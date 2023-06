Bursa de excelență KRONOSPAN – 2023: 15 elevi din Sebeș au primit peste 22.000 de lei, pentru rezultatele școlare obținute

Kronospan este cel mai mare producător de plăci pe bază de lemn, prezent în 47 de locații din 25 de țări, recunoscut și apreciat la nivel internațional.

În România deține doua fabrici, una la Brașov, specializata în producție de plăci OSB și una la Sebeș, cu o tradiție îndelungată în prelucrarea lemnului.

Compania, în cadrul politicilor sale de responsabilitate socială, investește în performanță și susține, an de an, parcursul educațional al elevilor din orașul Sebeș, prin organizarea „Bursei de Excelență Kronospan” încă din 2012. In acești ani, compania a oferit burse de performanta unui număr de peste 100 de elevi din cadrul instituțiilor de invatamant de la Sebeș.

La ediția din acest an au fost analizate rezultatele a peste 80 de elevi, iar la final, în baza punctajului, Comisia a decis să acorde trei burse pentru elevii școlilor gimnaziale și încă cinci burse pentru elevii liceelor din Sebeș.

Pentru a răsplăti si încuraja eforturile tuturor celor înscriși, s-a decis suplimentarea cu încă cinci burse, în valoare de 3000 de lei în total, care vor reveni elevilor din ciclul gimnazial.

Valoarea financiară a burselor oferite in acest an a depășit suma de 22.000 lei.

Cei 15 elevi care au obținut „Bursa de Excelență Kronospan” învață la Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, Liceul German Sebeș, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș, Liceul Tehnologic Sebeș, Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș și la Școala Gimnazială Petrești.

Kronospan felicita pe aceasta cale toti elevii inscrisi in program si, de asemenea, mulțumește cadrelor didactice implicate, asigurandu-i de întregul suport în ceea ce privește oportunitățile de practica in cadrul companiei sau dotarea bazei materiale a școlilor.