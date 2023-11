Căminul cultural din comuna Rimetea va fi reabilitat: Undă verde de la APM Alba

Drumurile din două sate ale comunei Ciuruleasa vor fi modernizate: Licitația de peste 4 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Ciuruleasa a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Boglești din comuna Ciuruleasa”. Valoarea totală estimată a contractului este de 4.215.984.75 de lei, fără TVA.

În cadrul proiectului „Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Boglești din comuna Ciuruleasa” se vor executa lucrari de modernizare a unor tronsoane de drumuri comunale comuna CIURULEASA, constand in modernizarea drumurilor comunale.

Realizarea obiectivului de investitie propus va aduce beneficii comunitatii si nu numai, astfel proiectul reprezinta o prioritate pentru COMUNA CIURULEASA, avand in vedere urmatoarele aspecte care dau necesitatea realizarii acestui obiectiv de investitii:

– asigurarea circulatiei riveranilor in conditii de siguranta si confort

– cresterea vitezei de transport

– siguranta in exploatare

– imbunatatirea accesului comunei la drumurile judetene si la drumul national

– reducerea cheltuielilor de intretinere a drumurilor comunale

– reducerea emisiilor de noxe si a prafului generat de circulatia auto in perioadele secetoare

– eliminarea baltilor ce se formeaza pe drum in perioadele ploioase prin colectarea apelor pluviale si dirijarea acestora spre emisari;

– asigurarea accesului locuitorilor din localitatile comunei CIURULEASA la unitatile sanitare;

– asigurarea accesului copiilor scolari si prescolari spre unitatile de invatamant indiferent de anotimp si accesul microbuzelor scolare;

– asigurarea accesului la serviciile de baza, protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural, in vederea realizarii unei dezvoltari durabile;

– crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;

– cresterea gradului de interes a potentialilor investitori in zona;

– stabilirea populatiei in mediul rural prin asigurarea unor conditii optime de trai si educatie;

– cresterea atractivitatii turistice a zonei;

– cresterea atractivitatii zonei pentru investitorii in domeniul agricol si agroturistic care vor avea posibilitatea asigurarii trasportarii produselor agricole, in special a celor perisabile, indiferent de conditiile meteorologice si in cel mai scurt timp posibil;

– revitalizarea comunei cu satele apartinatoare prin asigurarea dezvoltarii infrastructurii rutiere locale.

Modernizarea acestor drumuri comunale este o necesitate obiectiva pentru locuitorii din comuna CIURULEASA si localitatile învecinate, intrucat: lucrările ce se vor executa, în conformitate cu proiectul tehnic, vor prevede rezolvarea problemelor existente ale drumurilor de care depind confortul, siguranţa şi funcţionalitatea traficului auto şi pietonal actual şi de perspectivă.

Soluţiile tehnice propuse in cadrul proiectului tehnic constau în:

1. Lucrari de terasamente

• sapatura generala

• sapatura santuri

• lucrari de reprofilare

• pichetajul şi bornarea lucrărilor

• execuţia debleelor

• execuţia lambleelor

2. Executarea stratului de balast

3. Asternerea stratului de piatra sparta

4. Acostamente din balast si piatra sparta

5. Asigurarea scurgerii apelor

• relizarea santurilor de pamant si betonate

• podete tubulare

6. Realizarea straturilor de mixturi

• curatarea mecanica a stratului de baza

• amorsarea suprafetelor stratului de baza, cu emulsie bituminoasa cationica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase

7. Asternerea si compactarea mixturilor asfaltice din stratul de baza

• pregatirea stratului de suport

• amorsarea suprafetelor

• calitatea mixturilor utilizate

• compactarea mixturilor asfaltice

8. Lucrari de organizare de santier

Construcţiile necesare organizarii de şantier vor fi amplasate in vecinatatea amplasamentului. Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfaţurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, activitatii de supraveghere precum şi depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului proiect.

Curatenia pe şantier se va mentine de catre executant, astfel incat sa nu afecteze constructiile din vecinatate şi circulatia in zona. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului şi pentru reducerea la minim a zgomotelor.