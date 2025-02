Când se schimbă ora de vară 2025: Ce presupune trecerea de la ora de iarnă la cea de vară

Pe data de 30 martie 2025, România va trece la ora de vară, marcând și cea mai scurtă zi din an, cu doar 23 de ore. Astfel, în noaptea dintre 29 și 30 martie, ceasurile se vor da înainte cu o oră, trecând de la 03:00 direct la 04:00.

Această ajustare anuală urmărește să maximizeze utilizarea luminii naturale, dar vine cu efecte secundare care îi preocupă pe mulți specialiști.

Obiectivul trecerii la ora de vară

Introducerea orei de vară în Europa are o lungă istorie, fiind adoptată inițial pentru a valorifica lumina solară și a reduce consumul de energie. În România, schimbarea orei are loc de două ori pe an: în martie, când trecem la ora de vară, și în octombrie, când revenim la ora de iarnă.

Conform specialiștilor, această măsură a fost inițial concepută pentru a sprijini activitățile economice, permițând oamenilor să profite de mai mult timp cu lumină naturală după-amiaza. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea tehnologiei și schimbările stilului de viață, efectele pozitive asupra economiei sunt tot mai contestate.

Impactul asupra sănătății și vieții cotidiene

Deși scopul schimbării este de a îmbunătăți viața cotidiană, mulți oameni resimt efectele negative ale acestei ajustări. Specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care îl are modificarea orei asupra bioritmurilor.

„Trecerea la ora de vară poate provoca tulburări de somn, oboseală și chiar agravarea unor afecțiuni cronice,” explică un expert în sănătate publică.

După această schimbare, mulți oameni raportează dificultăți de adaptare, energie scăzută și productivitate redusă la locul de muncă. În plus, riscurile pentru sănătate sunt mai pronunțate la persoanele în vârstă și la cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau depresie.

Țări care nu adoptă ora de vară

Deși majoritatea țărilor europene continuă să aplice schimbarea orei, există câteva excepții notabile. Islanda, Belarus, Turcia și Rusia au renunțat la acest proces, optând să mențină permanent o singură oră standard. În aceste state, dezbaterea privind efectele pozitive și negative ale schimbării orei a condus la concluzia că beneficiile nu justifică stresul impus asupra populației.

De asemenea, Ucraina ia în considerare o măsură similară. Planurile actuale indică posibilitatea de a păstra permanent ora de iarnă, ceea ce ar însemna anularea trecerii la ora de vară programată pentru 30 martie 2025.

Revenirea la ora de iarnă

După o jumătate de an în care românii vor beneficia de mai multă lumină naturală seara, revenirea la ora de iarnă va avea loc pe 26 octombrie 2025. În acea noapte, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00. Ziua de 26 octombrie va avea astfel 25 de ore, oferind o oră suplimentară de somn.

Ora de iarnă, cunoscută și sub denumirea de ora standard, este preferată de multe țări datorită alinierii mai naturale cu ritmurile biologice ale oamenilor. Totuși, pentru România și alte state europene, decizia de a menține sistemul de schimbare a orei de două ori pe an rămâne în vigoare, cel puțin pentru moment.

O dezbatere în continuare deschisă

Schimbarea orei rămâne un subiect controversat. În timp ce unii apreciază beneficiile luminii naturale extinse, alții critică efectele asupra sănătății și impactul redus asupra economiei moderne. Până la o decizie unitară la nivel european, România continuă să respecte acest sistem, oferind atât provocări, cât și oportunități de adaptare.

Ziua de 30 martie 2025, cu doar 23 de ore, ne reamintește că fiecare minut contează, mai ales când vine vorba de sănătate și bunăstare.

