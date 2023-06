Bazin de înot în Municipiul Sebeș: Licitația de peste 10 MILIOANE de lei, pentru proiectare și construcție, lansată în SEAP...

Extinderea rețelei de canalizare și branșamentelor în comuna Bistra. Undă verde din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru extinderea rețelei de canalizare și branșamentelor în comuna Bistra.

Scopul investitiei este extinderea reţelei de canalizare centralizata in localitatea Bistra si racordarea acestuia la sistemul de canalizare existent in localitate, pe strazile 22 Decembrie, Avram Iancu, Valea Mare, Aviatorilor, Crisan, Closca, Trompos, cu racordarea sistemelor de canalizare proiectate la sistemul de canalizare existent prin pompare spre canalizarea din strada Şoferilor.

Extinderea reţelei de canalizare gravitationala se va realiza din conducte PVC SN 4, cu diametrul, Dn200 mm+315 mm.

Reteaua de canalizare va fi in sistem separativ si va fi prevazuta cu cămine de vizitare (51 buc), din beton, amplasate intre 10-40m sau la schimbarea de direcţie, la schimbarea diametrelor, sau la schimbarea pantei canalului. Reţeaua proiectata are lungimea de 1129 m la care se adauga reteaua de refulare de 380, descarcarea finala fiind realizata in statia de epurare Bistra.

Statii de pompare ape uzate spre strada Soferilor(2 buc) Se realizeaza din baterie de pompe comandate cu senzori de nivel si conductele de polietilena cu diametrul de 75 si 63 mm.

Pentru realizarea statiilor de pompare se vor realiza bransamente electrice

Camine de retentie Statia de pompare se va realiza monobloc din polietilena corugata ramforsata si complet echipata cu o pompa activa si una de rezerva, automatizare si senzori de nivel. La intrarea instatia de pompare va fi cos de retinere materiale solide.

Racorduri: Se prevăd 30 buc racorduri la reţeaua de canalizare proiectata,realizate din teavă PVC De160 mm

Metode folosite în construcţie/demolare constau în:

– lucrări de terasamente:

cu mijloace mecanice: săpături: excavator de capacitate mică, umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic, si cu mijloace manuale: – săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi,

– lucrări de instalare corp conducte din ţevi de PVC SN 4 si PEHD

Se vor monta panouri fonoabsorbabile pentru protejarea aşezărilor umane împotriva eventualelor accidente produse de utilaje. Vor fi prevăzute toate lucrările necesare privind protecţia muncii în execuţie şi exploatare şi anume: parapete şi podeţe metalice, sprijiniri, semnalizare şi iluminare pe timp de noapte şi devierea circulaţiei.