de investiții alocat pentru 2020 este în creștere față de 2019 – ajunge la 21 de milioane de euro”. Aceeași sursă precizează că s-a investit în diverse sectoare de producție și procesare: ferma state-of-the-art Libertan, dedicată creșterii puilor în sistem lent, în extinderea abatoarelor de la Bocșa, Caraș-Severin și Brașov, în extinderea depozitării la fabrica de nutrețuri combinate, o nouă stație de epurare a apei, alte modernizări și retehnologizări la fermele de creștere a puilor. De asemenea, compania a construit și a cumpărat ferme noi, astfel că a pus bazele pentru atingerea obiectivelor de producție de 100.000 de tone de carne anual. Antreprenorul Ioan Popa a investit și în hobby-ul său preferat: golful: ”Theodora Golf Club, resort și club premium de golf, este cel mai important resort de golf din România, cu 3 ani de activitate. Chiar și în contextul actual, ne-am bucurat de un grad foarte bun de ocupare în timpul sezonului și un răspuns deosebit din partea jucătorilor, care ne-au onorat cu prezența lor pe tot parcursul anului”, au mai precizat reprezentanții companiei. De asemenea, trebuie subliniat faptul că în ceea ce privește responsabilitatea socială, efortul companiei Transavia de a se implica în asigurarea accesului comunității la servicii de sănătate a continuat și în anul de referință.

*Claudiu Necșulescu (58 de ani), se situează pe locul 95 în topul ”Capital”, avansând cu 3 poziții față de anul precedent. Deținătorul mărcii Jidvei, imperiul construit în industria vinului, a avut la finele anului 2019 o avere situată în marja de 63 – 65 de milioane de euro. Necșulescu a preluat Jidvei acum 20 de ani, în urma privatizării Întreprinderii Agrigole de Stat Jidvei, fondată în anul 1949, iar sub „comanda” sa, compania a reușit să crească suprafața de vie cultivată de la 630 la 2500 de hectare și să obțină producții record prin investiții în soiuri de calitate și tehnologie. Potrivit informațiilor obținute de ”Capital”, cifra de afaceri a companiei Jidvei a fost de 40 de milioane de euro, în 2019. ”Jidvei deține și cea mai mare cramă gravitațională din Europa: aceasta se află la Tăuni și a fost înființată în 2014. Crama este diferită prin tehnologia utilizată – aceasta are o capacitate de 5 milioane de litri, iar procesul de vinificație se derulează datorită energiei gravitaționale, folosind principiul vaselor comunicante. Aici se procesează 300 de tone de struguri în doar 24 de ore. Jidvei va rămâne o afacere de familie – Claudiu Necșulescu și-a făcut deja publică intenția de a lăsa, într-o bună zi, business-ul viticol pe mâna fiicelor lui”, se mai arată în prezentarea făcută de revista ”Capital”. Familia Necșulescu are peste 1500 de angajați, iar Castelul de la Cetatea de Baltă reprezintă imaginea podgoriei Jidvei.

*Dorin Mateiu (53 de ani), a ”căzut” în 2019 cu 5 locuri, pe poziția 96 (după ce cu un an înainte era plasat pe locul locul 91), în ciuda faptului că averea sa, situată acum în marja de 68 – 70 de milioane de euro a crescut cu aproximativ 2 milioane într-un singur an. Omul de afaceri din Alba este cunoscut pentru dezvoltarea afacerii cu mezeluri Elit Cugir, cumpărată în 2017 de Smithfield Foods, deținută de grupul chinez WH Group Ltd, cea mai mare companie de creștere a porcinelor și procesare a cărnii de porc din lume. El este implicat și în imobiliare, a construit centrul comercial Alba Mall din Alba Iulia, iar potrivit revistei ”Capital”, în toamna anului trecut a cumpărat fostul cinematograf Grivița din București, pe care l-a demolat și a început să construiască o clădire de birouri cu 8 etaje supraterane și 4 subterane pentru locuri de parcare. După ce, în contextul pandemiei, a scăzut cererea pentru spații dedicate firmelor, Mateiu a decis să transforme clădirea într-un bloc ce va avea aproximativ 80 de apartamente. De asemenea, omul de afaceri a mai dezvoltat un proiect imobiliar – Rahmaninov Residence, un complex rezidențial de lux în vecinătatea parcului Verdi din București – unde în luna septembrie s-au vândut în decurs de o săptămână 4 apartamente, în valoare de 5 milioane de euro.

*Frații Marcel și David Florea (48, respectiv 43 de ani), au avansat în 2019 cu 3 locuri în ”Top 300 Capital”, pe poziția 104 și au o avere cuprinsă între 58 – 62 de milioane de euro. Florea Grup este o companie cu capital privat integral românesc, fondată în anul 1996, care activează în domeniul construcțiilor, al betoanelor, al mixturilor asfaltice și al comerțului cu carburanți. Industria hotelieră este un alt capitol de interes pentru compania care deține Hotel Transilvania și Hotel Astoria din Alba lulia. Firma dispune și de o flotă de 320 de mașini și utilaje. Din informațiile prezentate de revista ”Capital”, afacerile celor doi frați au trecut cu bine și peste anul 2020, deoarece domeniul construcțiilor nu a fost afectat de pandemie. Astfel, firma pe care cei doi frați din județul Alba o controlează, Florea Grup, a încheiat în acest an o investiție de peste 10 milioane de euro – o fabrică de prefabricate de beton în localitatea Strejnicu, județul Prahova, datorită căreia divizia grupului responsabilă de pavele – Petra Pavaje – a crescut ca volum de vânzări și se află pe locul cinci în topul companiilor de profil (dar țintește locul doi).

*Raul Ciurtin (48 de ani), a pierdut 10 poziții într-un singur an, ajungând pe locul 132 (de pe locul 122 deținut în 2018), iar averea sa este estimată la 46 – 48 de milioane de euro. El este prezentat de ”Capital” ca unul dintre cei mai de succes antreprenori din România, deoarece a transformat afacerea locală cu produse lactate Albalact într-un lider de piață cu cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro. În 2016 a vândut compania pentru aproximativ 30 de milioane de euro către grupul francez Lactalis, iar o parte din bani i-a investit într-un nou business din sectorul alimentar de ready meal, Prefera Foods. Acesta a intrat pe piață cu brandul Delicii și Capricii, după un proces de restructurări ale companiei și investiții în capacitățile de producție. Brandul dezvoltat de Ciurtin are baza de producție în fabrica Salconserv, din Mediaș, care a fost retehnologizată cu ajutorul fondurilor europene și pe care Ciurtin a cumpărat-o în 2017, după ce fabrica intrase în lichidare. Omul de afaceri din Alba este implicat și în domeniul dezvoltărilor imobiliare prin proiectul Estona City, construit pe platforma fostei fabrici a producătorului de vopsele Policolor. Planul prevede birouri, restaurante, spații comerciale, locuințe și un hotel.

*Ioan Istrate (63 de ani), cu o avere estimată la 44 – 46 de milioane de euro, a coborât și el 3 poziții în topul milionarilor români și se află acum pe locul 136. El este cunoscut pentru brandul de înghețată Alpin 57 Lux, pe care l-a fondat alături de soția sa, Paraschiva, în 1994, la Sebeș. În aprilie 2016, cei doi au decis să vândă acțiunile majoritare către grupul letonian Food Union, acestea reprezentând 70% din acționariat. Potrivit ”Capital”, ulterior, cota s-a majorat, iar în momentul de față Ioan Istrate mai are 14% din companie și deține funcția de director general, dar letonienii vor prelua integral afacerea până la 31 mai 2021, în urma înțelegerii încheiate recent între Istrate și grupul Food Union. El mai este implicat alături de familia sa și într-o afacere de dezvoltare imobiliară – construirea unui ansamblu rezidențial cu 476 de apartamente, în Alba Iulia.

*Familia Covaciu a înregistrat cea mai spectaculoasă urcare în ”Top 300 Capital”, avansând cu 70 de poziții într-un singur an (de la locul 284 în 2018, la locul 214 în 2019). Saltul semnificativ în acest clasament a fost generat de o creștere a averii cu aproximativ 10 milioane de euro ( de la 22 – 24 de milioane de euro în 2018, la 31 – 35 de milioane de euro în 2019). IPEC este o afacere de familie care a împlinit anul acesta 30 de ani de experiență pe piața din România și chiar pe piața internațională. Acționariatul este compus din membrii familiei Covaciu, iar anul trecut compania a avut o cifră de afaceri de 26 milioane de euro. În prezent, IPEC reprezintă una dintre cele mai moderne fabrici de ceramică din lume și deține 6 hale de producție, unde se produc peste 1% din producția mondială de farfurii, iar capacitatea de producție s-a dublat continuu, la fiecare 3 ani. Printre cele mai recente achiziții pe care familia Covaciu le-a realizat se numără compania Cesiro din Sighișoara, cel mai mare producător de articole de menaj din faianță din Europa. Principalele zone de interes în care Elena Covaciu și cei doi fii ai săi, Cristian și Cosmin au investit au fost ceramica, robotica și energia regenerabilă. Anul acesta, în contextul pandemiei, s-au implicat în criză donând 3 ventilatoare Spitalului Județean din Alba și a fost pentru prima dată în 30 de ani de activitate când producția s-a stopat pentru 2 săptămâni, conform declarațiilor familiei, pentru Capital.

*Levente Hugo Bara (44 de ani), a coborât în 2019 cu 4 poziții în top față de anul precedent și se clasează pe locul 217, având o avere între 31 – 33 de milioane de euro. El este prezentat de revista ”Capital” ca ”un antreprenor internațional” căruia nu i se poate atribui un anumit domeniu de activitate deoarece este implicat în 11 afaceri, numai în România. Deține jumătate din acțiunile Transilvania Nuts, companie ce a avut o cifră de afaceri de 8 milioane de euro anul trecut, alături de mai multe firme de investiții în țară, însă, în prezent, majoritatea intereselor sale s-au mutat în afara granițelor. Levente Bara a vândut Supremia cu 30 de milioane de euro, a investit într-o fabrică de condimente din Indonezia – Naturaj Java Spice – care operează din 2013, când era furnizor de materie primă pentru Supremia. În prezent își coordonează activitatea din Statele Unite ale Americii sau din Indonezia.

*Familia Goța este poziționată pe locul 223 în recentul ”Top 300 Capital”, publicat în luna decembrie a acestui an, în scădere cu 6 poziții deși averea sa a crescut cu aproximativ 2 milioane de euro (de la 29 – 31 de milioane de euro în 2018, la 31 – 33 milioane de euro în 2019). Elis Pavaje este o companie de familie înființată în 1991, pornită ca o afacere mică, cu producție la nivel artizanal, și ajunsă astăzi un adevărat gigant – fabricile companiei au o capacitate de producție de 20.000 metri pătrați pe zi. Acționariatul este împărțit în proporție de 50-50 între Emil Goța și Vasile Goța, fiind singura afacere în care cei doi sunt implicați și pe care o conduc cu brio. ”Dovada este evoluția sa impresionantă: compania a ieșit mai puternică din anul 2008, cu o cifră de afaceri triplă față de anul 2007, ajungând ca în 2019 să aibă venituri de 45,5 milioane de euro și un profit de 2 milioane”, consemnează revista ”Capital”.

Pentru realizarea topului au fost corelate date de la instituțiile publice, Registrul Comerțului sau Ministerul Finanțelor, înregistrate la finalul anului fiscal 2019, care au arătat dimensiunile reale ale cifrelor de afaceri, profiturilor sau a numărului de angajați.