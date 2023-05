Ce cărți citesc românii, în funcție de vârsta pe care o au. „Invocă un realism magic, mă trimite într-o altă lume”

Finanțare record pentru dezvoltarea proiectului SMR în România. De ce sumă va beneficia ţara noastră

Dezvoltarea proiectului SMR (reactor modular mic) în România a obţinut o finanţare record de peste patru miliarde dolari, a anunţat, sâmbătă, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

,,Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, astăzi, la Summitul G7, sprijin financiar, public-privat, pentru dezvoltarea reactorului modular mic (SMR) din România, de la Doicești, în valoare de 275 milioane de dolari, din partea SUA, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, plus emiterea a două scrisori de interes din partea U.S. International Development Finance Corporation (DFC) și U.S Export-Import Bank (EXIM), în valoare totală de 4 miliarde de dolari, respectiv 1 miliard DFC și 3 miliarde EXIM Bank.”, a transmis oficialul pe pagina sa de Faceboook

Potrivit acestuia, finanțarea acordată este parte a din Parteneriatul pentru infrastructură și investiții globale (PGII) în cadrul căruia va fi acordată suma de 600 de miliarde de dolari, până în 2027, în investiții în infrastructură în întreaga lume.

Noua finanțare vine ca o completare la grantul de 14 milioane de dolari, pe care l-a anunțat președintele american în iunie 2022, subliniază ministrul.

Centrul de Explorare a Energiei NuScale

,,Ulterior, în luna septembrie 2022 Nuclearelectrica SA și Nova Power & Gas SRL au lansat RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici în România. După care, în decembrie 2022, RoPower și NuScale au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie și proiectare (FEED) pentru primul SMR din România, care include evaluarea impactului asupra mediului și investigația geotehnică de subsol, evaluarea amplasamentului preferat, fosta termocentrală de la Doicești și estimarea costurilor specifice proiectului. De asemenea, săptămâna trecută a fost lansat, în România, primul Centru de Explorare a Energiei NuScale (Centrul E2), care găzduiește simulatorul camerei de comandă pentru centrala cu reactoare modulare mici VOYGRTM NuScale.”, a reamintit Virgil Popescu.

Oficialul menţionează că lansarea Centrului E2 în cadrul Facultății de Energetică a Universității Politehnica din București este o premieră europeană care reconfirmă poziția de lider a României în sectorul energiei nucleare și în dezvoltarea forței de muncă.

,,Țara noastră, prin compania de proiect RoPower, fondată de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, este prima țară din Europa și a doua dupa Statele Unite ale Americii care face primii pași pentru implementarea în acest deceniu a primei centrale electrice NuScale VOYGR cu 6 module și o putere instalată de 462 MWe.”, arată ministrul.

Câte locuri de muncă vor fi create

Conform sursei citate, se estimează că centrala NuScale cu 6 module va asigura cca. 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite producerea a patru milioane de tone de emisii de CO2 pe an.

Anunţul Nuclearelectrica

La rândul lor, reprezentanţii Nuclearelectrica au salutat anunţul făcut de preşedintele Joe Biden, în cadrul Summit-ului G7.

,,Nuclearelectrica salută intenţia de finanţare anunţată în cadrul G7, un exemplu de cooperare internaţională pentru implementarea la scară largă a proiectelor energetice cu impact în siguranţa energetică şi reducerea amprentei de carbon.

Suntem mandri să poziţionăm România pe harta strategică de dezvoltare a proiectelor energetice nucleare. Este un merit pe care România şi l-a câstigat prin cei peste 26 ani de operare în siguranţă, la cele mai inalte standarde de excelentă a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda, prin cei peste 50 ani de dezvoltare a industriei nucleare din România, prin rigurozitatea reglementatorului CNCAN, prin excelentă în pregatire în inginerie şi operare nucleară a sistemului de învaţamânt românesc, şi prin leadership-ul întregii echipe Nuclearelectrica.

Suntem mândri că România va fi a doua ţară după SUA şi prima din Europa care va dezvolta o centrală NuScale VOYGR™ cu reactoare modulare mici şi că proiectul nostru a câstigat încrederea şi susţinerea celor mai importante instituţii financiare din lume, precum şi a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, şi a Guvernului American, şi a partenerilor din Japonia, Republica Coreea şi Emiratele Arabe Unite.” – Cosmin Ghiţă, Director General SN Nuclearelectrica SA.

Partenerii angajaţi în finanţarea proiectului reactoarelor modulare mici din România sunt: Banca pentru Cooperare Internaţionala a Japoniei, DS Private Equity Corea, EXIM Bank Romania, SN Nuclearelectrica SA, Nova Power & Gas SRL, ENEC Emiratele Arabe Unite, DFC si US EXIM. Implicarea ENEC în proiectul SMR din România, prin contribuţie în natură cu experţi în nuclear, reprezintă prima acţiune dedicată dezvoltării energiei nucleare în cadrul Parteneriatului US-UAE pentru Accelerare a Energiei Curate (PACE), lansat în noiembrie 2022, al cărui scop este dezvoltarea a 100 GW de energie curată până în 2035. De asemenea, este o primă măsură de colaborare ca urmare a Memorandumului de Înţelegere (MoU) semnat de SN Nuclearelectrica şi ENEC în martie 2023.

Despre Proiectul SMR din România

În prezent, RoPower şi NuScale realizează prima etapă a studiului FEED (Front-End Engineering and Design) care constă într-o serie de activităţi şi studii iniţiale de inginerie şi proiectare, analize tehnice ale amplasamentului fostei centrale de la Doiceşti, estimarea calendarului şi costurilor specifice proiectului din România.

Amplasamentul de la Doiceşti a fost selectat preferat, în conformitate cu toate standardele internaţionale şi naţionale, în mai 2022, în urma unui studiu realizat cu un grant în valoare de 2.1 milioane dolari, oferit de USTDA care a identificat potenţiale amplasamente pentru dezvoltarea unor centrale de tip SMR.

În cadrul studiului FEED sunt aplicate de asemenea recomandările AIEA, în urma misiunii AIEA Site and External Events Design (SEED), desfăşurată în august 2022, la solicitarea Nuclearelectrica.

Sprijinul financiar anunţat în cadrul G7 va susţine finalizarea studiului FEED (etapa a doua) care constă în activităţi de caracterizare în detaliu ale amplasamentului, activităţi de obţinere a autorizaţiilor, activităţi de licenţiere şi reglementare, realizarea calendarului detaliat al proiectului, planificarea bugetară pentru execuţia proiectului, şi pregătirea pentru achiziţia materialelor cu ciclu lung de fabricaţie.