BNR lansează monede din aur şi argint, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România

Banca Naţională a României va lansa luni în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, informează banca, printr-un comunicat.

Moneda din aur va avea o valoare nominală de 100 de lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 21 milimetri şi o greutate de 6,452 grame. Moneda din argint va avea o valoare nominală de 10 de lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi o greutate de 31,103 grame. Moneda din tombac cuprat va avea o valoare nominală de un leu, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi o greutate de 23,5 grame. Moneda din alamă pentru colecţionare va avea o valoare nominală de 50 de bani, forma rotundă, un diametru de 23,75 milimetri, o greutate de 6,1 grame şi o grosime la chenar de 1,9 mm.

Tirajul este de: 200 de seturi de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat); 5.000 monede din alamă, pentru colecţionare.

Preţurile de vânzare sunt: 1.960,00 lei, exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat), inclusiv broşura de prezentare; 10,00 lei, exclusiv TVA, pentru monedă din alamă, pentru colecţionare.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat şi monedele din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de trei monede şi a monedelor din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Sursa: dcnews.ro