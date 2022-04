Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi închis, pentru agrement și inițiere înot: Are loc Campionatul Național al junioarelor U-15 la polo

Prețul benzinei și motorinei poate ajunge la 4,5 lei/litru. Explicațiile ministrului Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat faptul că se poate ajunge la un preț al carburanților de 4,5 lei, de la 7,5-8,5, prețul la momentul actual.

Eugen Teodorovici a explicat, la Interviurile DC News – DC Business, că există soluţii pentru ca preţul carburanţilor să se reducă semnificativ şi să ajungă chiar la 4,5 lei, adică la jumătate faţă de cât este în prezent.

„Vorbeam cu cineva zilele trecute şi-i spuneam că aş putea să asigur un preţ de 4 lei, 4,5 lei la pompă (n.r. – pentru benzină/motorină). Şi mă întreba cum poate fi făcut acest lucru. Păi în primul rând preţul corect a fost cel de la 1 ianuarie 2022, când era undeva la 6 lei. De atunci s-a ridicat – nu din cauza petrolului, pentru că petrolul a urcat, a coborât – ci din cauza declaraţiilor celor din Guvern care au spus că vor să plafoneze. Plafonarea nu se discută. Plafonarea se face, pentru că automat preţurile au crescut uşor, uşor, pentru că oamenii au vrut să-l ducă sus, să aibă în cazul unei plafonări un preţ cât mai ridicat.

Dar dacă tu, Guvern, spui: un an luăm preţul de referinţă 1 ianuarie şi pentru un an plafonezi îţi permiţi după aceea să scazi şi TVA de la 19 poate la 5%, deci un 14% scazi din acel preţ şi din acciză mai scazi un pic. Astea, amândouă, cumulate, timp de un an, duc preţul la pompă undeva la 4,5 lei/litru”, a explicat, în cadrul interviului, Eugen Teodorovici.

Sursa: dcbusiness.ro