Ce spun vecinii despre tragedia petrecută în Răhău: „Mare păcat deoarece era un băiat ca pâinea lui Dumnezeu”

Moartea surprinzătoare a tânărului de 17 ani găsit spânzurat în noaptea de vineri spre sâmbătă a afectat comunitatea locală.

„A fost un băiat bun, cumsecade, respectuos. Mergea la școală, a și lucrat, dar nu știu. Nu am idee ce s-a putut întâmpla, eu când am auzit mi s-a ridicat părul pe mâini. Am înțeles că a fost găsit de dimineață. Eu stau puțin mai jos de casa lor, după șură avem un fel de râpă și așa e și la ei, acolo l-ar fi descoperit. Nici nu știu ce s-a putut întâmpla, din ce cauză, doar cel de sus știe. Păcat că s-a întâmplat așa ceva, nu știu când urma să împlinească 18 ani. Mare păcat deoarece era un băiat ca pâinea lui Dumnezeu. Nu pot să zic absolut nimic rău de el,” a povestit unul dintre vecinii din zona apropiată locului unde s-a întâmplat tragedia, pentru ziarulunirea.ro.

„Am rămas șocată. La doar 17 ani, doar el știe ce a fost în sufletul lui,” a mai spus alt vecin din zonă.

Potrivit primelor informații, adolescentul s-ar fi spânzurat în grădină, corpul fiind descoperit de vecini.

Ieri dimineață a fost observat de o vecină, spânzurat de un copac din grădina locuinței, în localitatea Rahau. Sunt continuate cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au declarat reprezentații IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro

