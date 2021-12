Ce seruri anti-Covid generează cel mai puternic nivel de anticorpi după doza booster? În ce vaccin am putea să ne încredem

Un pământean ambițios a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă: ”Am vorbit cu soția și am zis că nu merită!”

Actorul şi regizorul George Clooney a declarat, într-un interviu publicat vineri de The Guardian, că a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă.

Era vorba despre o reclamă pentru o companie aeriană. „Mi-au fost oferiţi 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă pentru o reclamă la o companie aeriană, dar am vorbit cu Amal (soţia lui, n.r.) şi am zis că nu merită”.

Clooney s-a căsătorit în 2014 cu avocata pentru drepturile omului Amal Alamuddin. Actorul, premiat cu Oscar pentru rolul secundar din „Syriana” şi ca producător pentru „Argo”, a spus că acea companie aeriană este asociată „unei ţări care, deşi este un aliat, este uneori îndoielnică, aşa că m-am gândit: ”Dacă îmi răpeşte un minut de somn, nu merită”.

George Clooney a acordat interviul în campania de promovare a celui mai nou film regizat de el, „The Tender Bar”, în care nu joacă. Protagonist este Ben Affleck, iar din distribuţie fac parte Daniel Ranieri şi Tye Sheridan. Filmul spune povestea unui băiat din Long Island, care creşte având ca figură paternă pe cea a unchiului lui, patron al unui bar.

El a mai dezvăluit că va juca în Australia alături de Julia Roberts în „Ticket to Paradise”, regizat de Ol Parker, şi va filma apoi în Regatul Unit împreună cu Brad Pitt. Titlul acestui proiect nu a fost încă anunţat.

Clooney, care nu a mai jucat de la „The Midnight Sky”, pe care l-a regizat, a declarat pentru The Guardian: „În general, nu sunt atât de multe rolul bune – şi nu trebuie să joc. Am avut discuţia asta cu soţia mea când am împlinit 60 de ani, vara aceasta. Am spus: «Amândoi iubim ceea ce facem, dar trebuie să ne asigurăm că nu ne implicăm prosteşte». Aşadar, în parte ne asigurăm că ne trăim vieţile”.

Drama „The Tender Bar” va avea premiera în cinematografele din New York şi Los Angeles, dar şi cele britanie, pe 17 decembrie, înainte de a fi lansată la nivel nord-american, pe 22 decembrie. Lungmetrajul va fi disponibil, din 7 ianuarie, pe Amazon Prime Video.