Cât de scurt e drumul din biroul de economist într-o multinațională de top, până în lumea modei, pentru o tânără din județul Alba

Cât de scurt e drumul din biroul de economist într-o multinațională de top, până în lumea modei, pentru o tânără din județul Alba: ”Ce ar fi viața fără frumusețe, delicatețe și o poveste de spus?”

Angela-Codruța Muntean sau Angy, cum o alintă familia și prietenii, este o tânără din Alba Iulia, născută la Cugir, care la 30 de ani a ajuns să aibă o carieră și o poziție importantă într-o multinațională de top din România și care, în același timp, poate deveni un exemplu pentru mulți tineri de vârsta ei indeciși în ceea ce privește urmarea visului. Deși de profesie economistă, Angy, pe care de altfel ușor ai putea s-o confunzi cu un fotomodel, este pasionată de creația de modă încă din copilărie, pasiune inspirată de mama sa, cunoscut designer și croitoreasă în Cugir. Angy a început în urmă cu mai bine de 8 ani să creeze bijuterii și de atunci nu s-a mai oprit.

De curând a reușit să-și îndeplinească un vis: a urmat un curs de croitorie profesionist și a demarat un nou proiect, de lenjerii intime, cu care va încerca să atragă finanțare europeană și să pornească o mică afacere. ”Profesez într-un domeniu foarte serios, solicitant din toate punctele de vedere, însă chiar dacă uneori eram extrem de obosită, cu foarte multe pe cap de la birou, foarte multe proiecte, anul trecut am reușit să îmi îndeplinesc un vis și am făcut un curs de croitorie în Sibiu timp de 6 luni, făcând naveta de două ori pe săptămână după aproape 9 ore de muncă la birou. Nu a fost ușor, dar nu m-am lăsat”, spune Angy.

”Am 30 ani, am terminat liceul economic din Cugir, pentru că de loc sunt din Cugir, iar apoi am urmat facultatea și masteratul la Academia de Studii Economice din București. M-am reîntors în Alba, unde am lucrat aproape 3 ani la un hotel din Alba Iulia și de mai mult de 3 ani și jumătate sunt specialist achiziții la o multinațională din județ. Povestea mea începe din copilărie, când am urmat cursuri de desen, am câștigat și premii naționale și îmi doream să merg la un liceul de arte, dar cum în Cugir nu era un liceu cu un astfel de profil și mentalitatea de atunci era diferită în sensul de a-ți lăsa copilul să plece în alt oraș de la o vârstă atât de mică, am rămas la Cugir.

Pe atunci îmi doream să fac arhitectură sau design, orice implica desenul. Însă am ales să merg spre un liceu din orașul meu, la Economic, urmând aceeași direcție și în ceea ce privește studiile care au urmat. În cadrul facultății mi-am dorit foarte mult să fac un curs de croitorie, pasiune insuflată de mama mea, însă gândindu-mă la cheltuielile pe care părinții mei le aveau cu mine și cu sora mea la facultate la București, nu le-am spus niciodată ce-mi doresc. Cu toate că sunt convinsă că ei cu siguranță ar fi sacrificat orice pentru noi, așa cum au făcut toată viața lor. De altfel tot ceea ce sunt azi le datorez părinților mei și nu am suficiente cuvinte să le mulțumesc.

Tot pe atunci mi-aș fi dorit să încep o mică afacere cu pijamale, mă gândeam și la rochii de mireasă, dar totul o implica pe mama mea, care și-așa lucra extraordinar de mult, astfel că nu puteam să o mai încarc și eu. Gândindu-mă că trebuie să găsesc ceva ce pot face eu singură, am ajuns, din timpul facultății și până acum, să confecționez accesorii din materiale inoxidabile, mai apoi din argint și Swarovski. Acum am un nou proiect, cu lenjerii intime, care se adresează doamnelor și domnișoarelor. Aș vrea să aduc ceva nou pe piață, dar nu pot să divulg mai multe acum ca să nu-mi fure cineva ideea”, povestește cu entuziasm Angy Muntean.

Ca planuri de viitor în domeniul adiacent al modei, tânăra spune că își dorește să creeze un nou concept care să reunească bijuterii, lenjerii intime și haine/rochii.

”Ce ar fi viața fără frumusețe, delicatețe și o poveste de spus? Misiunea mea este una simplă: să creez un strop de frumusețe și să pun în valoare feminitatea noastră, a tuturor. Am crescut printre dantele, voaluri și cu sunetul de fundal al mașinii de cusut, toate datorită celei mai talentate și mai speciale persoane, și anume mama mea. Așadar, această pasiune pentru frumos nu avea cum să nu intre sub pielea mea. Am început cu bijuterii în urmă cu mai mult de 8 ani, iar acum, la 30 de ani, mi-am făcut cadoul mult visat: prima mea colecție de lenjerie intimă. Nu a fost ușor. Un job full time într-o multinațională, oboseală, obstacole, mentalități, toate acestea nu m-au făcut să renunț.

În final, toate provocările și perseverența au transformat simple visuri în realitate. Dacă îți dorești cu adevărat ceva, nimic nu ar trebui să îți stea în cale. Urmează-ți visul acum și nu aștepta momentul potrivit, pentru că s-ar putea să nu vină niciodată”, îi încurajează Angy pe toți cei care vor să-și urmeze visul.

Pe lângă munca solicitantă la birou și după-amiezele dedicate aproape în totalitate pasiunii sale, Angy găsește timp să facă sport, să iasă la plimbare, să călătorească și să citească. ”Toți putem să ne îndeplinim visele, dar doar făcând ceva și nu stând pe canapea și așteptând ca ceva bun să ni se întâmple. Suntem capabili de lucruri pe care nici noi nu ni le imaginăm despre noi”, este mesajul pe care tânăra vrea să-l transmită generației ei și nu numai.