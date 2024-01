Carduri de energie 2024: Beneficiarii pot plăti facturi curente sau restante, până la 31 martie 2024

Românii lucrează jumătate de an numai pentru plata taxelor și impozitelor. Câți bani „livrează” un muncitor statului în fiecare an Timp de șase luni pe an, românii muncesc doar pentru a plăti taxele și impozitele. Aproape jumatate din salariul unui angajat se duce e taxe și impozite la stat! Luam ca exemplu salariul minim pe […]