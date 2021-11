BILANȚ PARȚIAL 15 noiembrie| 2.136 cazuri COVID și 179 decese înregistrate în România în ultimele 24 de ore

Echipamente IT pentru studenții cu burse sociale ai Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia: Licitația de aproape 500.000 de lei, lansată în SEAP

Univeritatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare, în cadrul proiectului „Achizitionarea de echipamente IT pentru studentii cu burse sociale în vederea desfasurarii activitatilor didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2”. Valoarea totală estimată a contractului este între 491.584,81, fără TVA.

Implementarea prezentului proiect va duce la asigurarea accesului studenţilor la procesul de învatare în mediul on-line in conformitate cu OUG 144/2020. în acest sens, proiectul are în vedere dotarea studenţilor care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale si burse sociale ocazionale cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al studenţilor cu profesorii si cu ceilalţi studenţi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în condiţii normale a tuturor activitatilor didactice necesare procesului de învăţământ.

Descrierea situaţiei actuale

Desfasurarea de activitati didactice în anul şcolar 2020/2021 presupune o serie de masuri necesare pentru desfasurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru studenţi, cât si pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARSCoV-2, pentru a evita o creştere rapida a infecţiei cu coronavirus, dar si pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activitatilor didactice. în acest sens este imperios necesara asigurarea accesului studenţilor la procesul de învatare în mediul on-line.

Obiectivul general

Creşterea gradului de utilizare a TIC prin achiziţionarea de echipamente IT pentru Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia in vederea desfăşurării in condiţii de prevenţie a activitatilor didactice aferente anului universitar 2020-2021, in contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV2.

Obiectivul specific

Sprijinirea a 321 studenţi care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale si burse sociale ocazionale prin dotarea instituţiei de invatamant superior din Alba Iulia in vederea desfăşurării activitatilor didactice online cu 321 tablete şcolare, 5 laptop-uri, 5 sisteme all in one, 5 camere web, 5 camere web video conferinţa, 5 proiectoare, 5 ecrane de proiecţie de perete, 5 router wireless, 1 tableta grafica, 5 table interactive, 2 aparate autitive, 321 sisteme management dispozitive.

LOT 1 -Echipamente IT pentru şcoala online

321 de tablete școlare

5 laptopuri

5 sisteme All-In-One

1 tabletă grafică

LOT 2 – Echipamente de videoproiectie si conectare la distanta

5 camere web

5 camere web pentru conferință

5 proiectoare

3 ecrane de proiecție cu trepied

2 ecrane de proiecței pe perete

5 table interactive

2 aparete auditive

LOT 3 – Echipamente de reţea

5 routere wireless

LOT 4 – Sisteme de management dispozitive

321 de sisteme de management al dispozitivelor

Valoare estimata loturi:

Denumire/PREŢ LEI FĂRĂ TVA

LOT 1 -Echipamente IT pentru şcoala online – 421.396,12

LOT 2 – Echipamente de videoproiectie si conectare la distanta – 65.808,57

LOT 3 – Echipamente de reţea – 3.067,23

LOT 4 – Sisteme de management dispozitive – 1.312,89