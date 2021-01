Bărbatul din Alba, care și-a ÎNJUNGHIAT soacra cu un cuțit de furie că a fost părăsit de iubita, arestat preventiv: Decizia Judecătoriei Aiud

Bărbatul de 46 de ani din Aiud care și-a descărcat furia pe cea care urma să îi devină soacră și a înjunghiat-o cu un cuțit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Aiud, care a admis cererea de arestare preventiva a procurorilor, în 11 ianuarie. Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

Reamintim că la data de 10 ianuarie 2021, în jurul orei 19,00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală au intervenit, pe raza localității Meșcreac, comuna Rădești, de unde, printr-un apel pe 112, o femeie a reclamat faptul că ginerele său a amenințat-o și a agresat-o.

Your browser does not support the video tag.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din Aiud, s-a deplasat la locuința soacrei sale și, fără a avea consimțământul acesteia, a pătruns în locuință unde a amenințat-o cu acte de violență și cu moartea și a lovit-o cu un cuțit, provocându-i o leziune în zona copso-femurală.

După comiterea faptei, bărbatul a fugit, dar a fost prins, la scurt timp, pe un câmp din apropierea râului Mureș, de către polițiștii plecați în căutarea lui.