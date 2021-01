Campania de VACCINARE anti-COVID, la BLAJ, etapa a doua: PROGRAMĂRI prin intermediul Primăriei, pentru persoanele care nu sunt înscrise la un medic de familie

Persoanele cu vârsta peste 65 de ani și persoanele adulte cu vârsta sub 65 de ani cu afecțiuni cronice, care nu sunt înscrise la un medic de familie de pe raza municipiului Blaj, se pot înscrie pentru vaccinarea anti-COVID-19 și prin intermediul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Blaj.

Înscrierile se fac la sediul Serviciului de Asistență Socială, situat în strada Câmpul Libertății, nr. 1A, sau la numerele de telefon 0756-089.215 și 0748-889.800, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Cei care vor fi înscriși pentru vaccinarea anti-COVID-19 prin intermediul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Blaj vor fi anunțați telefonic cu privire la data și ora la care vor fi programați pentru vaccinare. La Blaj, Centrul Cultural „Iacob Mureșianu” este centru de vaccinare pentru populație, unde va exista un flux de vaccinare.

Facem precizarea că înscrierile pentru pentru vaccinarea anti-COVID-19 prin intermediul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Blaj sunt valabile doar pentru persoanele incluse în etapa a doua a campaniei de vaccinare care nu sunt înscrise la un medic de familie.

Pentru celelalte persoane aflate în această categorie, înscrierile se pot face prin intermediul medicului de familie, a angajatorului, prin accesarea platformei ROVACCINARE – www.programare.vaccinare-covid.gov.ro sau prin call center, la numărul 021.414.44.25.

Categoriile de populație incluse în a doua etapă a campaniei de vaccinare sunt: persoanele cu vârsta peste 65 de ani, persoanele aflate în evidență cu boli cronice și angajații care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale.