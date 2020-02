Domnul Călin Cioară își anunță intenția de a candida pentru funcția de primar al orașului Câmpeni din partea Partidului PLUS, condus la nivel național de Dacian Cioloș și în Județul Alba de Mihail David.

De când s-a înființat PLUS, partidul condus la nivel național de Dacian Cioloş şi în Judeţul Alba de Mihail David, în Câmpeni ne-am propus să aducem la conducerea orașului oameni din societatea civilă pentru a schimba clasă politică actuală.

Săptămâna trecută, domnul Călin Cioara, membru PLUS Câmpeni, şi-a prezentat public intenția de a candida pentru funcția de primar.

Călin Cioara este un câmpănar de 34 de ani, cu o familie frumoasă de 10 ani, având doi copii de 9 ani, respectiv 7 ani. Călin Cioara îşi doreşte să transfere din experienţele şi cunoştinţele acumulate, administraţiei publice din Câmpeni. În anul 2004, student fiind, a ales calea străinătăţii pentru a-şi ajuta din punct de vedere financiar familia şi din dorinţa de a-şi croi singur un drum în viaţă.

După aproximativ 5 ani în străinătate, a ales să se întoarcă acasă și să construiască ceva pentru comunitatea în care a crescut. Spiritul de inițiativă şi pragmatismul l-au călăuzit înspre antreprenoriat. Astfel, a pornit de la zero o firmă având ca obiect de activitate construcţiile civile şi industriale. Călin Cioara a reluat cursurile Universității Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, domeniul Ingineria Mediului.

Suntem mândri că domnul Călin Cioara s-a alăturat proiectului nostru politic şi totodată, că şi-a prezentat intenția de a candida pentru funcţia de primar al oraşului Câmpeni.

Aşa cum am mai spus-o, ne dorim un candidat care împărtăşeşte aceleaşi principii şi valori cu noi şi un candidat care îşi doreşte să schimbe în bine Ţara Moţilor.

România are toate ingredientele necesare pentru a deveni un stat dezvoltat, puternic și stabil, însă vechea clasă politică, ce a guvernat în majoritatea perioadei de după Revoluție, a irosit oportunitate după oportunitate și a construit, an după an, un stat clientelar, ineficient, greoi, împovărat de corupție și nepotism și administrat cu incompetență și cu indiferență față de cetățean. Pentru a ne redresa și a ne atinge potențialul neîmplinit până în prezent, este nevoie de o serie de măsuri urgente și de reforme care să reașeze societatea pe un făgaș normal și care să deschidă calea unei guvernări stabile, mature, de lungă durată, în interesul țării și al cetățenilor.

PLUS dorește să construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se coaguleze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice. Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor direct.

PLUS Câmpeni a pus în dezbatere publică PLUS ACUM Câmpeni, programul de guvernare locală participativă, care poate fi găsit aici.

Reconstruim România împreună cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă PLUS.