BĂTAIE „ca între ciobani”, în Alba: De ce s-au luat doi bărbați la pumni, pentru niște câini de stână

NOI locuri de muncă la Băile Sărate de la Ocna Mureș: Posturi de medic, asistenți și kinetoterapeuți, scoase la concurs

Baza de Tratament şi Agrement de la Ocna Mureș organizează o serie de concursuri pentru potențialii săi angajați.

Baza de Tratament şi Agrement BĂILE SĂRATE Ocna Mureş S.A., cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, organizează conform prevederilor:

– art. 554, alin. (4) și (7) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

– HCL nr. 26/14.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bazei de Tratament şi Agrement BĂILE SĂRATE Ocna Mureş S.A.

– HCJ ALBA nr. 68 din data de 17.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bazei de Tratament şi Agrement BĂILE SĂRATE Ocna Mureş S.A

– ORDINUL MINISTERULUI SANATAŢII nr.166/2023

CONCURS

În vederea ocupării următoarelor posturi cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, astfel:

– 1 post de medic, confirmat în specialitatea MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE MEDICALĂ în cadrul Bazei de Tratament şi Agrement Băile Sărate Ocna Mures S.A. str. Fabricii, 12, Ocna Mureş.

Concursul se organizează, în data de 27.03.2023, ora 09.00, la locația din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr. 12

I. Etapele stabilite pentru concurs:

a) Selecţia dosarelor de înscriere;

b) Proba scrisă;

c) Interviul.

II. Calendarul desfășurării concursului:

1. Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 21.03.2023;

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 06.03.2023-20.03.2023, până la ora 1600.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, Compartiment resurse umane.

2. Proba scrisă se organizează şi va avea loc în data de 27.03.2023 ora 900 la locația din Ocna Mureş, judetul Alba, strada Fabricii, nr. 12.

Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte.

Afișarea rezultatului la proba scrisă va avea loc în data de 27.03.2023, ora 1200, la avizier şi pe site-ul societăţii www.ocnamuresonline.ro. Pentru proba scrisă se pot depune contestații în aceeași zi, până la ora 1300. Afișarea rezultatului contestațiilor la proba scrisă va avea loc până ora 1400.

3. Interviul – va avea loc în data de 27.03.2023 ora 1500, la locația din Ocna Mureş, judetul Alba, strada Fabricii, nr. 12

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiza şi sinteza;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilităţi de comunicare;

f) iniţiativă şi creativitate.

Afișarea rezultatului la proba interviu 27.03.2023, ora 1600, la locația Bazei de tratament din Ocna Mureş , str. Fabricii, nr.12;

Afișarea rezultatului final la data de 27.03.2023 ora 1630, la locația Bazei de Tratament din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr.12.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii de participare la concurs:

1. Condiții generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

c) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

2. Condițiispecificepentrupostul de medicspecialitateamedicinăfizicăşi de reabilitaremedicală:

• sunt absolvenţi de învăţământ universitar, au diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specialitatea medicină fizică şi de reabilitare medicală;

• sunt confirmați cel puţin medic specialist;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta şi depune, până pe data de 20.03.2023, ora 16.00, un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

g) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa 2 la prezentul anunţ.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicita expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competența cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Bibliografia/tematica de concurs este cea afişată pe site-ul societăţii sau la sediul societăţii.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27, persoana de contact Dir.General OLTEAN-DAN CORNELIA, telefon 0735356734.

Afişat în data de 06.03.2023, la Avizierul de la sediul societăţii, Ocna Mures, str. Nicolae Iorga, nr.27, şi pe pagina de internet www.ocnamuresonline.ro.

Director General,

OLTEAN-DAN Cornelia

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

Ocuparea prin concurs a posturilui de medic medicină fizică şi de reabilitare medicală

PROBA SCRISĂ

1. Istoricul și Examenul Fizic la adulți șicopii în Reabilitarea Medicală.

2. Tulburări Neurogene de Comunicare la Adulți si Copii și Evaluare și Intervenție Psihologică în Reabilitarea Medicală

3. Analiza Mersului: Tehnologie și Aplicații Clinice.

4. Evaluarea Gradelor de Incapacitate Dizabilitate, Dobândirea Independenței Funcționale.

5. Imagistică Neurologică și Musculo-Scheletică.

6. Electrodiagnosticul în Reabilitarea Medicală.

7. Reabilitarea și Protezarea Post-Amputație a Membrelor Superioare, și a Membrelor Inferioare.

8. Dispozitive Ortotice Pentru Membrele Superioare și Inferioare și Ortezele Spinale.

9. Fotolii Rulante și Tehnologii Avansate de Reabilitare.

10. Kinesiologie.

11. Exercițiul Terapeutic.

12. Manipulările, Tracțiunile, Masajul și Medicina Alternativă și Complementara în Reabilitare.

13. Proceduri cu Agenți Fizici joasă și medie frecvență și electrostimulare neuro-musculară (ESNM/FES).

14. Proceduri cu Agenți Fizici inaltă frecv: ultrasunete, undescurte, Tekar, microunde, etc.

15. Proceduri cu Agenți Fizici fototerapie: Laser, ultraviolete, infrarosii, lumina polarizată, etc.

16. Proceduri cu diverși alți Agenți Fizici precum magnetoterapie: PEMF, RMS; unde de șoc extracorporale (ESWT); vibratii, etc.

17. Proceduri cu Agenți Fizici pentru hidroterapie și termoterapie.

18. Factori naturali de cură: Apele minerale, Nămolurile terapeutice, Factorii naturali de cură ai litoralului marin, Gazele naturale terapeutice, Clima.

19. Indicații pentru cure balneoclimatice profilactice, Indicațiile pentru cura balneoclimaterică pe grupe de afecțiuni.

20. Tehnica infiltrațiilor la Nivelul Articulațiilor Periferice și a Țesuturilor Moi.

21. Tehnica infiltrațiilor la Nivelul Coloanei Vertebrale.

22. Reabilitarea Pacienților cu Afecțiuni ale Deglutiției.

23. Managementul Disfuncțiilor Vezicii Urinare.

24. Intestinul Neurogen: Disfuncție și Reabilitare.

25. Controlul Spasticității.

26. Disfuncția și Dizabilitatea Sexuală.

27. Prevenția și Managementul Plăgilor Cronice.

28. Reabilitarea Cardiacă.

29. Reabilitarea Pulmonară.

30. Reabilitarea Ocupațională și Încadrarea în Muncă a Persoanelor cu Dizabilități.

31. Bolile Reumatice Inflamatorii. PR, SA, AP.

32. Boli Reumatice Degenerative și Metabolice (Guta, Condrocalcinoza)

33. Afecțiunile Neuro- Musculo-Scheleticeale Regiunii Cervicale.

34. Afecțiunile Musculo-Scheletice ale Membrului Superior.

35. Afecțiunile Musculo-Scheletice ale Membrului Inferior.

36. Lombosacralgia.

37. Osteoporoza.

38. Durerea Cronică.

39. Durerea Musculară.

40. Medicina Sportivă.

41. Afecțiunile Neuronului Motor.

42. Reabilitarea Pacienților cu Neuropatii.

43. Afecțiunile Miopatice.

44. Leziunea CerebralăT raumatică I.: Definiții, Epidemiologie, Fiziopatologia asociată cu leziunea cerebrală traumatică, Evaluarea și tratarea leziunii cerebrale traumatice, Măsurătorile comportamentale ale reacției și cogniției, Evaluarea și managementul reabilitării pacienților internați.

45. Leziunea Cerebrală Traumatic II.: Evaluarea funcțională și conceptele terapeutice în reabilitare, Aspectele comportamentale, emoționale și de dispoziție în reabilitare, Procedurile neuroimagistice în cercetarea leziunii cerebrale traumatice, Rezultate, integrarea în comunitate, resurse și prevenție

46. Accidentele Vasculare Cerebrale I.: Definiții, Epidemiologia accidentului vascular cerebral, Fiziopatologia accidentului vascular cerebral, Bazele anatomice ale sindroamelor din accidentul vascular cerebral, Managementul accidentului vascular cerebral acut.

47. Accidentele Vasculare Cerebrale II.: Reabilitarea deficitelor și dizabilității legate de accidentul vascular cerebral, Tranziția către comunitate, urmărirea evoluției și îngrijirile pe termen lung, Rezultatele reabilitării.

48. Tulburările Degenerative de Mișcare ale Sistemului Nervos Central.

49. Scleroza Multiplă.

50. Traumatismele Vertebro-Medulare I.: Epidemiologie, Anatomia, mecanică și sindroamele leziunilor traumatice, Clasificarea traumatismelor vertebro-medulare, Leziuni vertebro-medulare nontraumatice, Consecințele traumatismelor vertebromedulare.

51. Traumatismele Vertebro-Medulare II.: Faza acută a traumatismului, Perioada de reabilitare a traumatismului, Faza cronică a traumatismelor vertebro-medulare, Complicațiile secundare.

52. Boala Vasculară Periferică a Membrului Inferior.

53. Reabilitarea în Arsuri.

54. Reabilitarea Pacienților Geriatrici.

BIBLIOGRAFIE

1. Braddom R. Medicină Fizică și de Reabilitare. Ed IV-a. Elsevier 2015

2. Cartea Alba a Specialității de Medicină Fizică și de Reabilitare în Europa. Traducerea în limba română a White Book in Physical and Rehabilitation Medicine in EUROPE. Europa Medicophysica, vol42, No. 4, 2006.

3. Field of Competence of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians UEM-PRM Ediția 2014 Partea I

4. Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Șănătății. Traducere în limba românăa International Classification of Functioning, Disability and Health. WHO 2001.

5. Raport Mondial privind Dizabilitatea. Traducerea în limba română a World Report on Disability. WHO 2011.

6. Alexander M, Matthews D. Pediatric Rehabilitation. Principles and Practice. 4-th Edition, 2010. Demos Medical.

7. Rădulescu A, Burtan M. Electroterapie. Ediția a II-a. EdituraMedicală. București 2014

8. Teleki N. et al. Cura Balneoclimaticăîn Romania. Ed. Sport Turism. 1984

9. Sbenghe T. Kinesiologie – Știința Miscării. Ed. Medicală, 2002 Ionescu R. Esențialul in Reumatologie. Ed. Amaltea 2007

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu modificările şi completările aduse ulterior publicării.

În vederea ocupării următoarelor posturi cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, astfel:

– 2 posturi asistent generalist

– 2 posturi FIZIO-KINETO-TERAPEUT

– 2 posturi kinetoterapeut

– 1 post de maseur

În cadrul Bazei de Tratament şi Agrement Băile Sărate Ocna Mures S.A. str. Fabricii, nr. 12, OcnaMureş.

Concursul se organizează, în data de 27.03.2023, ora 09.00, la locația din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr. 12

I. Etapele stabilite pentru concurs:

a) Selecţia dosarelor de înscriere;

b) Proba scrisă;

c) Interviul.

II. Calendarul desfășurării concursului:

1. Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 21.03.2023;

Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului – 06.03.2023-20.03.2023, ora 1600.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, Compartiment resurse umane.

2. Proba scrisă se organizează şi va avea loc în data de 27.03.2023 ora 0900 la locația din Ocna Mureş, judetul Alba, strada Fabricii, nr. 12.

Afișarea rezultatului la proba scrisă va avea loc în data de 27.03.2023, ora 1200, la locația Bazei de Tratament Ocna Mureș, str. Fabricii nr.12. Depunerea eventualelor contestații se poate face în aceeași zi, până la ora 1300. Afișarea rezultatului contestațiilor la proba scrisă va avea loc la ora 1400.

3. Interviul – va avea loc în data de 27.03.2023 ora 1500.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiza şi sinteza;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilităţi de comunicare;

f) iniţiativă şi creativitate.

Afișarea rezultatului la proba interviu 27.03.2023, ora 1600, la locația Bazei de tratament;

Afișarea rezultatului final la data de 27.03.2023 ora 1630, la locaţia Bazei de Tratament din Ocna Mureş , str. Fabricii, nr.12.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

III. Condiţii de participare la concurs:

1. Condiții generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

c) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

2. Condiții specifice pentru:

• Postul de ASISTENT GENERALIST: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, sau absolvent de şcoală sanitară postliceală, vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni, cunoştiinţe avansate de operare pe calculator, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;

• Postul de FIZIO-KINETO-TERAPEUT studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, specialitatea balneo-fizio-kineto-terapie şi recuperare, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;

• Postul de kinetoterapeut studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă kinetoterapie, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;

• Postul de maseur studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, certificate de calificare profesională în specializarea technician maseur, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta şi depune, până pe data de 20.03.2023, ora 16.00, un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitateastudiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) adeverinţa medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

g) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa 2 la prezentul anunţ.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicita expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competența cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Bibliografia/tematica de concurs este ceaafişată pe site-ul instituţiei sau la sediul Societăţii, Relații suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27, persoana de contact Dir.General OLTEAN-DAN CORNELIA, telefon 0735356734.

Afişatîn data de 06.03.2023, la sediul şi pe site-ul www.ocnamuresonline.ro.

Director General,

OLTEAN-DAN Cornelia

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

Ocuparea prin concurs a posturilor de asistenţi generalişti la

Baza de Tratament şi Agrement Băile Sărate Ocna Mures S.A.

BIBLIOGRAFIE

1. F. Chiru, G. Chiru, L. Moraru. Ingrijireaomuluibolnavşi a omuluisănătos. Ed. Cison, 2001.

2. Lucretia Titirca. Urgente medico-chirurgicale. Sinteze. Editura Medicala, Bucuresti, 2006

3. S. Daschievici, M. Mihailescu. Chirurgie, Editura Medicala, 2007.

4. Corneliu Borundel. Medicina interna pentru cadre medii, Editura All, editia a IVa, 2009.

5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, publicata in monitorul oficial al Romaniei, partea I, nr. 51/29 ianuarie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 386/07 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de Aplicarea a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea II nr. 356 din 22 aprilie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 144/2008, ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, publicata in MonitorulOficial al Romaniei, partea I, nr. 758 din 24.11.2008, aprobata prin Legea 53/2014, cu modificarile si completarileulterioare.

8. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, adoptata prin HotareaAdunarii generale nationale a ordinuluiAsistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr 2/9 iulie 2009, publicata in MonitorulOficial a Romaniei, partea I, nr. 560 din 12 august 2009.

9. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012.

10. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1142/03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti medicali generalisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5, 22.6, 23.1, (litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24.

11. Ordin Nr. 1761 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

12. Consiliul European de resuscitare (ERC) – https://cprguidelines.eu/

TEMATICA

A. INGRIJIREA OMULUI BOLNAV SI A OMULUI SANATOS

1. Administrarea medicamentelor

B. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE

1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta

2. Bronhopneumopatiaobstructica cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de urgenta

3. Infarctul miocardic acut (IMA): semne clinice, conduita de urgenta

4. Angorul pectoral: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta

5. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta

6. Hemoragiile digestive superioare: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta

7. Colica renala nefritica: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta

8. Accidente vasculare cerebrale (AVC): cauze, simptomatologie, conduita de urgenta

9. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta

10. Inecul (submersia); inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru); inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb), inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati

C. TRAUMATISMELE PARTILOR MOI SI ALE OASELOR

1. Contuzia

2. Entorsele

3. Luxatiile

4. Fracturile

D. BOLILE DE NUTRITIE

1. Diabetul zaharat

E. DREPTURILE PACIENTILOR

F. EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL

G. CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE A ASISTENTULUI MEDICAL

H. GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE

I. PROCEDURI DE PRACTICA PENTRU ASISTENTI MEDICALI

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

Ocuparea prin concurs a posturilor de kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut la

Baza de TratamentşiAgrementBăileSărateOcna Mures S.A.

1. Legea nr. 448/2006 republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Capitolul II – Drepturile persoanelor cu handicap).

2. Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate adultilor cu dizabilitati (Modului IV – Standardele 1-7).

3. ‘Kinetoterapia în afecţiuni neurologice”, conf. Univ. Dr. Ochiană Gabriela.

4. N.Robanescu, Reeducarea neuromotorie, Ed. Medicala Bucuresti, 2001.

5. Kiss I., 1999. Fizio-kinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Ed Medicala, Bucuresti.

6. Zbenghe T., 1987.Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed. Medicala, Bucuresti.

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu modificările şi completările aduse ulterior publicării.

Director General,

OLTEAN-DAN Cornelia

PRINCIPALELE ATRIBUŢII SPECIFICE POSTURILOR DE KINETOTERAPEUT ŞI FIZIOKINETOTERAPEUT

1. Aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform prescripţiilor medicului;

2. Ţine evidenţa zilnică a beneficiarilor, a activităţilor desfăşurate pe intervale orare şi monitorizează progresele în registrate în Registrul de evidenţă săptămânală a progrmelor de recuperare/ reabilitare funcţională;

3. Participă la întocmirea Programului individualizat de intervenţie, a Programelor de recuperare şi reabilitare, consemnând rezultatele obţinute în Fişele de monitorizare;

4. Participă la activitatea de evaluare şi reevaluare periodică ale beneficiarilor;

5. Face propuneri în vederea menţinerii sau modificării Programului individualizat de intervenţie;

6. Gestionează aparatura şi instrumentarul luat în primire şi răspunde de păstrarea şi utilizarea acestora;

7. Recunoaşte şi respectă competenţele profesionale ale celorlalţi membrii ai echipei, participând la menţinerea relaţiilor echitabile în cadrul acesteia;

8. Se preocupă de menţinerea şi îmbunătăţirea calificării profesionale, conform progresului ştiinţelor medicale;

9. Foloseşte echipament adecvat de lucru; halat, mănuşi, etc;

10. Are obligaţia de a efectua analizele medical screening obligatorii, reglementate de normele în vigoare;

11. Urmăreşte şi răspunde de aplicareaî ntocmai a măsurilor de protecţia muncii.

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

Ocuparea prin concurs a postului de maseur, la

Baza de Tratament şi Agrement Băile Sărate Ocna Mureş S.A.

1. Legea nr. 448/2006 republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Capitolul II – Drepturile persoanelor cu handicap).

2. Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate adulţilor cu dizabilităţi (Modulul IV – Standardele 3 şi 4).

3. Manual de tehnică a masajului terapeutic-ediţia a II a, revizuită şi adăugită, Anghel Diaconu, Editura Medicală, Bucureşti, 2012.

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu modificările şi completările aduse ulterior publicării.

Director General,

OLTEAN-DAN Cornelia

PRINCIPALELE ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI DE MASEUR

1. Gestionează aparatura şi instrumentarul luat în primire şi răspunde de păstrarea şi utilizarea acestora;

2. Recunoaşte şi respectă competenţele profesionale ale celorlalţi membrii ai echipei, participând la menţinerea relaţiilor echitabile în cadrul acesteia;

3. Se preocupă de menţinerea şi îmbunătăţirea calificării profesionale, conform progresului ştiinţelor medicale;

4. Foloseşte echipament adecvat de lucru; halat, mănuşi, etc;

5. Are obligaţia de a efectua analizele medical screening obligatorii, reglementate de normele în vigoare;

6. Urmăreşte şi răspunde de aplicarea în tocmai a măsurilor de protecţia muncii.