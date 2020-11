IPEC Alba Iulia a ajuns la afaceri de aproape 27 de milioane de euro: Peste 50 de milioane de piese fabricate anual şi livrate în toată lumea

Intreprinderea IPEC SA Alba Iulia, deţinută de famila Covaciu, fabricantul a peste 1% din producția modială de veselă, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 126,4 milioane lei (aproximativ 27 milioane euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.

Compania a avut anul trecut un profit net de 4,7 milioane de lei (1 milion euro), în scădere cu 25% faţă de anul precedent, când câştigul net al IPEC a fost de 6,3 milioane lei (peste 1,3 milioane euro), conform datelor publice. Compania a ajuns anul trecut la un număr mediu de 714 angajaţi.

IPEC se află printre cei mai mari jucători din lume în domeniul produselor de menaj şi porţelan superior, cu aproximativ 50 de milioane de piese fabricate anual şi livrate la nivel global, din Japonia până în SUA. La început, în urmă cu un sfert de secol, activitatea companiei era formată din producţie de articole ornamentale şi decorative, produse în cantităţi mici, care erau apoi desfăcute pe piaţa internă.

Anul 1996 a adus prima schimbare majoră în abordarea strategiei de vânzări, compania demarând o relaţie de afaceri cu concernul suedez IKEA, pentru care a început să producă din ce în ce mai mult, de la an la an.

Astfel, dintr-o mică afacere de familie, compania a început să se transforme într-o facilitate orientată către producţia de serie, cu utilaje moderne şi desfacere pe piaţa externă.

IPEC s-a lansat în anul 1994, în garajul familiei Covaciu, în urma unui împrumut. Avea patru angajaţi, care se ocupau de decorarea şi vânzarea ornamentelor şi sosierelor, dar nu le produceau încă. Alba Iulia, fiind o regiune cu tradiţie în producerea porţelanului şi a ceramicii, IPEC avea deja o reţea de furnizori şi vânzători cu amănuntul gata formată. Astfel, comania şi-a stabilit o piaţă de desfacere destul de mare pentru produsele sale şi a decis că este destul de pregătită să înceapă producţia la scară industrială.

Prima fabrică a IPEC a fost construită pe baza unui împrumut de la Fondul Româno-American de Dezvoltare. La finalul lui 1997 producţia era în creştere, iar IPEC achiziţionase deja cel de-al doilea cuptor. Concernul suedez IKEA a fost unul dintre primii mari clienţi ai IPEC. În februarie 1999, IKEA a început să cumpere de la IPEC boluri pentru cereale, având la bază un contract. Un an mai târziu, IPEC a învins trei companii româneşti alături de care se afla într-o competiţie lansată de IKEA, al cărui premiu era o ofertă de investiţie pe cinci ani sau fonduri pentru construirea unei noi fabrici.

Construcţia noii fabrici a început în aprilie 2001, având programată demararea producţiei la finalul aceluiaşi an. În 2002, compania estima vânzări în valoare de mai multe milioane de dolari. În fabrica IPEC din Alba Iulia funcţionează în prezent câteva sute de roboţi industriali, compania aflându-se în topul firmelor din România ca utilizare a roboţilor industriali în procesul de producţie. Cristian Covaciu, antreprenorul care a fondat în urmă cu un sfert de secol compania IPEC, a reprezentat în 2017 România în competeţia mondială EY World Entrepreneur of The Year, organizată la Monaco.

Sursa: produsinardeal.ro