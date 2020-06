Ce grădinițe vor funcționa în Alba Iulia pe perioada verii: Precizări din partea primăriei

În Alba Iulia, pe perioada verii, vor funcționa 3 grădinițe: Gradinița cu Program Normal nr. 10 în perioada 29.06 – 21.08.2020, Gradinița cu Program Prelungit nr. 16 în perioada 29.06 – 24.07.2020 și Gradinița cu Program Prelungit nr. 9 în perioada 27.07 – 21.08.2020.

În perioada 27.07 – 21.08.2020 Grădinița cu Program Normal nr. 10 va fi deservită de personalul Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată. În perioada verii la Grădinița Dumbrava Minunată se execută lucrări de reparații.

„Problema cu copilul care, vara, are mai mult timp decât tine, e una ce dă bătaie de cap multor familii. E un stres real, care dublează contextul nefericit al riscului despre care vorbesc toți. Situația nu e o joacă de copil, de aceea noi am facut din cei mici, întotdeauna, o prioritate. Avem un program cursiv și pentru această vară, cu trei grădinițe care vor asigura programe educative și de recreere pe timpul verii, în cele mai sigure condiții și maxim de competență. Am facut tot ce putem pentru ca părinții să stea cât mai puțin îngrijorați și cu mâna pe telefon în timpul serviciului.” – Voicu PAUL, viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Alba Iulia

Pentru funcționarea în condiții de siguranță, respectiv pentru respectarea prevederilor Ordinului Comun 1076/4518/3936/2020 al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Municii și Protecției Sociale, Primăria Alba Iulia a asigurat 3.000 de măști de unică folosință pentru educatori și personalul administrativ și auxiliar, respectiv dezinfectant cu aviz biocid pentru mâini și suprafețe. În fiecare grădiniță se va face triajul epidemiologic de către personalul Serviciului Public de Asistență Medicală al Primăriei Alba Iulia.