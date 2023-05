Ce artiști vor cânta la ALBA FEST 2023: Carla’s Dreams, Smiley, The Motans sau Iris, printre cei care vor încânta spectatorii. LISTA completă

Mai bine de o jumătate de milion de oameni au participat, de la prima ediție și până în 2022, la AlbaFest® – cel mai important eveniment muzical din Cetatea Alba Carolina. Municipalitatea din Alba Iulia și-a propus să completeze aceste cifre impresionante cu cel puțin alți 40-50.000 de participanți, albaiulieni și turiști, la ediția de anul acesta. AlbaFest® este programat în weekendul din 23-25 iunie 2023.

Alina Eremia, Andia, Cabron, Carla’s Dreams, Gașca Zurli, Holy Molly, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro, Mario Fresh, Smiley, The Motans, Vița de Vie – e line-up-ul pur alfabetic al ediției din 2023 a festivalului de la Alba Iulia.

Seara de vineri va fi dedicată rock-ului, să începem în forță și să ne poarte… norock. Apoi, sâmbătă și duminică mutăm top ten-urile din topurile românești pe scena din Piața Cetății. Detalii despre programul fiecăreia din cele 3 seri de AlbaFest® 2023 dar și surprize venite direct din partea artiștilor vor fi disponibile, in curând, pe pagina de Facebook a municipalității: https://www.facebook.com/primariaalbaiulia

“Singurul regret al fiecăruia dintre noi, când vine vorba de AlbaFest®, e că am ratat 2 ani și tot atâtea ediții, din cauza pandemiei. Din fericire aceasta a trecut, iar din 2022 suntem “back in business”. AlbaFest® a devenit și rămâne nava noastră amiral, flagship-ul nostru în materie de evenimente și nu am nicio îndoială că ediția de anul ăsta va fi una nu doar la înălțimea așteptărilor, ci una remarcabilă, memorabilă” spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

AlbaFest® este o marcă înregistrată a Municipiului Alba Iulia și, în același timp, și singurul festival urban din România care a fost creat și dezvoltat ca un eveniment muzical major cu acces gratuit pentru public. Nici anul 2023 nu aduce o schimbare în acest sens, participarea albaiulienilor și turiștilor la toate momentele festivalului fiind, în continuare, complet gratuită.