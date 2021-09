Blăjeanca Mihaela Blaga, pe locul 4 cu lotul feminin al României la un concurs de alergare pe șosea din Italia...

DOLIU în sportul românesc: Ivan Patzaichin a decedat, la vârsta de 71 de ani. Rowmania, organizat în Alba, cu sprijinul său

Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 71 de ani.

De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, după ce a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. Starea lui s-a agravat în ultima lună, iar astăzi a încetat din viață.

Ivan Patzaichin era cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalii la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984.

În 2020, Ivan Patzaichin a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, când a vorbit despre regretele carierei sale: „Regret că am o grămadă de medalii de argint și de bronz care ar fi trebuit să fie de aur! Am vrut să le arăt bunicilor și părinților mei că pot să fiu campion. De la oamenii din sat și de la ai mei am învățat să am respect față de muncă, față de oameni și de tot ce vrei să faci. Dacă te apuci să faci ceva, fă-l cu profesionalism! Cu ambiție! Așa cum trebuie!”

22 de medalii mondialeare „Amiralul” în palmaresul său, 9 de aur, 4 de argint şi 9 de bronz

Dumnezeu să-l odihnească în pace!